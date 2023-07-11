Чёрная пятница и киберпонедельник: в чём разница и как бизнесу извлечь из них пользу. 5 основных советов

Слово «распродажа» часто ассоциируется с «чёрной пятницей». Но это не единственный день всеобщих скидок! Расскажем, какие ещё бывают распродажи, чем отличаются друг от друга и что бизнесу делать с ними.

11.11

Начнём с недавно отгремевшей распродажи — 11 ноября. Первый раз она прошла в Китае 14 лет назад и была приурочена к неофициально отмечаемому Дню холостяка. Эта дата состоит из четырёх единиц, которые символизируют одиночество. Чтобы немного скрасить этот день, китайские маркетплейсы объявили о больших скидках. Вскоре дата добралась и до России — и теперь накануне 11 ноября магазины рассылают письма с промокодами на скидку, а в крупных ТЦ висят яркие баннеры SALE.

Чёрная пятница

По результатам опроса «Яндекс Маркета» о том, какие бывают распродажи и когда они проводятся, оказалось, что 3 из 5 человек путают 11 ноября с «чёрной пятницей». Но это разные события! Родина настоящей ЧП — США, и отмечается она сразу после Дня благодарения. Съев традиционную индейку, уже на следующий день американцы начинают штурмовать магазины.



Россияне тоже привыкли к распродажам в конце ноября. «Чёрная пятница» — самое известное мероприятие со скидками, к которому готовятся заранее: покупатели пополняют списки избранного на сайтах магазинов, а компании придумывают новые акции.

Предновогодняя распродажа

В нашей культуре Новый год — самый долгожданный праздник, и готовятся к нему задолго. Выбор и покупка подарков — важная часть подготовки, и потребительский спрос в декабре традиционно растёт. По опросу hh.ru и ПЭК, больше 80% россиян покупают подарки родным и близким, причём почти половина готова отдать за каждый подарок больше 5 тысяч рублей.

Киберпонедельник

Придя в себя после новогодних каникул, цены опять идут вниз на киберпонедельник. Отличие от остальных распродаж кроется уже в названии — если предыдущие ориентированы на оффлайн-магазины, то в киберпонедельнике активнее участвуют интернет-магазины. В России эту традицию поддерживают с 2013 года. Именно тогда в конце января крупные онлайн-ритейлеры одновременно объявили о больших скидках.

…И другие распродажи

Ещё бывают сезонные распродажи. Весенние скидки на лыжи, осенние — на купальники. Для компаний это шанс освободить склады от товара, который не пользуется спросом, для покупателей — купить нужные вещи к следующему сезону по хорошей цене.



Ещё есть белая пятница — российский ответ чёрной. Проводят её в начале лета. И, конечно, никто не мешает устроить распродажу в любой другой момент! Сделать скидку в день рождения компании, распродать старые курсы за неделю до выпуска новых. Или просто снизить цены, если финансисты посчитали, что это увеличит выручку.

Как организовать распродажу? 5 советов для бизнеса

Распродажа — не просто необходимость несколько раз в год зачеркнуть цифры на ценниках и написать сверху: «только сегодня -40%!», но и повод извлечь максимум пользы. Вот что нужно учесть компаниям при организации распродаж.

Если хотите узнать больше о том, как правильно рассчитать цену и проанализировать, на какие товары не стоит делать скидку — подписывайтесь на наш блог.

Отнеситесь к распродаже как к проекту. Заранее определитесь с итоговой целью — избавиться от излишка товара на складе? Привлечь новых покупателей или увеличить средний чек для старых? Использовать её как повод для рекламы своего бренда? Нужно понимать, чего и как вы хотите достичь, и заранее спланировать всё.

Уделите внимание расчёту скидки. Распродажа — это возможность лишний раз просчитать экономику каждого товара или услуги, чтобы не уйти в убыток. Мы уже рассказывали, как цена влияет на прибыль, и чтобы максимизировать доход, важно корректно рассчитать запас снижения цены.

Будьте честными с покупателями. Особенно это касается ритейла. Частая уловка — молча повысить цену, а потом зачеркнуть и сделать скидку от завышенной — может, и принесёт сейчас несколько сотен тысяч рублей, но точно не добавит очков в будущем.

Не игнорируйте распродажи. Подумайте, какие бывают распродажи в вашей отрасли — необязательно участвовать в каждой, но часто это хороший инструмент управления прибылью. Способ сэкономить — например, избавиться от залежавшегося на складе товара, или привлечь новую аудиторию.

Подойдите к вопросу с креативом. Распродажа — классный повод придумать что-то интересное и заявить о себе яркой рекламной кампанией. «Чёрная пятница» пройдёт, а репутация креативного и нестандартного бизнеса останется с вами.

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