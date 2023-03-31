Как найти статусную работу, когда тебе за 40? Этапы поиска и лайфхаки

Эта статья — ещё один конспект с нашей конференции «Финансы компаний v2.0» для блога сервиса «Финансист».

Автор: Арина Гороховская — эксперт в области развития руководителей.

Кандидат как объект на рынке труда

В начале карьеры вы, скорее всего, отправляли резюме на сайт с вакансиями и ждали, пока вас пригласят на собеседование. Если вас уволили, вы сообщали знакомым: «Я нахожусь в поиске работы». Так поступает человек, который пользуется возможностями рынка, а не создаёт их сам.

Когда вы плывёте по течению рынка труда, вы, вероятно, соглашаетесь на предложения, которые вам делают. Если нанимателям нужны ваши компетенции, они могут очаровать вас харизмой. Но не факт, что эта компания вам нужна. Много финдиректоров обожглись на этом. Поработали 2 месяца, уволились и получили испорченное резюме.

Кандидат как объект

Применяет сценарии 10-летней давности;

Присылает резюме и ждёт отклика;

Сообщает коллегам, что ищет работу;

Идёт на собеседование, чтобы его оценили;

Соглашается на неудобные условия;

Кандидат как субъект на рынке труда

Вы превращаетесь в субъекта, когда вовлекаете окружающих в поиск работы. Можно просить помощи, контакты, встречи, советы, спрашивать, чем вы можете быть полезны. В этом случае появляется больше возможностей.

Находясь в позиции субъекта, вы идёте на собеседование, как на переговоры, уверенно и презентабельно рассказываете о себе, свободно говорите о деньгах. Вы точно знаете, что хотите, ниже каких условий не согласитесь и говорите какой руководитель вам нужен для плодотворной работы.

Кандидат как субъект

Понимает, что за работой нужно охотиться;

Активно связывается с нанимающей стороной;

Вовлекает окружающих в поиск работы;

Ведёт собеседование как переговоры;

Чётко знает, что хочет;

Статусные руководители старше 40 лет будут востребованы, если станут видны на рынке труда. Выберите компанию, которая нуждается в вашей экспертизе, и привлеките внимание тех, кто там работает.

Старайтесь избегать HR-специалистов. Нацельтесь на собственников и генеральных директоров, тех, кто принимает решение о трудоустройстве. Найти контакты помогут социальные сети. Используйте сопроводительное письмо, чтобы вам поверили, что вы можете решить их проблему.

7 этапов поиска статусной работы

Этап № 1. Выбор цели

Если вы сейчас работаете на предприятии «А» и хотите перейти в компанию «B», «С» или «D», то вам нужно составить их список. Затем определитесь, в каких отраслях вы хотите работать, это может быть госсектор или частная корпорация.

Поймите, какая корпоративная культура вам нужна, какой уровень дохода и каким должен быть руководитель. Не раскидывайте резюме направо и налево — чем активнее вы это делаете, тем больше рекрутеры отмечают это как минус.

Составьте список компаний, где вы бы хотели работать. Ориентируйтесь на следующие характеристики:

Составьте список компаний, где вы бы хотели работать. Ориентируйтесь на следующие характеристики: Отрасль, сфера организации, размер компании, уровень развития, узнаваемость на рынке;

Функционал и статус должности, уровень подчинения;

Корпоративная культура компании;

Личность руководителя;

Уровень дохода;

Этап № 2. Поиск вакансии

Забудьте про сайты с вакансиями. Если там и появляется вакансия финансового директора, то за один час рекрутер получает 200, если не 400 резюме, и вряд ли кто-то посмотрит дальше третьего или пятого резюме.

Для поиска работы используйте бывших коллег и руководителей. Берите телефон и пишите всем, присылайте сопроводительные письма.

Ищите прямые контакты директоров и собственников. Исходя из теории шести рукопожатий, любой нужный вам топ-менеджер связан с вашими знакомыми. На крайний случай используйте профессиональные группы в социальных сетях.

