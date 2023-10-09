Логотип Иван Шестак
Иван Шестак
CRM

Три причины, почему сотрудники сопротивляются автоматизации. И способы решить проблему

Собственники постоянно ищут способы увеличения выручки. Для этого они оптимизируют бизнес-процессы. Однако нередко сотрудники сопротивляются нововведениям. В этом материале расскажем, как подойти к внедрению нового сервиса, что делать с недовольным персоналом и в каких ситуациях желание оптимизировать работу лишь всё усложнит.
24
Три причины, почему сотрудники сопротивляются автоматизации. И способы решить проблему

Перед внедрением новой системы собственнику нужно ответить на несколько вопросов.

  • Для чего нужен новый сервис?

  • К каким результатам приведёт нововведение?

  • Каких проблем позволит избежать новая система?

Зачем нужна новая система

В результате внедрения новой системы в компании должны произойти качественные или количественные изменения. Иначе за дело вовсе не стоит браться.

Качественные изменения. Например, после внедрения CRM-системы менеджер по продажам начал работать быстрее, а ежемесячные отчёты стало проще составлять.

Количественные изменения. К примеру, после внедрения сервиса «Финансист» компания Digital стала зарабатывать на 32% больше, повысила маржинальность товаров в два раза и улучшила рентабельность в 1,5 раза.

При выборе нового сервиса следует чётко сформулировать цель внедрения, определить инструмент, который бы решил конкретные задачи, а также выбрать грамотного исполнителя для внедрения. Однако интегрировать новую систему в компанию не нужно, если:

  • внедрение сервиса не приведёт ни к качественным, ни к количественным изменениям;

  • компания молодая, а бизнес-процессы ещё не налажены, нет системности в поступающих данных;

  • затраты на внедрение и поддержание сервиса со временем значительно вырастут, а дополнительная выручка их не покроет;

  • система усложнит бизнес-процессы и снизит эффективность сотрудников.

Однако даже когда новая система упрощает работу и повышает эффективность, сотрудники могут оказаться против. Для этого могут быть разные причины. Расскажем о трёх самых популярных и разберём, что с ними делать.

Причина № 1. Сотрудники не видят ценности в нововведении

Главная цель собственника бизнеса — увеличить прибыль. Однако у наёмных сотрудников другие цели. Кто-то хочет набраться опыта и открыть своё дело, кому-то важны новые навыки, для кого-то работа в найме — просто способ заработать денег.

Первые две группы обычно открыты новому. Им нужен опыт и знания, а значит, их мотивация пересекается с целями собственника. Но такого персонала, как правило, немного.

Поэтому перед внедрением систем нужно определить мотивацию сотрудников — в этом случае «продать» идею нововведения станет легче. Если интересы собственника и сотрудников совпадут, сопротивления будет меньше.

Что делать?

  1. Определите мотивацию сотрудника.

  2. Покажите личную выгоду работника от внедрения.

Как работает на практике

Собственник компании «Ромашка» захотел внедрить систему автоматизации управленческой отчётности «Финансист». Но штатный финансист три года сводил отчёты в Excel и ничего менять не хотел.

Руководитель переговорил с работником и попробовал замотивировать его повышением рентабельности и ростом прибыли компании. Однако это не сработало. Тогда собственник обратил внимание на преимущества сервиса. Он объяснил финансисту, что ему больше не придётся перепроверять документы из-за ошибок, а на сведении отчётов получится сэкономить целые рабочие дни. Такие преимущества убедили сотрудника в необходимости новой системы.

Причина № 2. Персонал боится нововведений

Внедрение информационной системы влечёт за собой оптимизацию бизнес-процессов. Из-за этого сотрудники опасаются, что привычную и понятную рутину придётся заменить на что-то неизвестное и сложное. Кроме того, персонал боится, что их попросту заменят. Справиться с такими тревогами уже после внедрения системы сложно.

Что делать?

Когда у вас появилась идея внедрить новый сервис, поделитесь этим с коллективом. Тогда можно будет заранее обработать возражение и рассказать о новых порядках.

Выслушайте предложения от персонала, узнайте, что занимает больше всего времени и что вызывает трудности. Сотрудники с большей охотой примут новый сервис, если их идеи услышат.

Как работает на практике

Собственник «Ромашки» услышал на форуме, как его коллеге удалось удвоить продажи благодаря CRM-системе «Холодный дозвон». Вернувшись в офис, он рассказал о сервисе своей команде, но никто из менеджеров по продажам не увидел ценности в новой системе.

Тогда фаундер пригласил на встречу отдел продаж и спросил, что сотрудникам мешает работать. Оказалось, что в нынешней CRM-системе невозможно отследить историю общения с клиентами, а нужная информация по продажам содержится в разных таблицах. Когда персонал узнал, что в новом сервисе можно будет компилировать все данные и завести удобный рабочий стол, они стали относиться к нововведению позитивно.

