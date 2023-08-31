Три главных отчёта собственника бизнеса — ОПиУ, ОДДС и баланс

Собственник одновременно управляет множеством бизнес-процессами. Продажами, созданием продукта, маркетингом, руководит персоналом и заботится об имуществе. Отследить взаимосвязи всех частей помогает управленческий учёт. Он состоит из трёх ключевых компонентов — отчётов о прибылях и убытках (ОПиУ), о движении денежных средств (ОДДС) и балансе.

В нашей подборке объясняем, зачем составлять финансовые отчёты и что каждый из них представляет в отдельности.

Зачем нужна финансовая отчётность

Финансовая отчётность помогает узнать реальную ситуацию и решить, что делать с продажами, нужно ли брать новый кредит и сколько денег можно вывести.



У собственника не всегда хватает времени на отчётность — нужно заняться контрактом, поговорить с новыми контрагентами, проверить производство и нанять новых сотрудников. В итоге на финансовую отчётность времени не остаётся. Из-за этого доходы и расходы не учитываются, за метриками никто не следит, затраты не классифицируются. Всё это ведёт к проблемам — кассовым разрывам, убыточным направлениям и просроченным платежам.

Однако управление финансами — единственный путь к успеху, для которого необходимо грамотно вести отчётность. Она помогает:

избежать ошибок. Предпринимательство всегда сопряжено с риском, но решения должны быть взвешенными. В противном случае велика опасность банкротства. В долгосрочной стратегии всегда выигрывает расчёт;

следить за бизнесом. Компания — это реальные сотрудники, офис с имуществом, счета, склады и продукция. Отчётность помогает взглянуть на картинку целиком в форме понятных цифр и графиков;

узнать, сколько денег можно изъять со счёта компании безболезненно и какой кредит нужно взять на поддержание или развитие проекта.

Отчёт о прибылях и убытках

ОПиУ позволяет оценить финансовые результаты компании за определённый период, определить и проанализировать источники доходов и трат. Отчёт является основой для планирования, бюджетирования и стратегического управления.



Такой отчёт помогает выявить эффективность отдельных проектов, обозначить потенциальные улучшения и проблемные области. Ведение ОПиУ позволяет обеспечить финансовую устойчивость и долгосрочное развитие.

Отчёт о движении денежных средств

С помощью ОДДС можно отслеживать поступление и расходы денег за отдельный период, оценивать финансовое положение предприятия, а также определять платежеспособность и ликвидность.



Такой отчёт даёт возможность проанализировать источники поступления денег по каждому виду деятельности — операционной, инвестиционной и финансовой. В документ вносят, сколько средств компания заработала, сколько заплатила контрагентам и сколько оказалось в остатке. Там указаны все операции по расходам и поступлениям, отмечены направления убытия и прихода.



Ведение такого отчёта помогает обеспечить прозрачность перед акционерами, инвесторами и другими заинтересованными сторонами.

Балансовый отчёт

В отличие от ОПиУ и ОДДС, баланс позволяет оценить финансовое положение предприятия на определённую дату. Отчёт отражает активы и пассивы предприятия. Первые включают имущество, наличные средства, запасы на складе и дебиторскую задолженность. Вторые — заёмные средства и кредиторскую задолженность.



Баланс даёт возможность собственнику или финансовому директору определять финансовую устойчивость компании, а также способность выполнять обязательства перед контрагентами. Отчёт помогает планировать и узнавать, какие активы стоит купить или продать, а какие сохранить.

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