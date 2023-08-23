Как финансовому директору построить систему мотивации в компании?

Ранее мы выяснили, что построение системы мотивации не является обязательной составляющей его работы. Однако KPI сотрудников — важный инструмент для достижения финансовых целей компании. И лучше всех выстроить связь между работой одного человека и ростом прибыли или рентабельности всего бизнеса может именно финансовый директор.

Автор: Ирина Кокшарова, бизнес-практик, финансовый директор, эксперт по внедрению управленческого учёта и системы KPI, основатель проекта «Правила финансов».

Сначала — управленческий учёт

Если в компании не ведётся управленческий учёт, нет системы планирования, то разработать и внедрить правильную систему мотивации не получится. Это можно понять, изучив цикл управленческого учёта и его связь с системой KPI.

Внедрение управленческого учёта в компании начинается со сбора фактических данных и постановки целей. Следующий шаг — составление финансового плана, который поможет бизнесу развиваться в нужном направлении. Когда эти два этапа пройдены, руководство компании сможет получить необходимую информацию для выстраивания системы мотивации сотрудников.

Каждый сотрудник влияет на финансовый результат компании и её финансовые цели: все сотрудники генерируют расходы, а кто-то — и доходы. Внедрение системы KPI в компании увеличивает вероятность достижения целей до 90−95%, а в некоторых случаях — до 100%.

Что важно знать перед началом работы

Важно отметить, что KPI должны быть продуманы для всех сотрудников компании, но сделать это нужно поэтапно.



Система мотивации нужно выстраивать в следующем порядке:

KPI для сотрудников продающих подразделений: руководителя отдела продаж, менеджеров по продажам; KPI для топ-менеджеров; KPI для сотрудников, которые также влияют на продажи: маркетологов, менеджеров по закупкам, логистов; KPI для сотрудников производства; KPI для сотрудников обслуживающих подразделений: бухгалтеров, финансистов, юристов и прочих сотрудников.



Каждому сотруднику создаётся карта KPI. В ней фиксируются все цели и задачи сотрудника, которые важны для компании и влияют на размер премиального фонда.

Важно отметить, что финансовый директор никогда не должен заниматься разработкой системы мотивации в одиночку. Даже если задача была поставлена именно так.



В правильно устроенном бизнесе финдиректор должен работать над KPI вместе с HR-директором, привлекая к решению задачи остальных топ-менеджеров и руководителей среднего звена компании.

Каким может быть KPI?

Система мотивации сотрудников тесно связана с достижением финансовых целей компании, что в свою очередь строится на трёх факторах.

Финансовые цели и показатели: прибыль, объём выручки, рентабельность, объём поступивших денежных средств от покупателей, стоимость чистых активов компании и прочие метрики. Мероприятия по достижению целей: выполнение проектов и задач. Работа всех сотрудников в соответствии с текущими бизнес-процессами.



Соответственно, KPI бывают:

финансовые;

задачные (проектные);

процессные

Примеры KPI показаны на схеме.

Таким образом, для каждого сотрудника может быть установлено несколько KPI, достижение которых ведёт к достижению общих целей компании. Эти показатели также будут влиять на размер переменной части оплаты труда сотрудников.

Соотношение постоянной (окладной) и переменной (премиальной) части оплаты труда будут зависеть от должности сотрудника и степени его влияния на финансовый результат компании. Внутри премиальной части показатели распределяются по весам. Наибольший — устанавливается для самых важных показателей.

Зачем нужен KPI?

Теперь можно сделать вывод о том, зачем нужно внедрять систему KPI. Однако для компании и для сотрудников причины будут разными.

Для компании

Возможность установить зависимость между зарплатой сотрудников и достижением целей компанией. Возможность замотивировать сотрудников и вовлечь их в работу ради общего результата. Увеличение вероятности достижения финансовых и нефинансовых целей компании.

Для сотрудников

Появление мотивации, контроля и объективной оценки их деятельности. Возможность влиять на сумму заработной платы: можно делать больше и получать за это бонусы. Ощущение причастности к общему результату компании.

При переходе на KPI организация начинает мыслить в направлении результата, а не процесса.

Как внедрить систему KPI?

Определить порядок разработки: кто, кому и в какой последовательности создаёт KPI. Определить периодичность мотивации. Разделить зарплату на постоянную и переменную часть. Определить количество показателей переменной части для каждой должности. Определить сами KPI. Определить индивидуальные и коллективные показатели. Распределить показатели по весам, установить границы. Определить плановые значения показателей. Установить пороговые значения KPI. Установить сроки и ответственных за расчёт и согласование. Обучить персонал.

Внутри проектов лучше всегда проводить обучение персонала. Сотрудники должны чётко понимать принципы разработки показателей, почему они важны и на что влияют.

Как внедрить систему мотивации наиболее эффективно?

Не любая система мотивации сотрудников сразу даст положительные результаты. Возможны даже ситуации, когда в компании ничего не поменяется или произойдут скорее негативные изменения.



Можно выделить 6 факторов, которые сопровождают качественное внедрение системы KPI, и 6 пунктов, которые свидетельствуют о проблемах.

Факторы эффективной системы мотивации

В компании существует сформированная система управления. Есть годовые и ежемесячные планы. Они понятны и достижимы. Существует система учёта результатов планов. В компании понятные и структурированные бизнес-процессы. К системе KPI относятся как к дополнительной мотивации, а не как к наказанию. Все сотрудники понимают принципы формирования KPI и их влияние на результат.

Факторы слабой системы мотивации

В компании нет системного управления. Нет планов: ни годовых, ни ежемесячных. Либо эти планы невозможно понять и достичь. Нет системы учёта результатов планов. Бизнес-процессы в компании плохо структурированы, хаотичны. Система KPI используется в основном для депремирования сотрудников. Сотрудники не понимают принципы формирования KPI и то, как они влияют на результат. Из-за этого не принимают систему в целом.



Внедрение системы KPI — это не волшебная таблетка и не разовая акция. Это смена образа жизни компании. Используйте систему мотивации как инструмент роста, и вы удивитесь её эффективности.

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