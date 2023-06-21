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Иван Шестак
Финансовый анализ

Как XYZ-анализ помогает изучать ассортимент компании? Что стоит за буквами X, Y, Z

Чтобы управлять прибылью, нужно управлять ассортиментом. Однако у компаний с сотней товаров всегда есть риск не понять, на чём стоит сделать акцент. Для анализа товаров бизнес часто прибегает к ABC-анализу. В некоторых ситуациях его бывает недостаточно — тогда проводят XYZ-анализ. Рассказываем в каких ситуациях нужен этот анализ и какие у него преимущества.
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Как XYZ-анализ помогает изучать ассортимент компании? Что стоит за буквами X, Y, Z

Автор: Матвей Лассаль,основатель компании по внедрению управленческого учёта Kimi.ru.

Зачем нужен XYZ-анализ, если есть ABC

ABC-анализ позволяет оценить, какие позиции приносят наибольшую прибыль, какие товары нужно продвигать, как их правильно выставлять на полках и на какие можно сделать скидку.

 Однако бывают ситуации, когда на сверхприбыльный товар нет спроса или убыточный товар пользуется популярностью у клиента. В этом случае финансисты в дополнение к ABC проводят и XYZ-анализ.

Этот анализ позволяет оценить стабильность спроса на продукцию. Когда в компании понимают, какой товар маржинальный и какой на него спрос, у собственников появляется возможность принимать решения о продвижении продукции, скидках, акциях и размещении на полках.

Что стоит за буквами X, Y, Z

XYZ-анализ делит товары на три группы в зависимости от колебаний спроса на разные позиции за конкретный временной отрезок.

 X — товары со стабильным спросом.

Спрос на эти позиции устойчив — финансовый отдел может рассчитать точное количество товара, которое нужно компании. Это позволит исключить дефицит товара и ситуации, когда излишки занимают много места на складе.

  •  Y — товары с колеблющимся спросом.

Спрос на эти позиции непостоянен, из-за чего компании сложно прогнозировать поставку. На изменчивость спроса могут влиять, например, сезонность или рекламные акции.

  •  Z — товары со случайным спросом.

Спрос на эти позиции трудно или невозможно прогнозировать. Производство таких товаров часто сильно сокращают или вообще прекращают. Однако возможен и обратный подход, когда компания хранит такой товар на складе, надеясь на очередной скачок продаж.

Как провести XYZ-анализ

Чтобы провести XYZ-анализ, необходимы данные по количеству продаж всех позиций ассортимента в течение 1 года. Можно брать и меньший период, но тогда не получится учесть сезонность спроса.

Шаг 1. Анализируем спрос

Кондитерская ООО «Сладость» решила проанализировать спрос на три своих позиции — безе, зефир и чизкейк. Для этого в компании изучили продажи этих товаров за последние 7 месяцев.

Шаг 2. Считаем средний показатель

По каждой позиции нужно рассчитать среднее значение за выбранный период. В случае ООО «Сладость» получились следующие показатели:

  •  безе — 72,4,

  •  зефир — 31,5,

  •  чизкейк — 24,7.

Шаг 3. Определяем стандартное отклонение

На этом этапе нужно определить, как сильно отклоняется количество продаж в среднем в месяц от среднего количества продаж. В Excel для подсчёта этого показателя есть функция «СТАНДОТКЛОНП». У кондитерской получились вот такие цифры:

  • безе — 4,7,

  • зефир — 8,9,

  • чизкейк — 5,6.

Шаг 4. Считаем коэффициент вариации

Это тоже самое, что и стандартное отклонение, только выраженное в процентах. Чтобы получить этот коэффициент, нужно поделить стандартное отклонение на среднее значение по каждому виду продукции.

  •  безе — 6,5%,

  •  зефир — 28,3%,

  •  чизкейк — 22,8%.

Шаг 5. Проводим анализ позиций

  • Если коэффициент вариации меньше 10%, товар относится к категории Х — на него есть стабильный спрос. Эти товары всегда должны быть в наличии на складе, за ними покупатели приходят к вам. Для ООО «Сладость» такой товар — безе.

  • Если коэффициент вариации 10−25%, товар относится к категории Y — спрос колеблется. На складе такая позиция должна быть представлена ограниченным объемом. В случае кондитерской Y-товар — чизкейк.

  • Если коэффициент вариации больше 25%, товар относится к категории Z — спрос на него случаен. Такой товар лучше не хранить на складе, а продавать только под заказ. В категорию Z попадает зефир.

В каких случаях эффективен XYZ-анализ

XYZ-анализ полезен для анализа склада и ассортимента — он помогает определиться со следующей закупкой товара и сделать ассортимент более привлекательным для покупателя.

XYZ наиболее эффективен, если проводить его вместе с ABC-анализом. В этом случае можно выбрать товар для продажи не только со стабильным, но и более маржинальным спросом. Это позволяет максимально увеличить прибыль компании.

Помимо этого, ABC и XYZ-анализ являются частью маркетингового анализа. Их результаты важно применять для составления ассортиментного маркетинга вашей компании.

Есть мысли и дополнения по поводу темы? Делитесь в комментариях.

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Иван Шестак

Иван Шестак

Редактор в Сервис Финансист

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Комментарии

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