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Маркетинг

Как сделать распродажу? Нет плана, нет распродажи

Проведение распродаж помогает бизнесу улучшить многие показатели. Однако далеко не все предприниматели знают, как правильно организовать процесс.
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Как сделать распродажу? Нет плана, нет распродажи

Автор: Елена Миронова Финансовый специалист. Автор telegram-канала «Финансы для бизнеса».

Сначала — цель

Проводить распродажу ради распродажи — бессмысленно. Сначала поймите, какой эффект вы хотите получить. Можно выделить четыре самых распространённых цели, которые достигаются с помощью распродажи:

  • увеличение среднего чека одного покупателя;

  • увеличение объёма продаж за конкретный период;

  • расширение клиентской базы;

  • продажа устаревших и неликвидных товаров.

Нет плана, нет распродажи

Когда вы выбрали цель, продумайте путь её достижения.

1. Увеличение среднего чека или объёма продаж

Один из вариантов провести акцию «Три по цене двух». При этом важно заранее рассчитать, какую выручку должна получить компания за период распродажи, чтобы скидки не привели к убыткам из-за снижения маржи.

2. Расширение клиентской базы

Если вы сделаете скидку на дорогие товары, то их смогут приобрести люди, которые до этого даже не рассматривали такую покупку. В моменте компенсировать недополученную выручку не удастся, однако новый клиент может повысить ваши доходы в будущем.

3. Продажа устаревших и неликвидных товаров

Распродажа — шанс сбыть товары, которые долгое время занимают место на складе. Однако совсем в убыток их продавать нельзя. Рассчитайте сумму, которую нужно извлечь из таких продаж для развития компании, и определите минимальную цену.

При правильном расчёте распродажи можно регулярно проводить с большой пользой для бизнеса.

Есть мысли и дополнения по поводу темы? Делитесь в комментариях.

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Иван Шестак

Иван Шестак

Редактор в Сервис Финансист

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Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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