Причина № 3. Работники не хотят учиться

Одна из причин сопротивления новациям — нежелание учиться. Бороться с этим можно, начав с аргументов про ценности. Если это не сработало, стоит попробовать мотивировать сотрудников повышением зарплаты. В этом случае нужно сопоставить рост эффективности работника с размером бонуса.

Однако материальная мотивация работает не всегда. Если кандидат пассивен и не заинтересован в собственном росте, вряд ли он сможет подстроиться под рост компании.

Кроме того, коллективу нужно дать время научиться пользоваться новой системой, перестроить привычные процессы и привыкнуть к новым порядкам. Сделать это несложно — обычно создатели информационных систем сами организуют обучающие тренинги и курсы.

Что делать?

  1. Поговорить с командой про ценности.

  2. Выяснить, хочет ли сотрудник получать новые навыки.

  3. Попробовать мотивировать сотрудника бонусами.

  4. Организовать процесс обучения.

Как работает на практике

Руководитель компании Influence решил внедрять MRM-систему для отдела маркетинга, однако из-за загрузки команда не была готова тратить дополнительное время на освоение нового сервиса. Тогда собственник предложил команде пройти обучение за дополнительную плату в нерабочие часы.

В итоге сотрудников собрали на корпоративное обучение, где представители сервиса ответили на все вопросы и предложили выполнить тестовые задания. Маркетологи быстро освоили новый продукт и ещё на этапе обучения поняли, насколько удобно в нём работать.

Как сообщить сотрудникам о новом сервисе?

  1. Встретиться с сотрудниками и выяснить, что затрудняет их работу.

  2. Собрать ключевые требования к сервису от конечных пользователей.

  3. Узнать о ценностях сотрудников и показать, что система отвечает их личным интересам.

  4. Провести персональные встречи и разобраться в конкретных ситуациях, если кто-то в команде против нововведений.

  5. Собрать команду на обучающий тренинг и дать возможность задать вопросы и разобраться в сервисе.

  6. Заложить достаточно времени для адаптации и перестройки процессов.

Есть мысли и дополнения по поводу темы? Делитесь в комментариях.

Подписывайтесь на Telegram-каналы «Финансиста», чтобы узнать больше о финансовом менеджменте и автоматизации.

Иван Шестак

Иван Шестак

Редактор в Сервис Финансист

34 подписчика

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Обзоры для бухгалтера

    Бухгалтеры спорят о том, кто должен вести воинский учет, Тинькофф хочет отправлять биометрию клиентов в ЕБС, новые контрольные соотношения. 🔥«Ночной бухгалтер» № 1538

    Кто же должен отвечать за воинский учет — бухгалтер, кадровик или специально обученный человек? Бухгалтеры не довольны новым обязанностями. Тинькофф собирает согласия на биометрию, он хочет перевести сделанные ранее фото в цифру и передать в Единую биометрическую систему. Для уведомлений по ЕНП есть свои контрольные соотношения, мы сделали по ним обзор.

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
    123
    Логотип Иван Шестак
    Иван Шестак
    CRM

    Три причины, почему сотрудники сопротивляются автоматизации. И способы решить проблему

    Собственники постоянно ищут способы увеличения выручки. Для этого они оптимизируют бизнес-процессы. Однако нередко сотрудники сопротивляются нововведениям. В этом материале расскажем, как подойти к внедрению нового сервиса, что делать с недовольным персоналом и в каких ситуациях желание оптимизировать работу лишь всё усложнит.

    Три причины, почему сотрудники сопротивляются автоматизации. И способы решить проблему
    24

    Обучение

    Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

    Логотип Ак Барс Банк
    Ак Барс Банк
    Кредитование

    Кредит для бизнеса с залогом: плюсы и минусы. Что может быть залоговым имуществом 

    Хотите взять кредит для бизнеса, но не знаете, что оставить в залог? У каждого банка свои требования, но есть и общие условия. Разберем все плюсы и минусы залоговых ссуд, обсудим виды обеспечения.

    Кредит для бизнеса с залогом: плюсы и минусы. Что может быть залоговым имуществом 
    39
    Бесплатно с Клерк.Премиум Основные средства

    Как правильно выполнить выбытие основных средств. Мини-курс

    За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, как правильно выполнить выбытие основных средств и отразить списание в бухгалтерском учете.

    Как правильно выполнить выбытие основных средств. Мини-курс
    52
    Логотип Платформа ОФД
    Платформа ОФД
    ЭДО

    ЭДО в обязательных форматах: электронные перевозочные документы, формализованные документы

    Электронный документооборот приходит в самые разные сферы бизнеса. Объем ЭДО в стране сейчас составляет порядка 2,3 млрд документов. К 2025 году прогнозируется свыше 10 млрд. документов. И неудивительно: с его помощью компании и контролирующие органы существенно сокращают время на обработку. С прошлого года началось активное внедрение ЭДО в логистике и транспорте.

