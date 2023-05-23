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Иван Шестак
Банки

Как дешево стоит твоя квартира? Или как банки оценивают залоговое имущество (таблица с дисконтами)

Когда банк выдает кредит, он хочет возврата долга и процентов. Если заемщик не сможет исполнить обязательства, у кредитной организации есть возможность закрыть долг за счет залога. Объясняем, как банки оценивают кого имущество, какие виды стоимости существуют и на какую сумму кредита в итоге можно рассчитывать.
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Как дешево стоит твоя квартира? Или как банки оценивают залоговое имущество (таблица с дисконтами)

Автор: Николай Пилецкий, директор Московского областного фонда микрофинансирования.

Стоимость залогового имущества — самый чувствительный момент, когда решается вопрос о выдаче кредита. У каждого участника сделки есть свой взгляд на цену на квартиру, машину или станок. При этом банк занижает финальную стоимость, а заемщик завышает.

Какие виды стоимости бывают

Разберемся, какие существуют виды стоимости одного и того же объекта.

Оценочная стоимость

Ее определяет независимый оценщик. Он сравнивает цену имущества с аналогичными объектами, выясняет, сколько на нем можно заработать, например, сдавая в аренду.

В результате оценщик указывает цену, которая учитывает интересы всех сторон в тот период, когда происходит сделка.

Деятельность такого специалиста лицензируется. Если его заметят в манипуляции цифрами, то как минимум он лишится работы.

Рыночная стоимость

Она определяется продавцом и покупателем как наиболее приемлемая на основании текущих цен на аналогичные объекты.

Балансовая стоимость

Стоимость имущества, которая отражена в балансе предприятия с учетом амортизации (постепенного снижения стоимости) и переоценок. Эта стоимость является дополнительным фактором при оценке банком залога.

Залоговая стоимость

Оценочная или рыночная стоимость дисконтирования, то есть заниженная на залоговый коэффициент банка — «залоговый дисконт».

Как банк считает стоимость залога

За основу берется сумма, которую определил независимый оценщик. Затем банк снижает эту стоимость в зависимости от вида имущества, например, на 30%.

Так банк перестраховывается, поскольку в случае реализации залога можно быстрее продать имущество и закрыть просроченный кредит.

Если вашу квартиру оценили в миллион рублей, банк определит ее залоговую стоимость в 700 тысяч рублей и предоставит кредит на эту сумму. В случае невыплаты займа жилье начнут продавать, начиная с суммы в 700 тысяч рублей. Если после реализации недвижимости и погашения кредита и процентов останутся деньги, их вам вернут.

В залоговый дисконт также закладывают износ имущества. Например, через два года автомобиль потеряет в цене 15%, соответственно этот процент будет заложен в сумму кредита.

Таблица с дисконтами (выписка из реального регламентного документа)

Если банки отказывают в кредите даже с залогом?

Если сразу несколько банков отказали в кредите, попробуйте получить обратную связь от них.

Возможно, организации оценивают риск невозврата денег как высокий. И поэтому вы с большой вероятностью можете остаться без залогового имущества.

Вместо вывода

Кредит, даже небольшой, — это ответственность. И прежде чем за ним идти, нужно честно оценить финансовое положение предприятия.

Следует понять, качественно ли налажен учет и контроль за платежами в вашей компании, сможет ли ваш менеджмент следить и своевременно исполнять требования банка.

Несвоевременные платежи и неисполнение обязательств могут привести к штрафам, к судам, а затем и к реализации залогов.

Поэтому прежде чем обращаться за кредитом, оцените эффект от финансового рычага и пользу от заёмных денег прямо сейчас.

Есть мысли и дополнения по поводу темы? Делитесь в комментариях.

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Иван Шестак

Иван Шестак

Редактор в Сервис Финансист

17 подписчиков

Комментарии

1
  • Логотип id50786527
    id50786527 1 час назад

    Andrey Pavlovskiy

    🤦‍♂️ну так дисконт в 30% - это классика из учебников по кредитованию. а дальше всё индивидуально.

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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