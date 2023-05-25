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Иван Шестак
Менеджмент

Уровень рентабельности. Как рассчитать, и каким он должен быть?

В мае ООО «Восток» и ООО «Запад» заработали по 10 миллионов рублей. Но для этого первая компания продала миллион карандашей, а вторая — два миллиона. Теперь их прибыль уже не кажется одинаковой. Рассмотрим, что такое рентабельность, какие есть виды, с чем сравнивать расчётное значение, как управлять.
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Уровень рентабельности. Как рассчитать, и каким он должен быть?

Что такое рентабельность, и как её рассчитать

Рентабельность — это отношение финансового результата (например, прибыли) к ресурсам, которые были затрачены на его достижение. С ним можно легко оценить, насколько эффективно работает компания.

Чаще всего имеется в виду рентабельность продаж, но есть и другие показатели.

Рентабельность продаж (Return on Sales, ROS)

Рентабельность продаж — это отношение прибыли к выручке. Даже если продажи активно растут, нужно быть уверенными, что выручки с запасом хватает на покрытие расходов, и для этого будет полезен расчёт ROS.

Данные для расчёта берутся из отчёта о прибылях и убытках. В числителе показателя могут быть разные прибыли.

  • Чистая. Так можно учесть все расходы, включая налоги и проценты по кредитам, а не только производственные.

  • Валовая. Если компания продаёт карандаши и заодно проводит уроки рисования, интереснее рассмотреть рентабельность этих направлений по отдельности, а для этого подойдёт именно валовая прибыль.

  • EBITDA. Такая прибыль покажет операционную эффективность.

Рентабельность активов (Return on Assets, ROA)

Активы — имущество, которое принадлежит компании и используется для производства товаров или оказания услуг. Это здание цеха, сырьё, товарные запасы.

Рассчитывается как отношение прибыли (как правило, чистой) к средней стоимости активов за этот период и отражает, насколько эффективно они используются.

Рентабельность основных средств (Return on Fixed Assets, ROFA)

Рассчитать такой уровень рентабельности можно так же, как и ROA, но нужно взять не все активы, а только основные средства — здания, технику, оборудование. Принцип тот же — чем выше показатель, тем оптимальнее используется актив.

Например, на одном и том же станке одна компания делает 10 карандашей в час, а вторая — 15. У второй компании и прибыль, и рентабельность будет выше.

Рентабельность собственного капитала (Return on Equity, ROE)

Показатель интересен собственнику компании и показывает отдачу от вложенных им денег — чистая прибыль делится на сумму уставного и акционерного капиталов. Так собственник сравнивает вложения в бизнес с альтернативами.

Например, если ROE составляет 5%, а ставка по банковскому вкладу — 10%, то он задаст закономерный вопрос — есть ли смысл тратить силы на бизнес, если выгоднее (и проще!) положить деньги в банк?

Другие показатели

Выше перечислены самые распространённые показатели. На самом деле их гораздо больше.

Например, можно рассчитать рентабельность персонала (сопоставить прибыль от сотрудника с затратами на его содержание) или рентабельность инвестиций (оценить эффективность вложенных инвесторами средств).

С чем сравнить расчётное значение

Сам по себе уровень рентабельности 10% по чистой прибыли мало о чём говорит. А если знать, что у конкурентов этот показатель больше 20%, то уже можно делать выводы.

Рассмотрим, с чем можно и нужно сравнивать рассчитанное значение.

Со своими показателями

Если отчёт о прибылях и убытках радует ростом прибыли, но её доля в выручке падает, то это повод для детального анализа. Взгляд на собственную финансовую историю поможет оценить, что происходит с эффективностью.

Кроме того, имеет смысл рассчитать уровень рентабельности разных продуктов компании — так можно понять, на чём сосредоточиться, а от чего отказаться.

С конкурентами

Производитель автомобилей и магазин товаров для дома несопоставимы ни по рынку сбыта, ни по структуре расходов, и сравнивать их бессмысленно. А вот если бизнес работает с гораздо более низкой рентабельностью, чем его конкурент из той же отрасли и с похожим продуктом, — это повод задуматься и попробовать найти у себя слабые места.

С нулём

Считается, что рентабельность не должна быть отрицательной. В целом это верно, но есть исключения.

Например, во время рекламной акции компания продаёт один из продуктов с огромной скидкой. Рентабельность по нему будет меньше нуля, но компания всё равно будет в плюсе, ведь она привлечёт новых клиентов, и продажи вырастут.

Как управлять рентабельностью

Чтобы понять, как повысить рентабельность, разберёмся, от чего она зависит.

На рентабельность влияет много факторов. Внешние — это налоговое законодательство, конкурентная обстановка, макроэкономическая ситуация. А внутренние — это объём продаж продукции, её качество, цены, уровень зарплаты.

Бизнес может влиять напрямую на внутренние факторы, а внешние — только учитывать и приспосабливаться к ним.

Как её повысить

Основных способов два — увеличить доходы и снизить издержки. Вот что можно сделать для этого.

  • Увеличить объём продаж. Более активно рекламировать продукцию, повысить спрос на неё, работать над ростом качества.

  • Повысить цену. Резкий рост может отпугнуть клиентов, а незначительное повышение — вполне рабочий способ.

  • Снизить постоянные расходы. Оптимизировать систему оплаты труда или переехать в более дешёвый офис.

  • Снизить переменные расходы. Перейти на более современную технологию производства или найти более дешёвое сырьё.

  • Оптимизировать налоги и финансы. Изучить доступные налоговые льготы и рефинансировать кредит на более выгодных условиях.

О чём ещё нужно помнить

Рентабельность — полезный и информативный показатель, который нужно рассчитывать регулярно.

Рост рентабельности — хорошая новость для бизнеса, но и её временное снижение — не всегда повод для паники. Анализ позволит понять, за счёт чего она меняется, и сделать так, чтобы бизнес рос дальше.

Есть мысли и дополнения по поводу темы? Делитесь в комментариях.

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Иван Шестак

Иван Шестак

Редактор в Сервис Финансист

17 подписчиков

Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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