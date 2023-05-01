Переход на главную страницу сайта
Личные сообщения
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Логотип Иван Шестак
Иван Шестак
Основные средства

Как выводить дивиденды, чтобы не похоронить компанию? Или зачем собственнику две карты и две зарплаты?

Цель большинства бизнесменов — получать дивиденды со своего бизнеса. Когда появляется первая прибыль, возникает большой соблазн вывести деньги. Но иногда сложно оценить, сколько средств можно безопасно забрать. Чтобы бизнес не похоронить, мы подготовили небольшую инструкцию о том, как правильно выводить дивиденды.
101
Как выводить дивиденды, чтобы не похоронить компанию? Или зачем собственнику две карты и две зарплаты?

Как показывает практика, существует два основных вида собственников.

  • Первые забирают деньги из бизнеса без разбора. Они живут по принципу «Если деньги на счёте есть — они мои». Обычно такой подход грозит бизнесу кассовыми разрывами.

  • Вторые боятся вытащить из бизнеса лишний рубль — опасаются навредить компании или надеются, что в будущем это позволит вывести больше денег. Из-за этого у собственников появляется ощущение, что работы много, а выхлопа мало.

Чтобы не оказаться ни в одной из этих групп, нужно грамотно подойти к выводу дивидендов.

Разделяйте личные средства и деньги бизнеса

Чтобы не выводить дивиденды по тысяче рублей, нужно назначить себе зарплату и платить её два раза месяц, как остальным сотрудникам. При этом, если вы выполняете функции и директора, и маркетолога, нужно установить зарплату за обе роли. Когда вы возьмёте отдельного маркетолога в штат, он будет получать зарплату, которая для его позиции уже определена.

Следующий шаг — разделение банковских карт. Заведите одну карту для личных нужд, другую — исключительно для бизнеса.

При этом карту для бизнеса лучше не выпускать — в противном случае всегда будет соблазн что-то по ней купить. После пары операций это может превратиться в опасную привычку.

Считайте прибыль правильно

Если в конце месяца на расчётных счетах остались средства, это не значит, что их надо побыстрее вывести из бизнеса. Это ещё не прибыль.

Полученная предоплата — ещё не деньги бизнеса. Эти средства станут вашими, когда вы исполните все обязательства перед вашими клиентами.

Для подсчёта чистой прибыли вам потребуется отчёт о прибылях и убытках. Из выручки нужно будет вычесть себестоимость продукции, операционные расходы (аренду, зарплаты, рекламу, услуги подрядчиков), амортизацию, налоги, проценты по кредитам.

Только после вычета всех этих категорий вы получите чистую прибыль — это средства, которые можно выводить в качестве дивидендов. Однако нельзя выводить из бизнеса сумму, которая будет выше чистой прибыли.

Определите размер дивидендов

Собственник может забрать из бизнеса всю чистую прибыль, но в этом случае у бизнеса не будет средств для развития. Выводить всё можно только в том случае, если бизнес стал стабильным и уверенно стоит на ногах.

Для развивающегося бизнеса, как правило, используют другую схему вывода средств. Так, 70% денег распределяют внутри бизнеса между резервом и развитием, и лишь 30% собственники забирают в качестве дивидендов.

Есть и иной подход — эдакая золотая середина. 50% вы забираете себе, а 50% оставляете на развитие компании.

Планируйте движение денег

Может возникнуть неприятная ситуация, когда вы посчитали прибыль, определились с суммой вывода, 2 сентября забрали дивиденды, а уже 10 числа у вас не хватило денег, чтобы заплатить зарплату сотрудникам.

Чтобы не попасть в такую ситуацию, необходимо запланировать выплату дивидендов в платёжном календаре. Такой подход позволит вам увидеть дату, когда вывод средств будет для бизнеса безболезненным.

Резюмируем

  1. Для стабильности бизнеса разделяйте личные средства и деньги бизнеса.

  2. Назначьте себе справедливую зарплату с учётом ваших функций в компании.

  3. Посчитайте чистую прибыль, чтобы не вывести больше положенного.

  4. Определитесь с процентом вывода денег.

