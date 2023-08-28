Балансовый отчёт компании на примерах. Что в него входит, как составлять и читать?

Для оценки финансовой устойчивости компании используют балансовый отчёт. Документ позволяет собственнику узнать, насколько эффективно предприятие использует ресурсы, каковы его обязательства и нужно ли привлекать кредиты. В этом материале разберём, какую роль играет балансовый отчёт в управленческом учёте, что в него входит и как его читать.

Автор: Юрий Кузьменков, финансовый директор с 20-летним стажем.

В отличие от бухгалтерского баланса, который состоит из сотни строк, управленческий — представляет собой простую форму. Из него можно узнать:

чем владеет предприятие;

сколько оно заработало;

какой у компании долг;

сколько ей должны.

Кроме того, с помощью баланса можно рассчитать важные для бизнеса коэффициенты, например рентабельность собственного капитала.

Балансовый отчёт отражает финансовое состояния предприятия в конкретный период времени. Базовый документ состоит из двух частей: активов и пассивов.



Активы — имущество компании, к которому относятся наличные средства, запасы и дебиторскую задолженность.



Пассивы — такие обязательства, как кредиты, заёмные средства и кредиторская задолженность.

Баланс, ОПиУ, ОДДС и время

В управленческой отчётности время играет важную роль. Так, в ОДДС и ОПиУ мы описывали показатели за определённый период.

Когда в ОДДС мы видим 100 рублей, нам надо уточнить за какое время «двигались» эти деньги: за неделю, месяц или квартал. Если мы видим, что за один месяц было 100 рублей, а за другой 50 и нам нужно узнать, сколько в сумме оказалось за два месяца, мы можем сложить показатели. Эти показатели называются аддитивными фактами.

Однако балансовый отчёт — это состояние на определённое время внутри периода. Отсюда появились понятия входящего и исходящего остатка, то есть остатка на начало или конец даты или периода.

Когда в балансе в графе «Январь» мы видим 100 рублей, обычно это означает, что в конце января в статье было 100 рублей — это исходящий остаток. Но может быть ситуация, когда остаток будет входящим. Тогда 100 рублей будет «на начало месяца». При этом складывать 100 рублей на одну дату и 50 рублей на другую нельзя. Эти показатели не аддитивные. Вместо этого берётся среднее значение.

Балансовый отчёт называется так, потому в нём заключено равенство активов и пассивов.

Активы

Активы — это всё, чем владеет организация. В эту категорию входят оборудование, товар, деньги в кассе, лицензии, права использования и владения, недвижимость и прочее.



Если сравнить компанию с рыболовным промыслом, то к активам относят, судно, приманку и наличные деньги в каюте капитана. В эту категорию также входит дебиторская задолженность, когда приёмщик рыбы задолжал за прошлый улов. Сюда можно записать команду в виде нематериальных активов (НМА), потому что есть возможность посчитать совокупные расходы на её создание. Эксклюзивное право ловли в определённом квадрате также относится к этой категории.



К активам следует записывать и корабельных котов. Если они позволяют команде ловить рыбу лучше, значит, питомцы обладают ценностью и должны быть учтены на балансе.



Активы делятся на две группы: оборотные и внеоборотные.

Оборотные активы — средства, которые предназначены для реализации, потребления или превращения их в деньги в течение одного оборотного цикла. К ним относятся сами деньги, дебиторская задолженность, запасы и прочие активы. Такой вид активов обеспечивает непрерывность бизнес-процессов и выполнение финансовых обязательств. Например, это снасти, приманка и наличные для команды.



Необоротные активы — предназначены для длительного использования и не предполагают быстрой реализации или превращения в денежные средства. Это, например, судно, право ловить рыбу в определённом квадрате, недвижимость на берегу, оборудование и интеллектуальная собственность. Они обеспечивают основную деятельность предприятия и делятся на две группы: основные средства и нематериальные активы. Первые — всё, что можно «потрогать», вторые не имеют физической формы.

Пассивы

Пассивы — источники, за счёт которых у организации появились активы. Например, собственник вложил в компанию свои деньги, взял кредит в банке, выпустил ценные бумаги или собрал прибыль. К пассивам также относят обязательства, в том числе и кредиторскую задолженность. Поэтому при ликвидации организации активы продают, а обязательства исполняют: сотрудникам выдают зарплату, займы возвращают в банк, а собственнику — вложенные средства.



В примере с рыболовецким кораблём капитан купил судно на свои деньги — это уставной капитал. За несколько рейсов он заработал прибыль. Часть потратил на развлечения — это распределённая прибыль в виде дивидендов. Другую часть оставил на расчётном счету — накопленная нераспределённая прибыль. На эти средства капитан купил солярку и снасти. Однако на прикормку денег не хватило, поэтому он занял у своей бабушки — так у судна появилась кредиторская задолженность.



Главное правило балансового отчёта — мы не можем иметь чего-то больше, чем мы на это потратили. Всё что есть у капитана — судно, приманка, лицензия на лов рыбы, равно сумме того, что он на это потратил — свои деньги, прошлую прибыль и заём у бабушки.

Как читать баланс



По балансу можно понять, чем владеет организация и кому она должна. В документе указано, кто и сколько должен компании и какая у неё дебиторская задолженность. В ОПиУ мы запишем её категорию в прибыль, а в балансе — в активы.



Информацию о финансовом состоянии компании можно узнать из показателей, например, посмотрев на размер активов, оборотный капитал и обязательства. Также можно рассчитать важные для бизнеса коэффициенты. Их много и каждому следует посвятить отдельную лекцию.

Компания «Альфа» заработала 100 рублей. Много это или мало, сказать нельзя. Конкурент «Бета» также заработала 100 рублей. Кажется, что заработок у организаций одинаковый, однако баланс поможет проанализировать ситуацию глубже.



«Альфа» заработала свои 100 рублей активами в 1000 рублей. А «Бета» эти же деньги — активами в 800 рублей. Коэффициент «рентабельность активов» у конкурента оказывается выше. Однако «Альфа» использовала финансовый рычаг и для этого заняла 500 рублей в банке, а «Бета» работала на свои деньги. Рентабельность собственного капитала (ROE) у «Альфа» выходит существенно выше.

Подытожим

Для некоторых типов организаций расчёт баланса не в приоритете из-за небольшого объёма активов. Это относится к креативным агентствам или организациям из сферы услуг. Однако для остальных — большая часть информации о финансовом положении находится именно в нём.



Регулярно вести этот отчёт нужно по нескольким причинам. Во-первых, он позволяет управлять финансами предприятия, определять его устойчивость и способность выполнять свои обязательства. Во-вторых, отчёт является ключевым инструментом для принятия решений о финансовой стратегии и планировании. Он помогает определить, какие активы следует приобрести или продать, а какие сохранить для развития предприятия.

Есть мысли и дополнения по поводу темы? Делитесь в комментариях.

Подписывайтесь на Telegram-каналы «Финансиста», чтобы узнать больше о финансовом менеджменте и автоматизации.