Как выводить дивиденды, чтобы не похоронить компанию? Или зачем собственнику две карты и две зарплаты?

Как показывает практика, существует два основных вида собственников.
Первые забирают деньги из бизнеса без разбора. Они живут по принципу «Если деньги на счёте есть — они мои». Обычно такой подход грозит бизнесу кассовыми разрывами.
Вторые боятся вытащить из бизнеса лишний рубль — опасаются навредить компании или надеются, что в будущем это позволит вывести больше денег. Из-за этого у собственников появляется ощущение, что работы много, а выхлопа мало.
Чтобы не оказаться ни в одной из этих групп, нужно грамотно подойти к выводу дивидендов.
Разделяйте личные средства и деньги бизнеса
Чтобы не выводить дивиденды по тысяче рублей, нужно назначить себе зарплату и платить её два раза месяц, как остальным сотрудникам. При этом, если вы выполняете функции и директора, и маркетолога, нужно установить зарплату за обе роли. Когда вы возьмёте отдельного маркетолога в штат, он будет получать зарплату, которая для его позиции уже определена.
Следующий шаг — разделение банковских карт. Заведите одну карту для личных нужд, другую — исключительно для бизнеса.
При этом карту для бизнеса лучше не выпускать — в противном случае всегда будет соблазн что-то по ней купить. После пары операций это может превратиться в опасную привычку.
Считайте прибыль правильно
Если в конце месяца на расчётных счетах остались средства, это не значит, что их надо побыстрее вывести из бизнеса. Это ещё не прибыль.
Полученная предоплата — ещё не деньги бизнеса. Эти средства станут вашими, когда вы исполните все обязательства перед вашими клиентами.
Для подсчёта чистой прибыли вам потребуется отчёт о прибылях и убытках. Из выручки нужно будет вычесть себестоимость продукции, операционные расходы (аренду, зарплаты, рекламу, услуги подрядчиков), амортизацию, налоги, проценты по кредитам.
Только после вычета всех этих категорий вы получите чистую прибыль — это средства, которые можно выводить в качестве дивидендов. Однако нельзя выводить из бизнеса сумму, которая будет выше чистой прибыли.
Определите размер дивидендов
Собственник может забрать из бизнеса всю чистую прибыль, но в этом случае у бизнеса не будет средств для развития. Выводить всё можно только в том случае, если бизнес стал стабильным и уверенно стоит на ногах.
Для развивающегося бизнеса, как правило, используют другую схему вывода средств. Так, 70% денег распределяют внутри бизнеса между резервом и развитием, и лишь 30% собственники забирают в качестве дивидендов.
Есть и иной подход — эдакая золотая середина. 50% вы забираете себе, а 50% оставляете на развитие компании.
Планируйте движение денег
Может возникнуть неприятная ситуация, когда вы посчитали прибыль, определились с суммой вывода, 2 сентября забрали дивиденды, а уже 10 числа у вас не хватило денег, чтобы заплатить зарплату сотрудникам.
Чтобы не попасть в такую ситуацию, необходимо запланировать выплату дивидендов в платёжном календаре. Такой подход позволит вам увидеть дату, когда вывод средств будет для бизнеса безболезненным.
Резюмируем
Для стабильности бизнеса разделяйте личные средства и деньги бизнеса.
Назначьте себе справедливую зарплату с учётом ваших функций в компании.
Посчитайте чистую прибыль, чтобы не вывести больше положенного.
Определитесь с процентом вывода денег.
Планируйте выплату дивидендов в платёжном календаре, чтобы избежать кассовых разрывов.
Есть мысли и дополнения по теме? Делитесь в комментариях.
Автор: Екатерина Яхонтова, финансовый директор для малого бизнеса.
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