Платно или бесплатно. А вы делаете для кого-то работу бесплатно❓

Иметь щедрое и бескорыстное сердце — это хорошее состояние сердца человека. Я еще на пути в упражнении этого навыка. Мне хочется расширять пределы своего сердца, чтобы больше давать, недели принимать.

❓Как-то ко мне обратилась знакомая с вопросом:

«Света, можешь мне помочь оформить декларацию и вернуть деньги из налоговой? Там только заполнить один лист по продаже квартиры».

Ответ был утвердительным.

Мы встретились, попили чайку🍲 И начала заниматься оформлением документов. Провозилась с декларацией более 3 часов, потому что там была долевая собственность, продажа одной квартиры, покупка другой, расходы на лечение и обучение. Декларацию отправили. Знакомая встала, поблагодарила и уехала. Оплаты за труд не последовало. Вскоре, знакомая получила 89 тыс. руб. налога на счет.

После этой ситуации размышляла.

Моя вина была в том, что изначально я не обозначила цену. Постеснялась, ведь знакомая, как-то неудобно брать деньги. Но когда обратилась к ней за ее услугой, она назначила мне цену💰

⚒ Оформление документов, консультации — это моя работа, профессиональная деятельность. Любой человек за свой труд на работе получает деньги. Или есть кто работает бесплатно? Не говорю сейчас о волонтерах, которые помогают без денег. Иногда и сама участвую в таких проектах. На работе трачу время, силы, умственные способности. Ведь никто не задумывается, что сколько времени и денег потрачено на обучение, повышение квалификации👩‍🎓

Многие из нас стесняются брать деньги у родственников, знакомых за свою работу. А также не хотим, чтобы нами пользовались и манипулировали🤔

Из этой ситуации вынесла выводы:

✅ определила круг близких людей, с которых не буду брать деньги,

✅ установила четкие границы в установлении цены за свои услуги знакомым. Сделаю им скидку, чтобы мне потом не томиться в своем сердце,

✅ свой профессиональный труд следует ценить и не путать с благотворительностью. Эти понятия следует разделять,

✅ следует щедро жертвовать и помогать без оплаты, если есть расположение сердца к этому.

А вы делаете для кого-то работу бесплатно❓