Как строительная компания внедрила управленку, смогла разобраться со сметами и перенастроить бухгалтерию

Автор: Екатерина Модылеская, эксперт по финансам.
Что происходило на предприятии?
Один из клиентов — строительный подрядчик, который занимается сантехникой, установкой дверей, отладкой водоснабжения и так далее.
У клиента была конфигурация «1С:Бухгалтерия предприятия» — там вели первичный учёт, однако руководителю не хватало управленки и наглядных отчётов. Клиенту были нужны отчёт о движении денежных средств в разрезе проектов и удобная система согласования платежей.
Компания выбирала между «1С:УНФ» и «Финансистом», чтобы разобраться с расхождением бухгалтерских и управленческих данных. Сначала предложили использовать «1С:УНФ», но бухгалтеры не хотели использовать эту систему для первичного учёта и что-то менять в своей работе. К тому же для настройки обменов между двумя конфигурациями «1С» пришлось бы обращаться к программистам.
Наша команда решил поставленные задачи так, что не пришлось прибегать к помощи программистов и менять привычный для бухгалтерии формат работы.
Внедрение учёта денежных средств
Первым делом мы настроили учёт денежных средств. Это было относительно просто. Стало очевидно, что чем больше формализовано назначение платежей в «1С:Бухгалтерия предприятия», тем меньше ручной работы.
Мы загрузили в сервис документы за прошлый год и дополнили их необходимыми данными: статьями, проектами и данными по источникам. Последних не было в конфигурации «1С:Бухгалтерия предприятия».
В результате у собственника появился отчёт о движении денежных средств (ОДДС). Появилась возможность анализировать движение денег за год по статьям и по проектам: стало видно, какие проекты надо дополнительно проверить, на какие нужно найти дополнительное финансирование, а кто и по текущему операционному денежному потоку в плюсе.
В итоге получился такой ОДДС.
Внедрение учёта доходов и расходов
Далее мы настроили отчёт о прибылях и убытках (ОПиУ). Часть статей автоматически попала сюда: при создании строк можно указать, нужно ли отправлять документы в оба отчёта сразу. На этом этапе мы работали с теми статьями, которые нужно было добавить только в ОПиУ.
Как данные попадают в «Финансист»
Мы добавляли данные в сервис несколькими способами. Часть внесли вручную, часть — на основе платёжных документов. Также настроили синхронизацию на основе счетов.
Учёт можно настроить по статьям и проектам — при этом можно использовать как данные бухгалтерского учёта, так и информацию, которая туда не попадает. Так, у нашего клиента себестоимость копируется в из «1С: Бухгалтерия предприятия», а часть расходов попадает в сервис через платёжные документы.
Когда мы загружали данные из 1С, мы обнаружили, что поставщик расхода попал в систему без учёта НДС. Важно понимать, что систему бухгалтерского учёта «Финансист» заменить не сможет: здесь нет плана счетов, а данные учитываются только по одной части бухгалтерской проводки. Из-за этого использование аналитики счетов ограничено.
Однако для задач управленческого анализа сервис отлично подходит: несмотря на то, что в формулах отчета о прибылях и убытках нет логических функций, можно воспользоваться расчётными показателями в отчетах.
Также отметим, что со всеми вопросами оперативно помогали справиться в технической поддержке: они отвечают быстро, честно и по существу.
Каких результатов добились
У клиента появились наглядные отчёты ДДС и ПиУ.
Собственник получил возможность смотреть отчёт по статьям и проектам, а также применять нужные фильтры.
Сотрудники компании стали проверять, совпадают ли результаты со сметой.
Появилась возможность закрыть период в компании без сложных процедур.
Удалось настроить систему, не перестраивая работу отдела бухгалтерии.
Интеграция прошла относительно быстро и просто.
Уже сейчас управление компанией стало проще, но работа с «Финансистом» не закончена — дальше мы планируем доработать платёжный календарь и планирование.
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