  5. Планируйте выплату дивидендов в платёжном календаре, чтобы избежать кассовых разрывов.

Есть мысли и дополнения по теме? Делитесь в комментариях.

Автор: Екатерина Яхонтова, финансовый директор для малого бизнеса.

Подписывайтесь на Telegram-канал «Помощник финансиста», чтобы узнать больше о финансовом менеджменте и автоматизации.

Иван Шестак

Иван Шестак

Редактор в Сервис Финансист

15 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Клерк
    Клерк
    Налоговые проверки

    Пять правил, которые помогут минимизировать потери при ВНП

    Налоговики собрались к вам в гости с выездной проверкой. Что делать перед проверкой, чтобы по итогам вы не заработали себе кучу проблем — даем пять простых, но полезных правил.

    Пять правил, которые помогут минимизировать потери при ВНП
    78
    Логотип Фискалам.нет
    Фискалам.нет
    Проверки

    Предпроверочный налоговый анализ и его законодательное регулирование. Что в себя включает и почему может стать источником серьезных проблем?

    Несмотря на отсутствие нормативного закрепления понятия «предпроверочный анализ», последний играет исключительно важную роль в процессе первоначального установления контакта «налогоплательщик — налоговый орган». Что он в себя включает, расскажем в статье.

    Предпроверочный налоговый анализ и его законодательное регулирование. Что в себя включает и почему может стать источником серьезных проблем?
    49
    Логотип Фискалам.нет
    Фискалам.нет
    Налоговые проверки

    Почему налоговые споры, как и уголовные дела, лучше «разваливать» до суда

    В российской экономике вновь очередной кризис. И весь бизнес подвергается серьезным испытаниям. При этом, провозглашенная в НК презумпция невиновности налогоплательщика на практике не работает. Про УПК даже заикаться лишний раз не стоит! И поэтому очень важно заранее начать сбор доказательств в свою пользу.

    Почему налоговые споры, как и уголовные дела, лучше «разваливать» до суда
    131
    Логотип Иван Шестак
    Иван Шестак
    Основные средства

    Как выводить дивиденды, чтобы не похоронить компанию? Или зачем собственнику две карты и две зарплаты?

    Цель большинства бизнесменов — получать дивиденды со своего бизнеса. Когда появляется первая прибыль, возникает большой соблазн вывести деньги. Но иногда сложно оценить, сколько средств можно безопасно забрать. Чтобы бизнес не похоронить, мы подготовили небольшую инструкцию о том, как правильно выводить дивиденды.

    Как выводить дивиденды, чтобы не похоронить компанию? Или зачем собственнику две карты и две зарплаты?
    101
    Логотип Такском
    Такском
    Налоговые требования

    Пояснения в налоговую по отчетности компаний на УСН: зарплатные налоги и декларация по налогу

    ИФНС направила компании на УСН требование о предоставлении пояснений по налогам. Разберем, как ответить на запрос налоговой и по каким вопросам в целом ИФНС может затребовать пояснения?

    Пояснения в налоговую по отчетности компаний на УСН: зарплатные налоги и декларация по налогу
    290
    Логотип ktarasov
    ktarasov
    Ведение бизнеса

    Эксперимент как метод проверки гипотез в бизнесе

    Итак, для развития своей бизнес-идеи вы выбрали хорошие гипотезы и проранжировали их. Теперь следующий шаг — провести эксперименты, которые дадут доказательства, чтобы поддержать или опровергнуть гипотезы, и позволят снизить риск неопределенности в развитии бизнеса. Как разработать и провести хороший эксперимент рассмотрим далее.

    76
    Логотип Вадим Петров
    Вадим Петров
    Новости ФНС

    Володин предложил ФНС держать на контроле зарабатывающих в соцсетях блогеров

    Спикер Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал лайф-коучей, которые зарабатывают деньги, «используя мошеннические схемы, чтобы не платить налоги». Он считает, что такие блогеры должны быть «на особом контроле» ФНС.

    Володин предложил ФНС держать на контроле зарабатывающих в соцсетях блогеров
    2
    133
    Читать еще