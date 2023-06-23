EBITDA. Что это такое, и зачем нужно?

Если спросить финансиста, какая прибыль была у компании в прошлом году, он, скорее всего, задумается и уточнит, о какой именно прибыли идёт речь. О чистой? Доналоговой? А может быть, о EBITDA? В статье разберёмся, почему прибыль можно считать по-разному, чем EBITDA отличается от других показателей и кому она может быть полезна.

Зачем нужны разные прибыли

В отчёте о прибылях и убытках много информации о том, сколько и как компания заработала в прошлом периоде. Эти данные можно использовать по-разному.

Например, чистая прибыль помогает рассчитать дивиденды. Валовая прибыль позволяет сравнить между собой результаты компании по направлениям.

Чтобы сравнивать эффективность основной деятельности двух разных компаний, придумали показатель EBITDA.

Он расшифровывается как Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization, то есть прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации, и говорит о том, какой результат компания продемонстрировала именно по основной деятельности.

В стандартной бухгалтерской отчётности этот показатель не найти, считать его нужно самостоятельно.

Как считать EBITDA

EBITDA — это выручка за вычетом постоянных и переменных расходов.

Разберёмся подробнее с EBITDA: что это, как рассчитать этот показатель и что стоит за каждой буквой такой знакомой финансистам аббревиатуры.

База для вычислений — это чистая прибыль (E, то есть Earnings) которая далее корректируется на ряд статей расходов.

В первую очередь «возвращаем» налог (T, Taxes), то есть по сути начинаем расчёт с доналоговой прибыли, нивелируя все особенности налогообложения компании.

Далее прибавляем проценты, которые начисляются по кредитам и займам (I, Interest). Компания может функционировать полностью на собственные средства или взять кредит — структура капитала может быть разной, но это не значит, что EBITDA должна меняться.

Наконец, увеличиваем показатель на сумму амортизации (Depreciation и Amortization). Например, сегодня компания потратила миллион рублей на дорогой станок. А в статье «Амортизация» отчёта о прибылях и убытках эти деньги будут отражаться небольшими суммами в течение нескольких лет.

С точки зрения прибыли это неденежный расход, который существует только на бумаге и к тому же зависит от учётной политики компании, поэтому включать его в операционную прибыль не нужно.

Расчёт EBITDA не зафиксирован официальными стандартами, и нужно быть внимательным при сравнении показателей разных компаний.

Тонкость в том, что иногда прибыль корректируют на дополнительные суммы (например, вычитают «виртуальный» доход от переоценки активов).

Это нужно иметь в виду, чтобы сравнивать действительно сопоставимые показатели.

Когда может пригодиться EBITDA

Управленческий учёт не зря так любит EBITDA, ведь этот показатель очень полезен в нескольких случаях.

Оценка эффективности деятельности

В первую очередь EBITDA понадобится собственнику компании, чтобы понять, рентабельна ли операционная деятельность и достаточно ли денег для оплаты инвестиционных и финансовых расходов.

Среди всех показателей отчёта о прибылях и убытках EBITDA наиболее близка к операционному потоку и позволяет понять, сколько зарабатываем именно на основной деятельности, без учёта всех неденежных расходов.

Оценивая динамику EBITDA, важно понимать: прибыль должна быть положительной и со временем расти.

Сравнение компаний

EBITDA очень полезна при сравнении компаний, так как рассматривает именно основную деятельность, игнорируя:

налоги (в разных странах, например, может быть разный режим налогообложения, но на эффективность компании это не влияет);

«бумажные» расходы (компании могут совсем по-разному подходить к начислению амортизации);

структуру капитала.

Желательно сравнивать компании приблизительно одного размера и одной отрасли. Сравнение можно проводить и по абсолютному показателю, и по относительному (по отношению EBITDA к выручке).

Расчёт финансовых коэффициентов

EBITDA участвует в расчёте некоторых финансовых показателей, самый распространённый из которых — коэффициент «Долг/EBITDA». Он показывает, во сколько раз задолженность компании превышает прибыль, то есть за сколько лет компания сможет погасить долги, если будет направлять на это всю прибыль.

Если отношение долга к EBITDA велико, это значит, что долговая нагрузка слишком высока.

Оценка стоимости компании

Иногда собственник компании хочет оценить её стоимость — например, планирует продать или хочет проанализировать динамику роста. Один из самых простых способов — применить мультипликатор.

Это относительная величина, с помощью которой можно сравнить разные по размеру, но похожие по виду деятельности компании.

Например, можно посчитать средний по отрасли уровень EV/EBITDA (отношение рыночной стоимости, скорректированной на долг, к прибыли) и умножить его на нашу EBITDA — это позволит примерно понять, сколько стоит компания.

Когда может пригодиться EBITDA

Управленческий учёт хорош тем, что позволяет рассчитывать практически что угодно. В список показателей рекомендуется добавить и EBITDA.

Считать её можно самостоятельно, но специальные сервисы (например, «Финансист») позволяют сделать это намного быстрее.

EBITDA поможет понять, насколько эффективно управляется компания и хватит ли денег на инвестиции и на погашение финансовых обязательств. А ещё по этому показателю легко сравнивать между собой разные компании!

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