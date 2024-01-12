Налоговые риски из договора. На какие моменты обратить внимание?

Давайте разбираться👇
На что обратить внимание при заключении договора❓
✅ название договора
Наименование должно отражать суть сделки. К примеру, если вы выполняете услуги по ремонту помещения и заказчик сам предоставляет материалы, то это договор возмездного оказания услуг.
✅наименование сторон договора
Например, если в тексте указываются заемщик и займодавец, а в названии стоит купля-продажа, то налоговая может переквалифицировать документ. И будет доначислен налог и начислены штрафные санкции.
✅ дата и место договора
Неверные даты могут указывать на фикцию. Например, если дата договора указана позднее, чем дата накладной. Место заключение также важно. Если оно будет не соответствовать адресу деятельности фирмы, у налоговиков возникнут подозрения в фиктивности.
✅контрагент
Задача предпринимателя проверять контрагента. Если контрагент предоставил поддельные документы, то предпринимателю придется отвечать перед налоговой и нести риски по доначислению налогов. А с виновного лица можно лишь получить регрессное возмещение.
Продолжение в следующей статье. 👉
Вы проверяете условия договора для налоговой❓
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