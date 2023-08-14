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Иван Шестак
Бухгалтеры

В чём разница между финансистом и бухгалтером?

Нередко предприниматели путают роли бухгалтера и финансиста в компании. У специалистов перекрестные функции, оба составляют отчёты, у обоих может быть одинаковое образование. Для внешних наблюдателей из-за специфики работы разница между бухгалтерией и финансами кажется неясной. Однако она есть, и мы коротко расскажем, в чём она.
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В чём разница между финансистом и бухгалтером?

Этот ответ взят из вебинара «Как стать финансовым директором крупной компании».

Автор: Наталья Удалова, основатель образовательно-консалтингового проекта FinAnswers и ex-финдиректор «Бургер Кинг», «Дикси», «Русагро».

Разница между финансистом и бухгалтером проявляется ещё в момент создания бизнеса. Бухгалтер — один из первых сотрудников, который появляется в молодой компании, а вот без финансиста многие бизнесы обходятся довольно долго.

Связано это с самыми разными требованиями государства к компаниям: налоговыми, учётными и так далее. От них никуда не деться, и они ложатся на собственника в момент открытия бизнеса. Однако предприниматели чаще всего в них ничего не понимают, а потом им необходим человек, который будет в этом разбираться. И этот человек — бухгалтер. А потребность в финансисте появляется гораздо позже, когда у собственника выстраивается осознанное отношение к финансам. Иногда встречаются предприниматели, бизнесам которых уже 15–20 лет, у них миллиардные обороты, и они только в этот момент понимают, что им нужно контролировать финансы. Так или иначе в большинстве компаний финансист всё же появляется.

Собственники постоянно вкладывают свои деньги в компанию и в какой-то момент просто понимают, что им нужны адекватная обратная связь о финансовом состоянии их бизнес-продукта и доверенное лицо в этом направлении, финансовый бизнес-партнёр. И этим человеком вряд ли сможет стать бухгалтер, который в глазах собственника нужен не столько компании, сколько государству.

Бухгалтер следит за соблюдением всех норм и правил, занимается учётом фактических данных. Он является летописцем компании, который всегда смотрит назад. А финансист, как и собственник, смотрит вперёд. Он как бы очищает лобовое стекло машины, на которой движется вся компания, чтобы предприниматель не просто ехал по навигатору, но и видел, что его ждёт впереди.

Один человек внутри бизнеса не может одновременно смотреть и назад, и вперёд.

Есть мысли и дополнения по поводу темы? Делитесь в комментариях.

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Иван Шестак

Иван Шестак

Редактор в Сервис Финансист

24 подписчика

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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    Нередко предприниматели путают роли бухгалтера и финансиста в компании. У специалистов перекрестные функции, оба составляют отчёты, у обоих может быть одинаковое образование. Для внешних наблюдателей из-за специфики работы разница между бухгалтерией и финансами кажется неясной. Однако она есть, и мы коротко расскажем, в чём она.

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