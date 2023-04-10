Как повысить рентабельность бизнеса? Разбираемся на примере «Кроссовок» и «Сапог»

Одна из главных задач финансовых менеджеров — посчитать прибыль. Однако собственников интересует не только полученная сумма, но и как можно заработать больше. В этом материале рассказываем про прибыль и рентабельность, а также делимся кейсами и рабочими инструментами по повышению этих показателей.

Эта статья — ещё один конспект с нашей конференции «Финансы компаний v2.0». Автор: Снежана Манько, эксперт по финансам бизнеса.

Прибыль и рентабельность

Часто руководители бизнеса не знают, как правильно рассчитать прибыль и рентабельность. Из-за этого не получается разделить эти показатели на составляющие и найти точки роста.

Первое, на что стоит обратить внимание — абсолютное выражение прибыли: сколько заработала компания. Считаем так:

Прибыль = Доходы − Расходы

Следующий важный показатель для бизнеса — рентабельность. Чем она выше, тем эффективнее бизнес. Рентабельность часто путают с маржинальностью и наценкой. Путаница между показателями приводит к тому, что руководители не понимают, чем они управляют и что для этого нужно сделать.

Рентабельность по прибыли рассчитывается по следующей формуле:

Рентабельность = (Прибыль/Выручка) * 100%

Разберём на примере двух компаний

Из примера видно, что у ООО «Сапоги» больше выручка и прибыль. Однако бизнес эффективнее у «Кроссовок» — рентабельность на 2% выше. Об этом часто забывают в погоне за выручкой и оборотами, но именно рентабельность должна быть верхнеуровневым фокусом финансистов.

Как вести отчёт о прибылях и убытках

В бизнесе также часто уделяют мало внимания отчёту о прибылях и убытках (ОПиУ) или и вовсе неправильно его составляют. Это происходит из-за того, что не все понимают, из чего состоит прибыль и как учитывать доходы и расходы, которые входят в ОПиУ. Разберёмся в понятиях и правилах учёта.

Доходы можно разделить на две категории:

выручка — доходы от обычной деятельности;

прочие доходы — разовые поступления от прочей деятельности.

Расходы можно сгруппировать двумя способами:

прямые и косвенные;

переменные и постоянные.

Прямые и косвенные расходы

Прямые расходы — расходы на создание продукции, товара или услуги, продавая которые компания получает выручку. Их можно напрямую отнести к конкретным товарам или услугам. Примеры прямых расходов:

стоимость товаров для перепродажи;

затраты на сырье для производства;

затраты на производственный персонал;

амортизация оборудования.

Косвенные расходы — расходы на управление и развитие бизнеса. Их нельзя отнести к конкретному продукту, они направлены на бизнес в целом. К косвенным расходам относятся:

затраты на маркетинг;

затраты на рекламу;

затраты на продвижение.

Переменные и постоянные расходы

Переменные расходы — расходы, которые меняются при изменении объёмов продаж или производства. К ним можно отнести:

стоимость товаров для перепродажи;

затраты на сырье для производства;

затраты на производственный персонал;

затраты на привлечение клиентов.

Переменные расходы не всегда равны себестоимости. Например, затраты на привлечение клиентов — переменный расход, однако в себестоимость он не входит.

Постоянные расходы — затраты, которые не меняются при изменении объёмов продаж или производства. Например:

аренда офиса;

охрана;

услуги банка;

зарплата административного персонала и другие.

Два способа посчитать отчёт о прибылях и убытках

При подсчёте расходов нужно пользоваться только одной классификацией: делить расходы или на переменные и постоянные, или на прямые и косвенные.

На картинке ниже представлены два варианта отчёта о прибылях и убытках: слева, если расходы сгруппированы на прямые и косвенные, справа — если на переменные и постоянные.

Группировку затрат на прямые и косвенные удобно использовать для расчёта себестоимости. Второй вариант интересен для управленческих целей и финансового анализа. Он позволяет прямо в отчёте о прибылях и убытках рассчитать точку безубыточности, маржинальную прибыль, операционную прибыль, EBITDA.

Правила учёта доходов

Мы сфокусировались на прибыли и рентабельности, выбрали метод учёта расходов — дальше нужно выбрать метод учёта. Есть три правила.

1. Метод начисления

По нему суммы попадают в тот период, к которому относятся. Для этого понадобится информация об отгрузках и покупках, начислениях зарплат, налогах, списаниях в производство (накладные, акты, передаточные документы). Ещё есть кассовый метод, по которому составляется отчёт о движении денежных средств. Предприниматели часто не понимают разницу и просят финансистов считать прибыль кассовым методом. Из-за этого возникают ошибки и прибыль отражается некорректно.

2. Правило периодов

В одном и том же периоде должны быть признаны выручка, себестоимость и прибыль, то есть финансовый результат от продажи. Если есть затраты, которые ещё нельзя признать как себестоимость, значит, речь идёт о незавершенном проекте. Ему место в активах.

3. Отсутствие НДС

В отчёте о прибылях и убытках все доходы и расходы учитываются без транзитного налога, который платит конечный покупатель — НДС. Это не доход и не расход компании.

Как повысить рентабельность

Когда есть чёткое понимание, что такое прибыль, какие виды расходов и доходов существуют и как правильно их учитывать, можно начинать выстраивать гипотезы по повышению рентабельности.

Увеличить выручку

Один из показателей, которые влияют на прибыль, — выручка. Значит, если увеличить выручку, можно увеличить и прибыль тоже.

Как это сделать?

Увеличить цены.

Увеличить количество продаж.

Повысить эффективность взаиморасчетов с покупателями (постоплата и предоплата).

Увеличить выручку и снизить себестоимость

Иногда даже несущественное снижение себестоимости оказывается большим вкладом в финансовый результат.

Как это сделать?

Оптимизировать товарную/продуктовую линейку.

Продавать более маржинальные товары.

Снизить себестоимость

Сменить поставщиков.

Провести переговоры с текущими поставщиками и договориться о скидках.

Снизить постоянные расходы

Нет задачи урезать все расходы, цель — повысить эффективность без ухудшения работы.

Как это сделать?

Изменить систему мотивации персонала.

Сократить или нормировать ненужные расходы.

Оптимизировать и автоматизировать бизнес-процессы.

Оптимизировать расходы на рекламу и маркетинг.

Оптимизировать налоговую нагрузку.

Увеличить доходы за счет прочих доходов

Продать или сдать в аренду активов компании, которые не используются в собственных целях.

Что дальше

Выберите подходящую гипотезу и посчитайте, какое из действий сделает бизнес эффективнее. После этого вы можете начать повышать прибыль компании с помощью операционных рычагов. О них мы с примерами рассказали в этом материале на «Клерке».

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