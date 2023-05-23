Как дешево стоит твоя квартира? Или как банки оценивают залоговое имущество (таблица с дисконтами)

Автор: Николай Пилецкий, директор Московского областного фонда микрофинансирования.
Стоимость залогового имущества — самый чувствительный момент, когда решается вопрос о выдаче кредита. У каждого участника сделки есть свой взгляд на цену на квартиру, машину или станок. При этом банк занижает финальную стоимость, а заемщик завышает.
Какие виды стоимости бывают
Разберемся, какие существуют виды стоимости одного и того же объекта.
Оценочная стоимость
Ее определяет независимый оценщик. Он сравнивает цену имущества с аналогичными объектами, выясняет, сколько на нем можно заработать, например, сдавая в аренду.
В результате оценщик указывает цену, которая учитывает интересы всех сторон в тот период, когда происходит сделка.
Деятельность такого специалиста лицензируется. Если его заметят в манипуляции цифрами, то как минимум он лишится работы.
Рыночная стоимость
Она определяется продавцом и покупателем как наиболее приемлемая на основании текущих цен на аналогичные объекты.
Балансовая стоимость
Стоимость имущества, которая отражена в балансе предприятия с учетом амортизации (постепенного снижения стоимости) и переоценок. Эта стоимость является дополнительным фактором при оценке банком залога.
Залоговая стоимость
Оценочная или рыночная стоимость дисконтирования, то есть заниженная на залоговый коэффициент банка — «залоговый дисконт».
Как банк считает стоимость залога
За основу берется сумма, которую определил независимый оценщик. Затем банк снижает эту стоимость в зависимости от вида имущества, например, на 30%.
Так банк перестраховывается, поскольку в случае реализации залога можно быстрее продать имущество и закрыть просроченный кредит.
Если вашу квартиру оценили в миллион рублей, банк определит ее залоговую стоимость в 700 тысяч рублей и предоставит кредит на эту сумму. В случае невыплаты займа жилье начнут продавать, начиная с суммы в 700 тысяч рублей. Если после реализации недвижимости и погашения кредита и процентов останутся деньги, их вам вернут.
В залоговый дисконт также закладывают износ имущества. Например, через два года автомобиль потеряет в цене 15%, соответственно этот процент будет заложен в сумму кредита.
Если банки отказывают в кредите даже с залогом?
Если сразу несколько банков отказали в кредите, попробуйте получить обратную связь от них.
Возможно, организации оценивают риск невозврата денег как высокий. И поэтому вы с большой вероятностью можете остаться без залогового имущества.
Вместо вывода
Кредит, даже небольшой, — это ответственность. И прежде чем за ним идти, нужно честно оценить финансовое положение предприятия.
Следует понять, качественно ли налажен учет и контроль за платежами в вашей компании, сможет ли ваш менеджмент следить и своевременно исполнять требования банка.
Несвоевременные платежи и неисполнение обязательств могут привести к штрафам, к судам, а затем и к реализации залогов.
Поэтому прежде чем обращаться за кредитом, оцените эффект от финансового рычага и пользу от заёмных денег прямо сейчас.
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Комментарии1
Andrey Pavlovskiy
🤦♂️ну так дисконт в 30% - это классика из учебников по кредитованию. а дальше всё индивидуально.