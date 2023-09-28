Как внедрить новую систему в компании без сопротивления сотрудников?

Нередко сотрудники сопротивляются нововведениям. Рассказываем, как подойти к внедрению нового сервиса, что делать с недовольным персоналом и в каких ситуациях желание оптимизировать работу лишь всё усложнит.

Отвечает: Дмитрий Торшин, предприниматель, инвестор, стратег, трекер.

Определить мотивацию

Компания состоит из личностей со своими желаниями. Поэтому при внедрении новых процессов руководитель должен сопоставить свои желания с ожиданиями работников, которых коснутся изменения.



Если люди сопротивляются, важно узнать причину. Одни не хотят учиться новому, другие считают себя эффективными и без дополнительных систем, третьи потеряли желание работать из-за низкой зарплаты и не хотят усложнять свою жизнь. Такие причины нужно определить в частном порядке и решать индивидуально.

Внедрять только полезное

Чтобы преодолеть сопротивление, нужно «продать идею» сотрудникам. Они должны увидеть ценность в новом решении. Когда персонал поймёт, что его работа станет проще и эффективнее, сопротивление уменьшится.



При этом большинство людей в российской культуре воспринимает внедрение новых систем как дополнительный инструмент контроля. Поэтому нововведение должно быть действительно нужным.

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