Этап № 3. Упаковка вашего опыта

Отбросьте устоявшиеся сценарии самопрезентации. Кроме HR-сотрудников, никому не нужно ваше резюме. Если вас порекомендовали собственнику и с вами готовы встретиться, не присылайте ему резюме. Вас автоматически отправят в HR-отдел, где ваше резюме пропадёт.

Сделайте саммари ваших достижений и короткую презентацию, напишите сопроводительное письмо. Укажите, какой вы эксперт, с кем вы работали и что делали.

Этап № 4. Социальные сети

Ведите социальные сети. Есть некоторые социальные сети, которые запрещены на территории России, но иметь там аккаунт — обязательное условие.

Этап № 5. Собеседование как переговоры

Если вы приходите на собеседование, чтобы вас оценили — вы находитесь в позиции «снизу». Если приходите, чтобы оценить будущих работодателей, вы в позиции «сверху». Оба варианта выглядят непрофессионально.

На собеседование нужно идти с идеей: «Я оцениваю их, они оценивают меня». И только в этом настроении у вас будет психологически выверенная позиция.

Заранее подготовьте и проработайте список тем, которые, вероятно, поднимут будущие работодатели. Подготовьте рассказ о себе с учётом составленного ранее саммари и сопроводительного письма.

Если у вас были сложные увольнения, говорите о них правду. Ни в коем случае не пытайтесь врать или оправдываться. Это самый легкий способ вас срезать. Прорабатывайте свои увольнения, чтобы уметь об этом уверенно и спокойно говорить.

Не говорите, что ушли с прошлого места из-за невозможности развиваться. Вас спросят, а кто вам мешал? Уверенно объясниться будет сложно.

Уверенно и спокойно озвучивайте, какую зарплату хотите получать. Ставьте в этом вопросе точку и не объясняйте почему именно так.

Как проводить собеседование?

1) Убедите, что вы им нужны

Яркая самопрезентация на вопрос «Расскажите о себе»

Честный рассказ о причинах смены компаний без критики предыдущего работодателя

Уверенное обсуждение денежной мотивации

2) Проверьте, нужны ли они вам, и задайте вопросы:

Как компания планирует развиваться?

Какие ожидания от нового члена команды?

Что хочется изменить или внедрить в первую очередь?

Этап № 6. Отказы работодателей

Самый болезненный вопрос для соискателя: «Если у меня давно не получается найти работу, что я делаю не так?» Однако точно на него никто не ответит.

Среди основных причин отказа может быть недостаток, который вы не осознаёте. Например, вы ведёте себя высокомерно. Или вам не удаётся внятно рассказать о причинах увольнения.

Вместе с тем ваша экспертиза может устареть, а может, вы продвигаете её не в ту сферу. Она может быть актуальной для «Яндекса», а вы её подаёте в «Газпром».

Кроме того, вами могу заниматься люди, которые не заинтересованы в вашем найме.

Этап № 7. Вход в новую команду

Многие руководители после заключения контракта считают, что задача выполнена. Но огромное количество людей теряют работу, потому что не могут встроиться в новую команду.

Если вы активный и амбициозный, то любая новая команда будет воспринимать вас, как того, кто мешает им спокойно жить, и начнёт выдавливать вас. Поэтому для начала выстраивайте нормальные отношения с командой, а потом достигайте результата. Это основное правило.

Однако самое опасное, что с вами может случиться на рынке труда, если вы выберете неподходящую работу.

Как входить в новую команду?

Как входить в новую команду?

Снимите ожидания с руководства;

Укрепите авторитет и эмоциональные отношения с подчинёнными;

Создайте союзнические отношения с коллегами равного статуса;

Презентуйте и согласуйте идеи по внедрению изменений;

Запомните

Действуйте на рынке как субъект;

Используйте анализ рынка труда;

Присутствуйте в социальных сетях;

Грамотно проводите нетворкинг;

Качественно презентуйте себя на собеседовании;

Это всё вам поможет найти работу не только здесь и сейчас, но и быть уверенным в своей востребованности на долгие годы вперёд.

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