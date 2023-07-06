Для чего нужно финансовое планирование, и какую модель выбрать?

Планирование — непременный атрибут нашей личной жизни, а в бизнесе без него не обходится ни одно предприятие. Тем не менее лишь небольшая часть мелких и средних компаний при планировании опирается на экономические прогнозы. Из статьи вы узнаете, для чего нужно финансовое планирование, какие есть финансовые модели и какую из них выбрать компании.

Автор: Александр Левкович, кандидат экономических наук, эксперт белорусского клуба финансовых директоров CFO’s Territory, руководитель сервиса FS-LIONS, стаж +15 лет.

Для чего нужно финансовое планирование?

Планирование без цифр может быть приемлемым на растущем рынке, который прощает все огрехи, отзываясь хоть и меньшим, но тем не менее ростом. Но как решить продолжать работу, существенно что-то поменяв в бизнес-модели, или закрыть компанию при длительном проседании финансовых результатов и нерадужных перспективах рыночной конъюнктуры, если нет экономической модели бизнеса?

Только интуитивно и с риском уйти в банкротство и залезть в серьёзные долги, если чуйка не сработает. Ещё можно пригласить кризис-менеджера с опытом работы в аналогичных ситуациях и той же отрасли, что дорого, и не факт, что поможет. Либо закрыть и думать потом о возможном упущенном шансе спасти бизнес.

Для этого и нужно финансовое планирование — чтобы потом не приходилось выбирать интуитивные варианты для спасения бизнеса.



Для грамотного финансового планирования нужно построить финансовую модель.

Какие бывают финансовые модели?

Мы разобрались, для чего нужно финансовое планирование. Чтобы им заняться, нужно выстроить финансовую модель. Они могут быть более или менее сложными. Рассмотрим оба варианта.

Простая финансовая модель

Простая форма экономического моделирования деятельности компании оценивает следующие параметры:

точку безубыточности. Позволяет получить быстрый ответ на вопрос «жив бизнес или нет?»;

запас прочности по прибыли. До каких пределов ухудшения внешней среды компания будет оставаться прибыльной;

насколько нужно повысить оборот, чтобы выйти в прибыль, если сейчас компания в убытках.

Чтобы построить такую модель, нужно найти закономерности в поведении затрат по сравнению с объёмами реализации и расчёте такого объёма реализации, при котором полностью покрываются затраты, либо к покрытию затрат ещё и достигается целевой уровень прибыли, достаточный для собственников компании.

Применив такой подход, можно сформулировать ближайшие операционные цели, чтобы выйти из кризиса, если в моменте деятельность убыточна. Ещё можно провести стресс-тесты: при каких именно условиях — например, падении продаж, росте стоимости ресурсов и статей накладных расходов — компания будет всё ещё прибыльна.



Этот инструмент — первый в линейке финансового управления и самый простой: при минимальных усилиях появляется экономическая модель компании. При должной подготовке проводить такой анализ можно даже «на коленке» с калькулятором в руках.

Сложная финансовая модель

Для больших компаний финансовое планирование нужно, и для него строят более сложную модель — факторная экономическая. Она отражает, как влияют основные драйверы бизнеса на финансовые результаты. В отличие от простой модели, данная максимально подробно описывает все аспекты работы компании и может быть экономическим движком системы бюджетирования.

Например, если в анализе точки безубыточности для транспортной компании фигурируют только километры пробега, то в такой модели уже может быть структура перевозок, ставки на отдельных направлениях, зависимость стоимости топлива от направления перевозок, различная оборачиваемость. Также можно моделировать воронку продаж и других процессов.

Такая экономическая модель позволяет проводить анализ «что, если» и легко моделировать наиболее эффективные действия при стратегическом планировании — например, с ней можно понять, как достичь целевых показателей по прибыли.



При хорошем описании взаимосвязей модель используется для просчётов возможной реакции компании на наиболее вероятное поведение внешней среды — на действия конкурентов, изменение стоимости ресурсов, изменения конъюнктуры рынка, стресс-тестирования.

Из чего состоит сложная финансовая модель?

В зависимости от целей модели она может включать один или несколько основных финансовых прогнозных отчётов:

доходов и расходов,

движения денежных средств,

балансовую ведомость.

Что важно учесть, когда создаешь сложную финансовую модель? 4 условия

Факторная экономическая модель должна быть полностью связана сквозными формулами с мгновенным пересчётом. При этом в модели должны быть «зашиты» как основной бизнес-процесс компании, так и её финансовая структура. Сложность модели должна соответствовать профессионализму команды нефинансовых менеджеров, а её усложнение должно быть ответом на запрос команды. Структура доходов и расходов экономической модели должна коррелировать с аналогичными статьями управленческого учёта, но при этом полностью соответствовать им не должна — в модели статьи могут быть укрупнёнными. Тогда модель может лечь в основу системы бюджетирования. Детализация периодов внутри модели может быть различной: неделя, месяц или квартал, а иногда даже год.

Как строить финансовые модели?

Чаще всего экономические модели выстраивают в Excel. Данные продукты обеспечивают нужные связи между параметрами при невысокой стоимости разработки. Это хороший вариант для маленького бизнеса с простой и понятной моделью. Но времени на подготовку отчётов в ручном режиме уходит много.



Но есть и специальные сервисы автоматизации вроде «Финансиста», которые помогают специалистам строить финансовые модели. Такие сервисы изначально созданы именно для управленческого, а не бухгалтерского учёта, и если нужно финансовое планирование, настраивают его именно под ваши цели. Туда можно перенести информацию из всех табличек, а также интегрировать 1С и банки.

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