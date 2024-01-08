Отказ от проведения платежа.Что делать, если получити отказ банка❓

В прошлый раз мы рассуждали о том, всегда ли банк может требовать документы или информацию.

Получили отказ от проведения платежа. Что делать❓

Если банк отказал в банковской операции или заключении договора, то он информирует об этом клиенту и сообщает Росфинмониторингу.

Что делать в этой ситуации❓

💥выяснить причину отказа

💥 представить банку подтверждение того, что никаких оснований для отказа не было

💥 если банк настаивает на том, что основания были, то обратиться в межведомственную комиссию при ЦБ

Запомните, занимать пассивную позицию нельзя, потому что:

✅вы попадете в «черный» список Росфинмониторинга, о чем узнают все банки России

✅ 2 и более отказов за год является основанием для расторжения договора счета (вклада) (п. 5.2 ст. 7 115-ФЗ).

Следите за новостями. В следующий раз расскажу, как восстановиться после отказа и не нервничать.