Права и обязанности финансового директора в современной компании

Финансовым директором сегодня могут называть и специалиста, который собирает отчётность и интерпретирует её, и управленца, который умеет организовывать бизнес-процессы, отстаивать свою точку зрения и помогать вести компанию к успеху. В этой статье рассказали, что на самом деле входит в обязанности финансового директора.

Автор: Ирина Кокшарова, бизнес-практик, финансовый директор, эксперт по внедрению управленческого учёта и системы KPI, основатель проекта «Правила финансов».

Роль финансового директора в компании

Главная задача финансового директора — уметь выстроить систему управленческого учёта в компании, чтобы собственник всегда обладал полной и достоверной информацией о финансовом состоянии компании, её рисках и возможностях.

Финдир также должен уметь формировать реалистичные планы по достижению финансовых целей компании, отслеживать их выполнение и оперативно реагировать на отклонения от намеченного курса.

Опираясь на это, можно определить обязанности финансового директора. Для компании они гораздо важнее, чем его права.

Обязанности финансового директора

1. Организация системы сбора фактических данных для управленческих отчётов в заданный срок и с определённой периодичностью. Управленческие отчёты должны быть достоверными, понятными и давать собственнику необходимую информацию для принятия решений.

2. Финансовый анализ и интерпретация полученных данных. Задача финансового директора сформулировать выводы и рекомендации для улучшения финансового состояния компании и достижения финансовых целей.

3. Организация процесса по разработке финансовых целей компании на будущие периоды и разработка финансовых моделей для их достижения.

4. Организация системы стратегического и оперативного планирования. Важно, чтобы планы составлялись не только силами сотрудников финансово-экономических служб. В их составлении стоит участвовать всем подразделениям компании.

5. Организация план-фактного контроля и анализа причин отклонения. Это обязанность финансового директора своевременно реагировать на изменения, информировать руководство компании о невыполнении планов и выявлять причины.

6. Описание процессов, инструкций и регламентов по всем вышеперечисленным пунктам, чтобы накопленные знания можно было передать.

7. Руководство финансово-экономической службой, организация бесперебойного процесса её работы и взаимодействия с другими службами компании.

В должностной инструкции финансового директора пунктов больше и звучат они по-другому. Но на практике именно эти задачи обязательны. Именно они позволяют управлять финансами компании и вести её к росту и стабильности. Все остальные обязанности вспомогательные, например:

работа с банками и лизинговыми компаниями по поводу кредитов;

получение субсидий, льгот и грантов;

работа по автоматизации процессов;

разработка мероприятий по налоговой оптимизации;

организация или участие в разработке системы KPI.

В каких-то компаниях эти задачи нужны, и они входят в обязанности финансового директора. Они могут усилить значимость и результаты работы финансового директора, но основными все-таки не будут.

Права финансового директора

Права финансового директора — всё то, что может улучшить его результаты и ускорить их достижение. Вытекают они напрямую из его обязанностей. Финансовый директор имеет право:

взаимодействовать с бухгалтерией, чтобы выстраивать единую политику и разрезы учёта. Это необходимо, чтобы сократить трудозатраты на сбор фактических данных;

выстраивать или принимать участие в создании системы мотивации для достижения финансовых целей компании;

проявлять инициативу и предлагать инструменты автоматизации управленческого учёта;

участвовать в стратегических сессиях и совещаниях высшего уровня, чтобы знать обо всех целях компании. Без этого невозможно разработать планы по их достижению и контролировать их выполнение;

настаивать на участии всех ответственных сотрудников в процессах планирования и требовать отчёты об исполнении плана.

Стоит отметить отдельно, что финансовый директор имеет право выстраивать необходимые взаимодействия с другими подразделениями компании, чтобы финансовая стратегия компания была выстроена наилучшим образом.

Что финансовый директор не должен делать

Не быть финансовым советником в личных финансах собственника или директора компании. Не быть финансовым советником по ценным бумагам и не заниматься поиском вариантов размещения свободных средств компании в инвестиции. Не участвовать в чёрных и серых схемах налоговой оптимизации и так далее.

Подытожим

Конечно, мы поговорили не обо всех обязанностях и правах финансового директора. Но рассмотренные пункты формируют полноценную концепцию и помогают понять, что для финансового директора будет основным, а что вспомогательным.

Важно помнить, что финансовый директор — это ТОП-менеджер, а не просто специалист по сбору данных. От его работы и профессионализма во многом зависит судьба и будущее компании.

Есть мысли и дополнения по поводу темы? Делитесь в комментариях.

Подписывайтесь на Telegram-каналы «Финансиста», чтобы узнать больше о финансовом менеджменте и автоматизации.