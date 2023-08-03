Краудлендинговые платформы: что это такое и стоит ли на них занимать

В прошлом материале мы поговорили о том, стоит ли бизнесу вообще использовать заёмные средства. Если кратко — занимать стоит, но в меру. В этот раз поговорим о способах заимствования. Про кредит или частные и венчурные инвестиции знают многие, а вот про краудлендинг такого не скажешь. О нём и пойдёт речь в этой статье.

Авторы:Зоя Стрелкова, руководитель направления «Экономика компании» в «АРБ Про» и Руслан Мухаметзянов, сооснователь краудлендинговой платформы getup.

Как повысить надёжность в глазах инвестора

Конечно, в первую очередь на размер ставки влияет результат скоринга. Чем более рискованным признан проект, тем выше будет ставка, и наоборот.



Однако есть и другой важный момент — опыт заёмщика на краудлендинговой платформе. Когда вы размещаете свой первый проект, вам приходится «покупать» внимание инвесторов высокой ставкой. Хотите понизить ставку — укрепите доверие к себе. Для этого потребуется получить и погасить 1−2 займа.



В качестве примера можно привести одну из краудлендинговых платформ, где после шестого размещения заёмщик получает ряд важных бонусов:

больший лимит;

повышенную скорость сбора средств;

альтернативные виды выплат процентов, например, «только проценты в течении срока и тело в конце» или «всё в конце срока: и проценты, и тело займа».

Ещё один плюс краудлендниговых платформ — возможность подготовить индивидуальный план получения и погашения займа. Например, для реализации тендера компании нужно 5 млн рублей, но для предоплаты — только 2 млн.



В этом случае заёмщик сначала собирает 2 млн и оплачивает проценты только за них. Через месяц он берёт ещё 3 млн и полностью оплачивает всё, что ему нужно для реализации проекта. Благодаря этому в первый месяц нужно платить проценты только за 2 млн. В банке ему пришлось бы сразу получить полную сумму и платить за неё проценты.

В целом, чтобы заёмщику стать надёжнее в глазах инвесторов, необходимо проделать 4 шага.



1. Оцените свою потребность в оборотных средствах.

2. Разбейте её на несколько траншей (отдельных займов).

3. Разместите транши как отдельные проекты, чтобы быстрее наработать историю получения и погашения займов.

4. Получайте всё более выгодную ставку с каждым новым траншем.

Управление сроком займа

Большинство предпринимателей стремятся обеспечить себе свободу в распоряжении привлечёнными средствами. Для этого необходимо получить их на длительный срок. Однако тут возникает ещё одна проблема: чем дольше срок займа, тем большую сумму процентов придётся заплатить.

Как действовать в такой ситуации?

1. Занимайте, если у вас на руках есть детальный и обоснованный план продаж. Нужно чётко понимать, когда товар, на который пойдут заёмные средства, начнёт приносить деньги или когда заработает купленное оборудование. Необходимо ориентироваться именно на эти сроки.



2. Не занимайте на срок «с запасом». Лучше чаще брать займы на короткое время, чтобы не платить лишние деньги за использование заёмных средств.



3. Не вливайте заёмные средства в бизнес просто так. Отслеживайте весь цикл: как эти средства превращаются в материальные активы и снова в деньги.



4. Не допускайте, чтобы компания «буксовала». Следите, чтобы отгрузки клиенту не задерживались, оборудование не простаивало, а товарные запасы не «зависали» без внимания.



Такое активное управление оборачиваемостью эффективно само по себе и совершенно необходимо, если компания использует заёмные средства.

Управление рентабельностью

Существует миф, что краудлендинг — это дорого. Возникает вопрос: в сравнении с чем?



Займы на краудлендинговых платформах могут выглядеть дорогими, если сравнивать со ставкой, которую банки дают крупным надёжным заёмщикам. Но если бизнес не очень крупный, а его показатели далеки от идеала, то ставка в банке для него будет уже не такая низкая. К тому же в стоимость банковского кредита ещё нужно добавить все денежные и временные затраты на «причёсывание» бизнеса для банка.



Также краудлендинг может казаться дорогим, если пользоваться им в случае низкорентабельных проектов. Такого делать точно не стоит, поскольку в каждом бизнесе есть более перспективные для развития направления.

В каких случаях использовать краудлендинг? 1. Для рентабельных продуктов, которые можно продавать больше, если будут оборотные средства.



2. Для хорошо продающихся продуктов, которые можно закупить дешевле, если прямо сейчас внести аванс или увеличить партию закупки.



3. Для клиентов с рентабельными заказами, которые могут покупать больше, если им увеличить отсрочку.



4. Для клиентов, которые заплатят дороже, если сделать поставку прямо сейчас, быстрее других поставщиков.

Работа над повышением рентабельности бизнеса — не только экономия и оптимизация цены закупки. Это поиск возможностей увеличить отдачу от того, что вы уже имеете и умеете.

Стратегия для работы в этом направлении состоит из следующих действий.



1. Проанализируйте бизнес по элементам: продуктам, клиентам, каналам сбыта.

2. Найдите самые рентабельные элементы, которые могут генерировать больше выручки.

3. Найдите элементы, которые генерируют значительную, но нерентабельную выручку.

4. Найдите варианты увеличить отдачу от того, что компания уже имеет и умеет.

5. Просчитайте, как заёмные средства помогут достичь поставленных целей.

6. Обратитесь на краудлендинговую платформу и «приценитесь».