Три главных отчёта собственника бизнеса — ОПиУ, ОДДС и баланс

В нашей подборке объясняем, зачем составлять финансовые отчёты и что каждый из них представляет в отдельности.
Зачем нужна финансовая отчётность
Финансовая отчётность помогает узнать реальную ситуацию и решить, что делать с продажами, нужно ли брать новый кредит и сколько денег можно вывести.
У собственника не всегда хватает времени на отчётность — нужно заняться контрактом, поговорить с новыми контрагентами, проверить производство и нанять новых сотрудников. В итоге на финансовую отчётность времени не остаётся. Из-за этого доходы и расходы не учитываются, за метриками никто не следит, затраты не классифицируются. Всё это ведёт к проблемам — кассовым разрывам, убыточным направлениям и просроченным платежам.
Однако управление финансами — единственный путь к успеху, для которого необходимо грамотно вести отчётность. Она помогает:
избежать ошибок. Предпринимательство всегда сопряжено с риском, но решения должны быть взвешенными. В противном случае велика опасность банкротства. В долгосрочной стратегии всегда выигрывает расчёт;
следить за бизнесом. Компания — это реальные сотрудники, офис с имуществом, счета, склады и продукция. Отчётность помогает взглянуть на картинку целиком в форме понятных цифр и графиков;
узнать, сколько денег можно изъять со счёта компании безболезненно и какой кредит нужно взять на поддержание или развитие проекта.
Отчёт о прибылях и убытках
ОПиУ позволяет оценить финансовые результаты компании за определённый период, определить и проанализировать источники доходов и трат. Отчёт является основой для планирования, бюджетирования и стратегического управления.
Такой отчёт помогает выявить эффективность отдельных проектов, обозначить потенциальные улучшения и проблемные области. Ведение ОПиУ позволяет обеспечить финансовую устойчивость и долгосрочное развитие.
Отчёт о движении денежных средств
С помощью ОДДС можно отслеживать поступление и расходы денег за отдельный период, оценивать финансовое положение предприятия, а также определять платежеспособность и ликвидность.
Такой отчёт даёт возможность проанализировать источники поступления денег по каждому виду деятельности — операционной, инвестиционной и финансовой. В документ вносят, сколько средств компания заработала, сколько заплатила контрагентам и сколько оказалось в остатке. Там указаны все операции по расходам и поступлениям, отмечены направления убытия и прихода.
Ведение такого отчёта помогает обеспечить прозрачность перед акционерами, инвесторами и другими заинтересованными сторонами.
Балансовый отчёт
В отличие от ОПиУ и ОДДС, баланс позволяет оценить финансовое положение предприятия на определённую дату. Отчёт отражает активы и пассивы предприятия. Первые включают имущество, наличные средства, запасы на складе и дебиторскую задолженность. Вторые — заёмные средства и кредиторскую задолженность.
Баланс даёт возможность собственнику или финансовому директору определять финансовую устойчивость компании, а также способность выполнять обязательства перед контрагентами. Отчёт помогает планировать и узнавать, какие активы стоит купить или продать, а какие сохранить.
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Комментарии1
ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО
поясните пожалуйста: "за метриками никто не следит" (что за "метрики"?)