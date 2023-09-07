Отчёт о прибылях и убытках. Как заполнять?

Отчёт о прибылях и убытках (ОПиУ, или P&L — Profit and loss statement) позволяет не просто увидеть итоговый финансовый результат, но и понять, откуда он взялся, за счёт чего вырос или упал доход, что стоит за каждой цифрой. В статье разберёмся, что такое P&L, из чего он состоит и как извлечь из него максимальную пользу.



Что такое отчёт о прибылях и убытках?

Отчёт и прибылях и убытках (P&L) — один из главных финансовых отчётов в бизнесе. Показывает в табличной форме финансовые результаты компании за определённый период. В нём раскрываются ключевые показатели работы компании: выручка, себестоимость продаж, коммерческие и управленческие расходы, прочие доходы и расходы, расходы по уплате процентов, налоги и, конечно, итоговый финансовый результат.

Какие бывают прибыли?

В отчёте о прибылях и убытках чистую прибыль отделяет от выручки большое количество статей расходов. Поэтому, кроме чистой прибыли, рассчитываются ещё промежуточные показатели, которые помогают понять, продуктивно ли работает компания и на что она тратит деньги. Рассмотрим каждый вид прибыли, двигаясь сверху вниз по P&L, чтобы понять, как заполнять отчёт о прибылях и убытках.

Валовая прибыль

С помощью неё мы оцениваем не только общие суммы, но и то, сколько зарабатываем на отдельных направлениях бизнеса. Такой анализ помогает решить, закрывать ли направления деятельности компании, — можно увидеть, что результат получается из других направлений, а эти только тянут бизнес вниз.

Прибыль от продаж

Показывает, зарабатывает ли компания основной деятельностью, хватает ли у неё денег, чтобы покрыть проценты по кредитам, амортизацию, и справляется ли с налоговой нагрузкой. Чтобы получить прибыль от продаж, из валовой прибыли вычитают коммерческие и управленческие расходы. При этом налоги и кредиты не вычитаются.

Прибыль до налогообложения

Её мы получаем путём прибавления к прибыли от продаж сальдо (остатка) внереализационных доходов и расходов, а также процентов к получению за вычетом процентов к уплате. Этот показатель демонстрирует, насколько эффективна операционная и финансовая деятельность.

Чистая прибыль

Показывает итоговый финансовый результат работы компании после всех расходов и налогов. Именно на основе данных о чистой прибыли собственники решают выплачивать дивиденды. Если значение чистой прибыли отрицательное, компания работает в убыток. Чтобы понять, что именно привело к такому результату, необходимо изучить другие виды прибыли.

Как заполнять отчёт о прибылях и убытках?

Чтобы понять, как формируется отчёт о прибылях и убытках, рассмотрим простой пример.



Допустим, первого марта предприниматель Иван открывает цветочный магазин.



Он закупает цветы на сумму 400 000 рублей и арендует небольшой киоск за 80 000 рублей в месяц. Торговля идет неплохо, и Ивану удается продать цветы за 600 000 рублей. Он фиксирует прибыль в размере 120 000 — выручка (600 000) за вычетом себестоимости продаж (480 000) — и уплачивает с этой суммы налог.



В апреле Иван решает приобрести автомобиль, чтобы по вечерам развозить дополнительные заказы. Это увеличивает ежемесячные расходы на 30 000 (стоимость бензина и амортизация автомобиля). Автомобиль помогает Ивану продать больше цветов — он закупает их на сумму 500 000 рублей и продает за 800 000. То есть выручка составляет 800 тысяч, расходы — 610 тысяч (500+80+30), а прибыль до уплаты налогов достигает 190 000. Кажется, дела у Ивана идут всё лучше!



Так, шаг за шагом, фиксируя каждый доход и расход, и заполняется отчёт о прибылях и убытках (P&L), по которому видно, растут прибыли или падают.

Как ещё можно использовать отчёт о прибылях и убытках?

Пока Иван ведёт совсем простой бизнес, ему достаточно своевременно и корректно заполнять отчёт о прибылях и убытках и анализировать фактическую прибыль.



Но вот он задумывается, чтобы расширить ассортимент, и хочет продавать вместе с цветами или конфеты, или мягкие игрушки. На помощь придёт сервис «Финансист» — на базе имеющихся отчётов сервис быстро построит два сценария бюджета на следующий год, и Иван, сравнив их, решит продавать подарочные наборы конфет.



Если Иван обратится к нам ещё через год, сервис поможет провести детальный анализ план-факта. В результате Иван увидит, что по праздникам предлагал покупателям слишком большую скидку на конфеты. Это хоть и увеличило число его клиентов, но существенно снизило средний чек, в результате чего прибыль уменьшилась по сравнению с планом.



Важно отслеживать показатели отчёта о прибылях и убытках оперативно, на регулярной основе, чтобы вовремя заметить возможные угрозы и не допускать снижения прибыли.

Как повысить эффективность бизнеса с помощью анализа P&L?

На этом простом примере с начинающим предпринимателем мы показали, насколько важно составлять отчёт о прибылях и убытках (P&L) и анализировать его на регулярной основе, ведь цель — не просто держать бизнес на плаву, но и увеличить прибыль.



Чтобы достигнуть цели, нужен умный помощник — сервис для сбора управленческой отчётности, который умеет не просто составлять P&L, но и анализировать, сравнивать разные сценарии планов и отвечать на вопросы.

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