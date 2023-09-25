Как привлечь инвестиции в компанию? Три работающих способа

Есть три основных способа для привлечения дополнительных денег в бизнес: кредиты, гранты, венчурные и частные инвестиции. Последний способ является таким же доступным, как и первые два.

Отвечает: Александра Кубрина, финансовый эксперт с опытом более 13 лет, ex-CFO «Нетологии» и CFO в Starta Institute.

Какого бы размера компания ни была, на какой бы стадии развития ни находилась, у неё есть возможность привлечь средства от частных или венчурных инвесторов. При этом собственник может выбирать один из пяти видов инвестиционных соглашений.

Конвертируемый займ

Компания получает заёмные средства, а инвестор — возможность либо превратить свои вложения в покупку части компании со скидкой, либо просто вернуть деньги с процентом через определённый срок.



Доля компании, на которую может претендовать инвестор рассчитывается от заранее зафиксированной «предельной» стоимости. Такой нюанс защищает инвестора в случае, если компания сильно вырастет.

SAFE

Данный вариант схож с предыдущим за исключением одного: заключая SAFE-соглашение, инвестор лишает себя возможности просто вернуть деньги по истечении срока. Инвестиции можно конвертировать только в часть компании.

Продажа доли

Собственник может либо просто продать часть компании, которая находится в его распоряжении, либо предложить текущим инвесторам также урезать свои доли.



Помимо собственника, заниматься продажей своей части компании может и сам инвестор.

Классический займ

Самый простой и понятный вариант: бизнес получает деньги от инвестора и по истечении срока возвращает их с процентами.

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