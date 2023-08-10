Как отказаться от годового бюджета и увеличить прибыль с помощью драйверной модели

Одним из главных требований к компаниям стала гибкость. Только за последние 4 года российским предпринимателям пришлось перестроить бизнес-процессы. Помимо смены стратегии, приходилось менять и бюджет. Из-за этого начали набирать популярность альтернативные методы управления. В этом материале рассказываем про драйверную модель управления

Автор: Анастасия Просвирнина, редактор блога «Финансиста».

Что такое драйверы?

Драйверы — это факторы, которые могут повлиять на успех или производительность бизнеса. Если говорить о бюджетировании, драйверы — это составляющие доходов и расходов; то, что влияет на результат.



Например, в сфере продаж важным показателем является выручка. Её размер складывается из среднего чека и количества продаж: это и будут драйверы. Повлиять на выручку напрямую нельзя, но можно управлять средним чеком и количеством продаж. Похожую тему мы обсуждали в материале про операционные рычаги.



Основная идея в том, чтобы идентифицировать и определить «драйверы» или факторы, которые больше всего влияют на финансовые показатели и операционную деятельность. Обычно это объем продаж, цены на товары или услуги, затраты на маркетинг или количество клиентов. На них и основано планирование и управление бизнесом.

Что такое драйверная модель управления бизнесом?

Драйверная модель управления бизнесом — подход к управлению, который основан на определении и использовании драйверов. Вместо традиционного подхода к составлению бюджета модель ориентируется на прогнозирование и управление основными факторами, которые влияют на финансовые результаты и производительность организации.



Важно, чтобы каждый каждый отдел компании следил только за теми показателями, на которые реально может повлиять. Например, количество продаж зависит от числа лидов и конверсии в продажу. В этом случае за первый показатель будет отвечать команда маркетинга, а за второй — отдел продаж. Это позволит избежать конфликтов между отделами, потому что исключена ситуация, когда отдел депремируют за чужие ошибки.

Для чего применять?

Драйверы позволяют влиять на целевой показатель. Их можно использовать, чтобы найти и проанализировать причину происходящего.



Применять драйверы можно в:

IT;

сфере продаж;

производстве;

строительстве;

организации мероприятий и других сферах.

Главным преимуществом является возможность управления бизнесом в условиях неопределенности. Например, в строительных компаниях часто случается так, что в рамках одного проекта нужно несколько раз изменить показатели. С помощью драйверов можно определить резервы и найти пути повышения эффективности.



Драйверную модель управления бизнесом можно применять в различных ситуациях и для разных целей.

Управление по результатам

Подойдет, если нужно сфокусироваться на достижении определённых финансовых результатов или оптимизировать производственные показатели.

Стратегическое планирование

Например, если компании нужно определить факторы, которые повлияют на достижение стратегических целей.

Операционное управление

В случаях, когда требуется управлять определёнными операционными факторами. Например, производственными мощностями или сроками поставок.

Бюджетирование и контроль затрат

Модель позволяет определить драйверы, которые влияют на расходы. Так можно точнее подобрать меры по оптимизации затрат.

Чем это лучше традиционного планирования на год?

1. Больше гибкости



Драйверная модель даёт больше возможностей по адаптации к быстро меняющимся условиям рынка. Так можно быстрее реагировать на новые возможности или угрозы.



2. Лучше прогнозирование



Модель основана на драйверах — показателях, которые влияют на финансовый результат. Это позволяет более точно прогнозировать и снизить неопределённость в отдельных аспектах работы.



3. Точнее управление



Контролируя драйверы, мы управляем именно теми показателями, которые можем изменять. Так можно грамотнее распределять ресурсы и оценивать, на чём стоит сделать акцент.

Вместо заключения

Рыночные условия меняются очень быстро. Сейчас гибкость компании — это уже не конкурентное преимущество, а требование к бизнесу. Способность оперативно подстроиться под новые условия поможет повысить прибыль или даже сохранить компанию в кризис.



Драйверная модель позволяет усилить связь между стратегическими целями и ежедневными решениями. Это достигается как раз за счёт выделения влияющих на целевые показатели драйверов, с которыми мы работаем каждый день.



Как внедрить в компании драйверную модель управления и не допустить ошибок, мы расскажем в следующем материале.

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