Налоговые риски из договора. На какие моменты обратить внимание?

При заключении договора предпринимателям важно обратить внимание на налоговые риски. Условия договора могут притянуть неблагоприятные налоговые последствия. Многие думают, что условия договора не влияют на расчет налогов и порядок их уплаты. Но это не так.

Давайте разбираться👇

На что обратить внимание при заключении договора❓

✅ название договора

Наименование должно отражать суть сделки. К примеру, если вы выполняете услуги по ремонту помещения и заказчик сам предоставляет материалы, то это договор возмездного оказания услуг.

✅наименование сторон договора

Например, если в тексте указываются заемщик и займодавец, а в названии стоит купля-продажа, то налоговая может переквалифицировать документ. И будет доначислен налог и начислены штрафные санкции.

✅ дата и место договора

Неверные даты могут указывать на фикцию. Например, если дата договора указана позднее, чем дата накладной. Место заключение также важно. Если оно будет не соответствовать адресу деятельности фирмы, у налоговиков возникнут подозрения в фиктивности.

✅контрагент

Задача предпринимателя проверять контрагента. Если контрагент предоставил поддельные документы, то предпринимателю придется отвечать перед налоговой и нести риски по доначислению налогов. А с виновного лица можно лишь получить регрессное возмещение.

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Вы проверяете условия договора для налоговой❓