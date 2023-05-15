Как составить нормальный платёжный календарь? И как он поможет бизнесу

Планирование в быту — «что приготовить на обед?» и «куда поехать летом?». Планирование в бизнесе — почти то же самое. Такой процесс охватывает горизонты от одного дня до нескольких лет. В статье рассмотрим, для чего нужны разные периоды финансового планирования, что такое платёжный календарь и как его составить.

Какие бывают периоды финансового планирования

Долгосрочная модель скажет, сколько будет стоить компания через 10 лет, но будет бесполезна, если нужно посчитать, сколько денег будет в кассе завтра.

Разберёмся, в каких случаях какие периоды планирования выбирать.

Длинные

Часто бизнесу важно смотреть на несколько лет вперёд.

Окупится ли инвестиционный проект?

Будет ли компания финансово устойчивой?

Способен ли бизнес погасить кредит?

На эти вопросы ответят только долгосрочное планирование и финансовая модель. Горизонт планирования может достигать и 5, и 20 лет.

Средние

На основе долгосрочного плана строятся среднесрочные.

Период финансового планирования существенно короче — годовой бюджет можно разбить на более точные квартальные и понять, достижимы ли вообще цели компании.

Например, планировали через 3 года выйти на фондовую биржу, но оказывается, что дела идут гораздо хуже запланированного, и стратегию нужно пересмотреть.

Короткие

Годовой бюджет — вещь полезная, но многие важные детали он игнорирует.

Например, в глобальной перспективе не так интересно, в каком именно месяце компания получит субсидию от государства. А в оперативном планировании важен каждый день.

Часто малый бизнес начинает именно с коротких планов — хватит ли денег на ближайший месяц?

И здесь поможет удобный инструмент — платёжный календарь. Поговорим о нем подробнее.

Платёжный календарь: что это, и зачем нужен

Платёжный календарь — это таблица с прогнозом поступлений, расходов и остатков денег на каждый день.

Чем это отличается от бюджета движения денежных средств

За основу платёжного календаря берут данные БДДС. Но есть различия.

В календаре используется короткий период финансового планирования — обычно 30 или 90 дней.

Он ведётся и корректируется практически в режиме онлайн, а не только раз в квартал.

Уровень детализации гораздо выше. БДДС оперирует миллионами, а в календаре каждая тысяча рублей может сыграть роль.

Какие проблемы решает

Календарь поможет не просто увидеть, хватит ли денег в любой из дней, но и в других аспектах.

Чувствовать себя уверенно. Даже если ожидается кассовый разрыв, можно успеть подготовиться. Предупреждён — значит вооружён!

Управлять дебиторской и кредиторской задолженностью и заставлять деньги работать, а не просто лежать на счетах.

Укрепить финансовую дисциплину. Видя график платежей, бухгалтер точно не забудет оплатить аренду офиса.

Как составить платёжный календарь

Календарь достаточно просто построить даже в Excel. Разберем пошагово, как его составить.

Какая информация должна содержаться в календаре

Календарь — это таблица, в которой один столбец — это один день. Кроме того, нужно добавить следующие показатели:

статья доходов или расходов;

контрагент;

сумма;

счёт (если открыты счета в разных валютах или в нескольких банках).

Шаг 1. Прогноз поступлений

Для начала определяем, когда и сколько денег придёт в компанию.

Учитываем всё: выручку, субсидии, проценты по вкладу.

Иногда понадобится сделать упрощение. Например, розничный магазин не может точно спрогнозировать поступления, но вполне может взять за основу прогноз ОДДС и посчитать среднее значение выручки за день.

Подходим к прогнозу реалистично — если покупатель постоянно задерживает оплату, то и в плане отодвигаем её на пару дней. В результате готов прогноз поступлений на каждый день.

Шаг 2. Прогноз платежей

Статьи расходов берутся из БДДС с максимальной детализацией.

От бухгалтерии придут данные о том, в каком объёме платить зарплату, от инвестиционного отдела — когда ожидаются капитальные затраты. Маркетологи расскажут, на какие дни планируется оплата рекламных кампаний.

Обязательные платежи жёстко привязываем к датам. Проценты по кредиту платим 20 числа, заработную плату — 10 и 25, а вот бумагу для принтера можно купить после получения оплаты от покупателей.

На этом шаге получаем сальдо денежных потоков и прогноз остатка денег на конец каждого дня.

Шаг 3. Подготовка к оптимизации

Превышение оттоков над притоками в отдельные дни — нестрашная и частая ситуация (например, если оплачиваем новый автомобиль стоимостью несколько дневных выручек). Тревожным сигналом будет прогнозируемый отрицательный остаток денег.

Чтобы заранее подготовиться к этому, разделим все платежи на:

первоочередные : что бы ни происходило, налоги и зарплата должны быть выплачены вовремя;

критичные : например, несвоевременная оплата сырья может привести к полной остановке работы;

важные : проценты по кредиту можно уплатить позже, но только вместе с крупным штрафом (внимательно читайте кредитный договор);

менее критичные — это платежи поставщикам, с которыми можно договориться об отсрочке.

На случай форс-мажора не планируйте нулевой остаток, всегда должен быть резерв — у какой-то компании ориентиром может быть сумма 20 тысяч, у какой-то — 20 миллионов.

Как работать с платёжным календарём

Календарь недостаточно просто составить, работать с ним нужно постоянно.

Основная идея — передвигать поступления на более ранний период, а расходы — на более поздний.

Например, так:

договориться с покупателями о предоплате, а с поставщиками — о задержке оплаты

отодвинуть необязательные платежи. Если в кассе не хватает денег, то это не самое подходящее время для покупки нового автомобиля для курьера;

найти дополнительные источники средств. Устроить распродажу, в крайнем случае, взять кредит.

Всегда ли нужно составлять платёжный календарь?

Наш ответ — да, платёжный календарь полезен любому бизнесу.

Финансовая модель без привязки к конкретным датам рискует остаться теоретической конструкцией.

Важно уделить внимание коротким периодам финансового планирования. Бизнесу со множеством проектов и контрагентов советуем использовать сервисы управленческой отчётности.

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