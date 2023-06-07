Что такое себестоимость? Как и зачем рассчитывать на примере карандашной фабрики

Себестоимость — показатель, о котором часто говорят и по которому можно сделать выводы об эффективности бизнеса. В статье разберёмся, что такое себестоимость, какую пользу принесёт анализ и какие сложности могут возникнуть при расчёте.

Что такое себестоимость

Допустим, у вас есть завод по производству карандашей. Вы тратите деньги на зарплату, аренду, сырьё, продаёте готовый товар и получаете прибыль — так устроен любой бизнес. Себестоимость — это деньги, которые компания тратит на то, чтобы создать и продать товар. Её можно считать по отдельным видам товаров и даже по каждому продукту.

Ваши конкуренты продают похожие карандаши, но на 10 рублей дешевле. Можете ли вы тоже снизить цену или уйдёте в убыток? На этот вопрос ответит расчёт себестоимости одного карандаша.

Как посчитать себестоимость

Прежде чем приступить к расчёту, не помешает навести в управленческом учёте порядок и понять, какие затраты есть у бизнеса — так будет гораздо проще разобраться с себестоимостью. Чтобы правильно её посчитать, нужно понимать, что такое цеховая себестоимость, а что означает «производственная» и «полная». Рассмотрим методику расчёта и некоторые нюансы.

Цеховая себестоимость

Цеховая себестоимость включает затраты на производство в пределах цеха. Как правило, это переменные затраты, то есть те, которые напрямую зависят от объёма выпуска. Например, стоимость закупаемой древесины. Если вы захотите сделать ещё один карандаш, она вырастет — значит, это переменные расходы. Сюда относятся затраты на сырьё, материалы, упаковку.

Учитываются здесь и постоянные расходы в пределах цеха. Такие затраты есть у бизнеса, даже если он временно ничего не производит: отопление и освещение цеха, амортизация производственной линии, зарплата рабочих. В отличие от переменных, такие затраты нельзя отнести к конкретному карандашу, но работа цеха без них невозможна. Такая себестоимость — нижняя граница цены. Продавая дешевле, компания точно уйдёт в минус.

Производственная себестоимость

Цехов в компании может быть несколько, но на производстве возникают и общие затраты. Например, зарплату главного инженера отнести на конкретный цех нельзя, а счёт за коммунальные услуги — возможно. Такие расходы нужно прибавить к цеховой себестоимости — получится производственная.

Полная себестоимость

Ещё есть расходы на рекламу, доставку, аренду склада. Напрямую с производством они не связаны, но без них мы вряд ли что-то продадим. Такие затраты учитываются в полной себестоимости.

Теперь можно понять, на сколько снизить цену, чтобы не уйти в убыток. Себестоимость рассчитывается и для каждого отдельного карандаша: переменные расходы плюс постоянные, разделённые на объём выпуска. Для проверки себестоимость одного карандаша умножаем на их количество. Если сумма не равна общей, значит, где-то ошибка.

Два непростых случая

Для компании с одним товаром не составит труда рассчитать себестоимость единицы. А если товара два или двадцать два, да ещё к ним добавляются услуги?

Случай 1: Производим несколько товаров

Завод производит карандаши и альбомы. С переменными расходами всё понятно: вы точно знаете, что для одного карандаша нужно 4 грамма древесины, один грифель и немного краски. А вот что делать с постоянными?

Разделить их на общий объём не получится, потому что нельзя сложить миллион произведённых за месяц карандашей и 100 тысяч альбомов. Решение простое — распределить их пропорционально другому показателю (например, выручке). От карандашей получили 50 миллионов выручки, от альбомов — 10 миллионов. Значит, ⅚ аренды цеха отнесём на карандаши, остальное — на альбомы.

Случай 2: Оказываем услуги

Задача поинтереснее — вы решили не только продавать карандаши и альбомы, но и проводить уроки по рисованию. Переменные расходы будут зависеть от количества учеников. Это почасовая зарплата преподавателя, краски и планшеты, которые выдают во время занятий. А постоянные расходы — это аренда студии и реклама уроков.

Как считать «количество услуг»? Если это типовая услуга, считаем общее количество уроков. Если услуги разные — приводим к общему знаменателю.

Например:

урок длится 2 часа и требует предварительной часовой подготовки;

к трёхчасовому мастер-классу преподаватель готовится 5 часов.

То есть урок — это 3 часа трудозатрат, а мастер-класс — 8. Вот и база для распределения постоянных затрат! Если появится новая услуга, её стоимость можно посчитать для финансового плана исходя из количества часов. Добавить к ней планируемую прибыль — тариф на новую услугу готов!

Какую пользу можно извлечь из полученных значений

Поняв, что такое себестоимость единицы товара и как её посчитать, можно также:

установить корректные цены;

определить допустимые скидки (на время акций или по картам постоянного покупателя);

понять, выгодно ли продавать карандаши или нужно сосредоточиться на альбомах.

Регулярно проводите план-факт анализ себестоимости. Фактическая не всегда будет совпадать с плановой, важно знать, за счёт чего произошли отклонения, и сделать выводы.

Как снизить себестоимость

Снизив расходы, можно существенно повысить рентабельность. Вот как это можно сделать.

Снизить переменные расходы. Найти дешёвое сырьё у нового поставщика, перейти на современную энергосберегающую технологию, повысить производительность труда.

Снизить постоянные расходы. Арендовать более дешёвый цех или увеличить объём производства — тогда в расчёте на один карандаш постоянные расходы тоже снизятся.

Снизить непроизводственные расходы. Оптимизировать управленческие затраты (зарплата, канцелярия, тренинги).

Полезно периодически анализировать структуру себестоимости — не слишком ли велика в ней доля непроизводственных затрат.

Как не запутаться

Чтобы прибыль росла, необходимо знать, что такое себестоимость и во сколько обходится производство единицы товара. Это поможет повысить и рентабельность, и стоимость бизнеса. Чем больше у компании товаров и услуг, тем сложнее запутаться в расчёте.

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