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Иван Шестак
Автоматизация учета

Облако или коробка: что использовать для управления финансами компании?

По статистике, около 67% компаний по всему миру управляют своими финансами с помощью облачных сервисов. Оставшаяся треть по-прежнему предпочитает коробочные решения. В этой статье разрушим мифы об облачных сервисах, сравним с коробочными решениями, обсудим плюсы и минусы каждого варианта и объясним, где и какой подход подойдёт.
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Облако или коробка: что использовать для управления финансами компании?

Облако и коробка: что это за решения

Коробочное решение — готовое ПО, которое клиент покупает у сторонней компании. За поддержку продукта и его развитие будут отвечать штатные разработчики компании-покупателя.

Облачное (SaaS) решение — ПО, к которому заказчик получает онлайн-доступ. В случае облачной версии поддержку и развитие продукта полностью контролирует производитель сервиса.

Варианты отличаются бизнес-моделями при разработке и реализации. Практически все коробочные решения созданы на базе 1С, бизнес-модель которой ориентирована на крупные чеки за счёт персональных разработок под конкретного клиента. Такое решение может себе позволить не каждый бизнес.

Облачные сервисы используют бизнес-модель шеринга экономики — решение не разрабатывается отдельно под каждого клиента и легко адаптируется под любой тип бизнеса. По этой причине у сервисов невысокая стоимость. Это напрямую влияет на высокую популярность у клиентов, что даёт разработчикам возможность вкладывать большие ресурсы в развитие продукта.

Помимо бизнес-модели, решения отличаются по трём моментам — безопасность, цена, удобство.

Что безопаснее

Некоторые пользователи уверены, что в облаке данные не могут храниться безопасно. Вероятно, это главный миф вокруг SaaS-сервисов, который нужно разрушить.

Безопасность коробочной версии

Где хранятся данные?

В коробочной версии все данные хранятся на сервере компании. Такой подход надёжен, но неэффективен.

Как поддерживать продукт?

Для начала понадобятся штатные разработчики, которые после установки ПО будут обновлять и поддерживать его. Кроме того, потребуются дополнительное ПО и серверы для хранения данных.

Доступ к данным

С удалённым доступом также возникнут проблемы. Сотруднику в командировке придётся перенести информацию на внешний носитель, из-за чего она перестанет обновляться. Другой вариант — подключиться к базе через удалённый сервер, что неудобно.

Безопасность облачной версии

Сочетание хотя бы одного из этих способов и работы по увеличению объёмов продаж уже помогут вам увеличить прибыль компании в ближайшее время.

Где хранятся данные?

В случае облака данные хранятся на серверах подрядчиков, что на первый взгляд выглядит рискованно. Однако меры безопасности поставщиков облачного ПО сложнее и совершеннее систем, которые есть у индивидуального бизнеса. Вся информация передаётся по зашифрованному протоколу, а если сервера обвалятся, можно быстро восстановить их с помощью резервного копирования.

Внимание SaaS-сервисов к безопасности обосновано огромными бизнес-рисками. В случае частного бизнеса речь идёт только о сохранении собственных данных, а для поставщика ПО это вопрос репутации, где любая оплошность одномоментно приведёт к падению выстроенного бизнеса.

Как поддерживать продукт?

Технические специалисты поставщика решения поддерживают работу сервиса круглосуточно и без выходных.

Доступ к данным

Облачные решения позволяют получить доступ к данным в любой момент и из любой точки мира, где есть интернет. Если по какой-то причине данные не обновились в облаке, клиенты всё равно имеют доступ к информации.

Что более выгодно

Цена коробочной версии

Коробочную версию нужно купить один раз, однако стоимость покупки высока. Дополнительно нужно приобрести серверы для хранения данных и нанять сотрудников, которые будут их поддерживать. При этом сумма, потраченная на ПО и его обслуживание, может не окупиться.

Цена облачной версии

В этом вопросе облачная версия значительно выгоднее. Пользователь:

  • платит за подписку на SaaS-сервис ежемесячно, однако эта сумма выглядит мизерной в сравнении с ценой коробки. Если решение не подойдёт, всегда можно отказаться;

  • не платит за разработку, только за использование продукта;

  • не тратится на покупку серверов — все данные будет хранить поставщик;

  • не нанимает дополнительных сотрудников для поддержки ПО — этим тоже займётся поставщик решения;

Дополнительное преимущество облака — разные тарифы под потребности каждого типа бизнеса. Почти всегда есть бесплатный тестовый период, который позволит познакомиться с продуктом и понять, подходит ли он. Например, специалисты сервиса «Финансист» проводят бесплатную демонстрацию своего решения и предоставляют тестовый доступ на 14 дней, чтобы клиент мог оценить функционал.

Что удобнее

Удобство коробочной версии

В отличие от конкурента коробочное решение можно использовать офлайн.

Из недостатков — неудобный онлайн-режим и большой срок интеграции продукта в компанию — минимум месяц.

Удобство облачной версии

На одно преимущество коробки облачная версия отвечает рядом плюсов.

  • Можно следить за финансами в онлайн-режиме. Облако синхронизирует все данные. Их можно посмотреть как на смартфоне в командировке во Вьетнаме, так и на ноутбуке в отпуске в Испании.

  • Облако не имеет ограничений по операционной системе и работает и с Windows, и с Mac. Более того, сотрудники с разными ОС могут без ограничений обмениваться данными.

  • SaaS-сервисы не нужно устанавливать — доступ выдаётся через аккаунт, можно работать с любого устройства.

  • Быстро интегрируется в экосистему компании — внедрение занимает от 2 до 10 часов.

  • Отличается гибкими настройками и простым интерфейсом. Пользователь может всё настроить и подобрать нужные для себя отчёты и графики, не обращаясь к программистам по поводу доработок.

  • SaaS-продукт облегчает процесс аудита и возможность показывать финансовые показатели другим лицам. Вы можете гибко настроить права доступа к сервису для работников, инвесторов или аудиторов.

Какое решение выбрать?

Коробочные решения подойдут крупным компаниям с большим бюджетом и собственной командой разработки или государственным организациям, которые особенно сильно опасаются утечки и не могут доверить данные посторонним лицам.

Облачные решения доступны всем — от мелкого до крупного бизнеса. Эти продукты обладают необходимой гибкостью и позволяют использовать необходимый для компании функционал.

Нельзя назвать какое-то решение однозначно лучшим. Оба варианта позволяют автоматизировать бизнес и сделать компанию сильнее и конкурентоспособнее.

Есть мысли и дополнения по поводу темы? Делитесь в комментариях.

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Иван Шестак

Иван Шестак

Редактор в Сервис Финансист

16 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Иван Шестак
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