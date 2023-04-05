5 мифов управленческого учета: за что переживают собственники бизнеса (иногда напрасно)

Внедрение управленки часто сопровождается сомнениями и неверными ожиданиями: «это слишком сложно» или, наоборот, «сейчас внедрим, и все проблемы исчезнут». Разберемся же в основных заблуждениях и поймем, что на самом деле представляет собой управленческий учет.

Статья написана специально для блога «Помощник финансиста».

В последние годы бизнес работает в резко меняющихся условиях. Постоянный контроль и анализ финансового состояния компании стали необходимы для выживания. Главным помощником предпринимателей для решения этих задач может стать управленческий учет, который позволяет оценить остатки денежных средств на счетах, определить необходимый уровень выручки.

Софья Бурцева, руководитель департамента финансового консалтинга в компании «Финтабло». Внедрение и автоматизация управленческого учета:

Миф 1. Управленческий учет в разных компаниях будет отличаться

Начинающие специалисты считают, что каждая компания уникальна: разные бизнес-процессы, разные особенности управленческого учета. С опытом приходит понимание, что схема финансового учета и финансового анализа у всех практически одна и та же. Следовательно, и методология построения управленческого учета у всех схожая, и не важно, это небольшой цветочный магазин или крупная компания нефтегазового сектора.

Миф 2. Управленческий учет — волшебная палочка для собственника

Одно из основных заблуждений собственников бизнеса заключается в том, что многие смотрят на финансового директора, как на волшебную палочку, которая решит все их проблемы с финансами.

Связано это с тем, что для большинства управленцев финансы и управленческий учет — сфера, в которой они не эксперты. Методы и пути решения стоящих перед специалистом задач им неизвестны. Поэтому человек, который в этой неизвестности хорошо разбирается, смотрится почти как спаситель.

Работа финансового директора направлена на то, чтобы проанализировать финансовое состояние компании, описать его и показать сильные и слабые стороны. Это дает возможность подсветить решения имеющихся проблем и предложить возможные пути развития. Но принятием управленческих решений, их реализацией и контролем собственник занимается сам. Поэтому для наилучшего результата недостаточно только работы финансового директора и корректного учета.

Миф 3. Управленческий учет — это сложно

С этим мифом специалисты встречаются довольно часто. Когда человек впервые задумывается о внедрении управленческого учета, ему надо разобраться в огромном количестве информации, работать с которой раньше не доводилось.

Но на самом деле владельцу компании не нужно с нуля самостоятельно выстраивать и вести этот процесс в организации. Связано это с несколькими причинами.

1. Управленческий учет — операционная работа, которая требует постоянного внимания и регулярного выполнения одних и тех же шагов. У собственника в приоритете должны стоять другие задачи, например, стратегический план.

2. Чтобы успешно внедрить управленческий учет, нужны компетенции и опыт, которые приобретаются годами и которых может не быть у собственника бизнеса.

Выход из этой ситуации простой: для управленческого учета в компании должен быть отдельный специалист, у которого есть все необходимые навыки. Для такого человека задача не будет сложной и непонятной, ведь он знает, что нужно делать. Результатом такой работы станет понятное для собственника финансовое состояние компании.

Владимир Ворфоломеев, финансовый аналитик ООО «Альтернатива». Регламентация и ведение управленческого учета, внедрение автоматизированных систем учета на базе 1С:

Миф 4. Управленческий учет — это отчеты с красивыми графиками

В некоторых компаниях от сотрудников (в том числе из топ-менеджмента) можно услышать утрированное представление о финансовом работнике как о «девочке, которая должна к определённому сроку прислать отчет с красивыми графиками». Причина заключается в том, что никого не интересует, что стоит за подготовкой этого отчета.

Но в основе управленческого учёта лежат не красивые графики, а сбор информации, составление и анализ консолидированной финансовой отчетности, осуществляемые сотрудниками финансовой службы.

Миф 5. Управленческий учет можно вести без регламентации и автоматизации

Такое отношение к ведению управленческого учета до сих пор часто встречается и, как показывает практика, хорошего в этом мало. Встречаются компании, где правила учета формируются на основе представлений и навыков сотрудника и никак не регламентируются, а сам учет ведется в офисных программах, вроде MS Excel.

Практика показывает, что с ростом бизнеса требования к отчетности увеличиваются, следом за ними растут и трудозатраты на поддержку учета. Увеличивается вероятность получения некорректных данных. В конце концов руководство вынуждено отказываться от предоставляемых данных и предпринимать шаги в сторону консолидации и автоматизации управленческого учеёта.

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