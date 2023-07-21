Как привлечь инвестиции: способы, этапы и виды инвестиционных соглашений

Самый простой и понятный способ получить финансирование — кредитование. Но если у компании нет собственных активов, взять кредит в банке довольно сложно. Выход — получить капитал от инвесторов. В этой статье расскажем о том, какие способы привлечения инвестиций существуют, и какие инвесторы подойдут для различных целей и компаний.

Автор: Александра Кубрина, финансовый эксперт с опытом более 13 лет, ex-CFO «Нетологии» и CFO в Starta Institute.

Способы привлечения инвестиций

К основным способам привлечения инвестиций относятся кредиты и займы, гранты от государства и венчурные или частные инвестиции.

Банковское кредитование больше подходит крупным компаниям, у которых уже есть финансовая история и показатели, — им будет проще получить одобрение от банка. У небольшого бизнеса или стартапа такой истории нет. Кроме того, фаундеры таких компаний зачастую рискуют рассчитываться по обязательствам из собственных средств, если что-то пойдёт не так.

Гранты от государства — способ, который подойдет не всем. Здесь важную роль играют цели и сфера деятельности компании — предпочтение отдаётся социально значимым проектам.

Поэтому поговорим о венчурных и частных инвестициях. Этот способ более универсальный.

Этапы инвестирования

В зависимости от стадии развития компания будет находится на разных этапах или, как их ещё называют, раундах инвестирования. На каждом этапе можно привлечь разные объёмы инвестиций и разных инвесторов.



Раунды сильно отличаются по скорости сделки. Сюда входит время на проверку компании, заключение договорённостей и подготовку документов. Этот фактор нужно учитывать, чтобы за время заключения соглашения компания не оказалась в критической ситуации и фаундеру не пришлось соглашаться на невыгодные условия.

Привлечь инвестиции можно в обмен на долю бизнеса. Важно, чтобы у фаундера оставалась большая часть компании и сохранялся контроль над ней. Учитывая, что искать финансирование придётся не один раз, на каждом этапе рекомендуется предлагать не более 10−20% от бизнеса.



Рассмотрим подробнее каждый раунд инвестирования.

Pre-Seed раунд

Pre-Seed раунд — это первый этап инвестирования. На нём находятся компании, у которых есть:

только идея и команда для её реализации (стадия MVP);

продукт и первые продажи.

Инвесторами на этом этапе являются: Друзья или семья, если речь идёт о компаниях на стадии MVP.

Непрофессиональные инвесторы и бизнес-ангелы, если у компании уже есть первые продажи и продукт представляет интерес для инвестирования.

Срок заключения сделки небольшой — 1−4 месяца. Зачастую на этом этапе обходится без тщательных проверок со стороны инвесторов.

Seed-раунд

Этот этап инвестирования для компаний, которые имеют стабильные денежные потоки, но хотят выходить на другой уровень: масштабировать продажи и выстраивать бизнес-процессы.

На этом этапе привлечь инвестиции можно от: профессиональных инвесторов;

бизнес-ангелов;

посевных венчурных фондов.

Скорость сделки — 3−6 месяцев. Много времени может занять заключение соглашений, аудит и оценка компании.

Post-seed или A, B, C, D… раунд

На этом этапе находятся компании, у которых уже более глобальные цели: выход на новые рынки, большая исследовательская деятельность, инновации, которые могут потребовать больших вложений.

В этот момент к инвестированию подключаются крупные венчурные и прочие инвестиционные фонды.

Скорость сделки — в среднем 6−12 месяцев. Бывают ситуации, когда процесс может растянуться и на срок больше года. Только на аудит уходит несколько месяцев: представители инвесторов будут проверять документацию и выгрузки из аналитических систем.

Виды инвестиционных соглашений

Во время любого из раундов компания может выбрать из нескольких типов инвестиционных соглашений.

Конвертируемый заём

При таком соглашении инвестор даёт компании деньги в займ и получает право в дальнейшем конвертировать свои вложения в соответствующую долю бизнеса с учётом заранее оговорённой скидки. Также инвестор имеет право просто вернуть деньги на условиях, прописанных в договоре. Как показывает практика, этой возможностью пользуются редко.

Говоря о конвертируемом займе, необходимо упомянуть предельную оценку компании. Она страхует инвестора на случай, если компания настолько вырастет, что даже со скидкой доля инвестора станет ничтожной. Поэтому при конвертируемых займах указывается предельная стоимость бизнеса. Часть, на которую может претендовать инвестор, будет рассчитываться не от реальной стоимости компании, а от заранее оговорённой.

Для компании этот вариант выгоден тем, что позволяет привлечь инвестиции и отодвинуть на время процесс оценки стоимости бизнеса. На ранних стадиях развития сделать это трудно, а через время компания уже продемонстрирует свои возможности, и оценить её стоимость будет проще.

SAFE

Этот способ похож на конвертируемый заём, но в нём отсутствует право инвестора просто вернуть свои деньги.

При этом типе соглашения инвестор даёт деньги, фиксирует свою скидку при конвертации суммы займа в долю компании и по истечении оговорённого срока получает полагающуюся ему часть бизнеса.

Продажа доли

Такой вариант инвестиционного соглашения бывает двух типов. Первый — с размыванием доли предыдущих инвесторов, когда они тоже отдают часть от своей доли в пользу нового инвестора. Также бывает прямое соглашение о продаже доли между инвесторами, в таком случае доля не размывается.

Классический заём

Наиболее понятный для всех способ: компания может привлечь инвестиции и под процент вернуть деньги инвестору.

Бридж-раунд

Этот вариант используется, когда компании нужно покрыть инвестициями, например, кассовый разрыв, до привлечения больших инвестиций. Этот процесс можно сравнить с микрокредитом перед зарплатой. Бридж-раунд помогает компании не торопиться с началом полноценного раунда привлечения инвестиций, чтобы провести его позже, возможно, уже с более высокой оценкой бизнеса.

Бридж-раунд может проводиться в формате любого другого вида инвестиционного соглашения.

Итак, мы разобрались в том, какие способы привлечения венчурных и частных инвестиций бывают и как они зависят от состояния компании.

Есть мысли и дополнения по поводу темы? Делитесь в комментариях.

Подписывайтесь на Telegram-каналы «Финансиста», чтобы узнать больше о финансовом менеджменте и автоматизации.