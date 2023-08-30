Как провести XYZ-анализ? Что это такое и для чего он нужен?

XYZ-анализ помогает оценить спрос на каждую позицию ассортимента и понять, насколько стабилен интерес к продукту от покупателей. Благодаря ему руководство компании узнает, какие товары необходимо держать на складе с запасом, а какие нет.

Отвечает: Матвей Лассаль, основатель компании по внедрению управленческого учёта Kimi.ru.

Чтобы провести XYZ-анализ, вам потребуется выполнить 5 простых шагов.

1. Проанализируйте спрос. Определите объём продаж каждого товара для прошедших периодов, например, за последние полгода или год.

2. Рассчитайте среднее значение спроса для каждой позиции.

Яблоки — 70,5.

Бананы — 63,7.

3. Определите стандартное отклонение. Можно использовать функцию Excel «СТАНДОТКЛОНП». Наша задача понять, как сильно объём продаж в каждом месяце отличается от среднего значения.

Яблоки — 7,5.

Бананы — 3,4.

4. Найдите коэффициент вариации: разделите стандартное отклонение на средний объём продаж для позиции и переведите результат в проценты.

Яблоки — 10,6%.

Бананы — 5,3%.

5. Проанализируйте результат

Коэффициент вариации меньше 10% — категория Х: товар стабильно пользуется спросом, его можно смело держать на складе с запасом. В нашем случае это бананы.

Коэффициент вариации 10−25% — категория Y: спрос на товар колеблется, поэтому его опасно закупать с запасом. В нашем примере в эту категорию попали яблоки.

Коэффициент вариации больше 25% — категория Z: спрос на товар нельзя предугадать, так как он случаен. Такую позицию лучше не держать на складе и закупать только в том случае, если поступил заказ.

Чтобы провести XYZ-анализ с наибольшей пользой для компании, совмещайте его с АВС-анализом.

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