Бухгалтерский и управленческий учёт. В чём разница? 6 отличий

Чтобы бизнес развивался и приносил стабильный доход и с каждым периодом приумножался, необходимо разобраться в различиях управленческого и бухгалтерского учёта. Многие считают, что это одно и то же. Но это далеко не так. Разберём 6 важных различий между бухгалтерским и управленческим учётом.

№ 1 Значимость для применения на практике

Бухгалтерский учёт — основной источник информации для налоговой отчетности. Управленческий учёт строится на основе данных из бухгалтерского отчёта, но дополняется ещё различной информацией.

Получается, управленческий отчёт сформирован исключительно для внутренних целей, чтобы принимать оперативные управленческие решения, анализировать и минимизировать риски.

№ 2 Форма отчёта

Бухгалтерский учёт имеет строгую форму, она установлена российским законодательством.

У управленческой отчётности свободная форма, которую можно выбрать каждой компании индивидуально — вручную или автоматизированно, облако или коробка, с привлечением своих сотрудников или сторонних. Один из вариантов — специализированные сервисы.

№ 3 Оперативность

Разница между бухгалтерским и управленческим учётом ещё и в том, как легко можно получить доступ к актуальным данным.

Бухгалтерская отчётность формируется в полном объёме как минимум раз в квартал. Данные для управленческого учёта можно получать хоть каждый час, если у финансового директора есть много свободного времени. А если вы ведёте управленческий учёт в специальном сервисе, то сможете постоянно получать актуальные данные, которые там формируются на основе ваших документов.

№ 4 Фокус на деталях

Бухгалтерский учёт — это «сухие» цифры. А в управленческом учёте возможно получить более углубленные и детализированные данные.

Объектами управленческого учёта выступают не только общий поток денежных средств, но и отдельные товары, группы и виды товаров, отдельный сотрудник и производственные подразделения — цеха, отделы, департаменты.

№ 5 Возможность построения прогноза

Если вы внедрите и будете использовать управленческий учёт в организации, то сможете отслеживать динамику развития и возможный отрицательный рост.

Например, сезонные факторы, которые влияют на финансовый результат на основе данных предыдущих периодов. Прогнозирование поможет перестроить бизнес и получить дополнительную прибыль.

№6 Можно объединить несколько юридических лиц в одном отчёте

Предположим, что вы учредитель нескольких юридических лиц, которые работают совместно. Разница в бухгалтерском и управленческом учётах будет в том, что для бухгалтерского невозможно объединить данные в единый отчёт. Как известно 1 компания = 1 бухгалтерский отчёт.

Если вы будете использовать управленческий отчёт, то можно будет объединить данные нескольких юридических лиц в едином.

Например, в специализированных сервисах для проектных компаний можно будет свести данные трёх юридических лиц в едином отчёте. На выходе вы получите отчет о «Прибылях и убытках», отчёт о «Движении денежных средств», бюджетирование, отчет по «Проектам и сметам», BI аналитику и визуализацию.

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