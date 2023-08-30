Как провести XYZ-анализ? Что это такое и для чего он нужен?

Отвечает: Матвей Лассаль, основатель компании по внедрению управленческого учёта Kimi.ru.
Чтобы провести XYZ-анализ, вам потребуется выполнить 5 простых шагов.
1. Проанализируйте спрос. Определите объём продаж каждого товара для прошедших периодов, например, за последние полгода или год.
2. Рассчитайте среднее значение спроса для каждой позиции.
Яблоки — 70,5.
Бананы — 63,7.
3. Определите стандартное отклонение. Можно использовать функцию Excel «СТАНДОТКЛОНП». Наша задача понять, как сильно объём продаж в каждом месяце отличается от среднего значения.
Яблоки — 7,5.
Бананы — 3,4.
4. Найдите коэффициент вариации: разделите стандартное отклонение на средний объём продаж для позиции и переведите результат в проценты.
Яблоки — 10,6%.
Бананы — 5,3%.
5. Проанализируйте результат
Коэффициент вариации меньше 10% — категория Х: товар стабильно пользуется спросом, его можно смело держать на складе с запасом. В нашем случае это бананы.
Коэффициент вариации 10−25% — категория Y: спрос на товар колеблется, поэтому его опасно закупать с запасом. В нашем примере в эту категорию попали яблоки.
Коэффициент вариации больше 25% — категория Z: спрос на товар нельзя предугадать, так как он случаен. Такую позицию лучше не держать на складе и закупать только в том случае, если поступил заказ.
Чтобы провести XYZ-анализ с наибольшей пользой для компании, совмещайте его с АВС-анализом.
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