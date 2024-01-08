Отказ от проведения платежа.Что делать, если получити отказ банка❓

Получили отказ от проведения платежа. Что делать❓
Если банк отказал в банковской операции или заключении договора, то он информирует об этом клиенту и сообщает Росфинмониторингу.
Что делать в этой ситуации❓
💥выяснить причину отказа
💥 представить банку подтверждение того, что никаких оснований для отказа не было
💥 если банк настаивает на том, что основания были, то обратиться в межведомственную комиссию при ЦБ
Запомните, занимать пассивную позицию нельзя, потому что:
✅вы попадете в «черный» список Росфинмониторинга, о чем узнают все банки России
✅ 2 и более отказов за год является основанием для расторжения договора счета (вклада) (п. 5.2 ст. 7 115-ФЗ).
Следите за новостями. В следующий раз расскажу, как восстановиться после отказа и не нервничать.
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