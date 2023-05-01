Как выводить дивиденды, чтобы не похоронить компанию? Или зачем собственнику две карты и две зарплаты?

Цель большинства бизнесменов — получать дивиденды со своего бизнеса. Когда появляется первая прибыль, возникает большой соблазн вывести деньги. Но иногда сложно оценить, сколько средств можно безопасно забрать. Чтобы бизнес не похоронить, мы подготовили небольшую инструкцию о том, как правильно выводить дивиденды.

Как показывает практика, существует два основных вида собственников.

Первые забирают деньги из бизнеса без разбора. Они живут по принципу «Если деньги на счёте есть — они мои». Обычно такой подход грозит бизнесу кассовыми разрывами.

Вторые боятся вытащить из бизнеса лишний рубль — опасаются навредить компании или надеются, что в будущем это позволит вывести больше денег. Из-за этого у собственников появляется ощущение, что работы много, а выхлопа мало.

Чтобы не оказаться ни в одной из этих групп, нужно грамотно подойти к выводу дивидендов.

Разделяйте личные средства и деньги бизнеса

Чтобы не выводить дивиденды по тысяче рублей, нужно назначить себе зарплату и платить её два раза месяц, как остальным сотрудникам. При этом, если вы выполняете функции и директора, и маркетолога, нужно установить зарплату за обе роли. Когда вы возьмёте отдельного маркетолога в штат, он будет получать зарплату, которая для его позиции уже определена.



Следующий шаг — разделение банковских карт. Заведите одну карту для личных нужд, другую — исключительно для бизнеса.



При этом карту для бизнеса лучше не выпускать — в противном случае всегда будет соблазн что-то по ней купить. После пары операций это может превратиться в опасную привычку.

Считайте прибыль правильно

Если в конце месяца на расчётных счетах остались средства, это не значит, что их надо побыстрее вывести из бизнеса. Это ещё не прибыль.



Полученная предоплата — ещё не деньги бизнеса. Эти средства станут вашими, когда вы исполните все обязательства перед вашими клиентами.



Для подсчёта чистой прибыли вам потребуется отчёт о прибылях и убытках. Из выручки нужно будет вычесть себестоимость продукции, операционные расходы (аренду, зарплаты, рекламу, услуги подрядчиков), амортизацию, налоги, проценты по кредитам.



Только после вычета всех этих категорий вы получите чистую прибыль — это средства, которые можно выводить в качестве дивидендов. Однако нельзя выводить из бизнеса сумму, которая будет выше чистой прибыли.

Определите размер дивидендов

Собственник может забрать из бизнеса всю чистую прибыль, но в этом случае у бизнеса не будет средств для развития. Выводить всё можно только в том случае, если бизнес стал стабильным и уверенно стоит на ногах.



Для развивающегося бизнеса, как правило, используют другую схему вывода средств. Так, 70% денег распределяют внутри бизнеса между резервом и развитием, и лишь 30% собственники забирают в качестве дивидендов.



Есть и иной подход — эдакая золотая середина. 50% вы забираете себе, а 50% оставляете на развитие компании.

Планируйте движение денег

Может возникнуть неприятная ситуация, когда вы посчитали прибыль, определились с суммой вывода, 2 сентября забрали дивиденды, а уже 10 числа у вас не хватило денег, чтобы заплатить зарплату сотрудникам.



Чтобы не попасть в такую ситуацию, необходимо запланировать выплату дивидендов в платёжном календаре. Такой подход позволит вам увидеть дату, когда вывод средств будет для бизнеса безболезненным.

Резюмируем

Для стабильности бизнеса разделяйте личные средства и деньги бизнеса. Назначьте себе справедливую зарплату с учётом ваших функций в компании. Посчитайте чистую прибыль, чтобы не вывести больше положенного. Определитесь с процентом вывода денег. Планируйте выплату дивидендов в платёжном календаре, чтобы избежать кассовых разрывов.

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Автор: Екатерина Яхонтова, финансовый директор для малого бизнеса.

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