    ЭДО в обязательных форматах: электронные перевозочные документы, формализованные документы
    47

    Мероприятия

     Последние мероприятия для бухгалтеров
    Добавить
    Логотип nlukina
    nlukina
    Воинский учет

    Опрос пользователей «Клерк». Кто у вас в компании занимается воинским учетом?

    У организаций есть много разных учетов: налоговый, бухгалтерский, кадровый. А еще есть воинский. Никто им заниматься не хочет. Кто его обязан вести не прописано. Мы решили выяснить, кто его ведет у вас.

    Иллюстрация: Светлана Семина/«Клерк»
    3
    137
    Кредитование

    Как оформить кредитные каникулы

    Рассказываем подробно о том, что такое кредитные каникулы, как они работают и что делать, чтобы их получить. Механизм каникул для потребительских кредитов был введен в 2020 году как временная мера поддержки граждан в период пандемии. С 1 января 2024 года эта норма будет действовать на постоянной основе.

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
    268

    Консультации

     Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»
    Подключить
    Право

    Апостиль: что это такое и зачем нужен

    В материале рассмотрим, что такое апостиль, зачем он нужен, кто его проставляет и на каких документах он может потребоваться.

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
    604
    Информационные технологии

    Как обеспечить безопасность API через прокси-серверы: обзор методов

    Сегодня поговорим простым языком как обеспечить безопасность своих API, зачем это нужно и что/кто вообще угрожает этим API.

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
    34
    Логотип MCC Group
    MCC Group
    Общество

    Иммиграция для пенсионеров: почему Черногория может быть отличным выбором

    В наше время многие пенсионеры рассматривают возможность иммиграции в другие страны, чтобы провести свои золотые годы в более комфортных и экзотических условиях. Одной из таких привлекательных стран является Черногория. На данный момент она является самой популярной страной для получения ВНЖ русскими пенсионерами. 

    Иммиграция для пенсионеров: почему Черногория может быть отличным выбором
    51
    Логотип Арбис
    Арбис

    С 1С:УПП на 1С:ERP. Почему нужно перейти сейчас и как сделать это с минимальными затратами

    Поддержка конфигурации 1С:Управление производственным предприятием (1С:УПП) закончится весной 2026 года. После этого программа перестанет обновляться, а это для компании уже критично — формы документов и процессы больше не будут оперативно меняться в соответствии с законодательными требованиями. Поэтому откладывать переход на 1С:ERP не стоит. Внедрение и обучение сотрудников занимает время, так что лучше позаботиться обо всем заранее.

    С 1С:УПП на 1С:ERP. Почему нужно перейти сейчас и как сделать это с минимальными затратами
    44
    Вакансии     Новые вакансии для бухгалтеров из сервиса «Вакансий»
    Добавить вакансию
    Бесплатно с Клерк.Премиум Переход на ЭДО

    Электронный кадровый документооборот в 2023 году + образец положения

    Все больше компаний автоматизирует кадровые процессы и переводит их в электронный формат. Разбираемся, как это работает, какие подписи понадобятся сотрудникам и как организовать переход на КЭДО от и до.

    Электронный кадровый документооборот в 2023 году + образец положения
    1
    5 тыс.
    Логотип nlukina
    nlukina
    Воинский учет

    💥Кто попадает под воинский учет? Как происходит снятие с учета по возрасту? Забирайте полезные таблички

    Снятие с учета сотрудника, достигшего предельного срока пребывания военнообязанным, производится автоматически. Однако в целях ведения воинского учета в организации сотруднику необходимо представить военный билет с отметкой о снятии. В статье напомним предельный возраст пребывания в запасе в 2023 и 2024 году.

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
    1
    125

    Разборы

     Эксклюзивные статьи про изменения в учете и налогах
    Заказать разбор
    Логотип SmartConsulting
    SmartConsulting
    Кадры

    Как организовать удаленный формат работы для нового и действующего сотрудника

    При удалённой или дистанционной работе сотрудник выполняет свои обязанности вне стационарного рабочего места, поддерживая связь с коллегами онлайн. Работник не обязательно находится дома за компьютером, работу можно выполнять даже из другого города. Главное, что работодатель не следит за местом нахождения работника — 312.1 ТК РФ.

    Как организовать удаленный формат работы для нового и действующего сотрудника
    42
    Логотип Такском
    Такском
    Отчетность

    Какую отчетность за 9 месяцев сдают организации с сотрудниками

    Приближается отчетный период за девять месяцев. Все компании с сотрудниками должны подать ряд отчетов в налоговую инспекцию и Социальный фонд России. Расскажем, какие отчеты, куда и в какие сроки нужно сдать.

    Какую отчетность за 9 месяцев сдают организации с сотрудниками
    165
    Зарплата

    Обязан ли работодатель индексировать зарплату

    Каждый работодатель независимо от формы собственности обязан индексировать зарплаты сотрудникам. Но в частном секторе индексация проходит не так, как в государственном. Что говорится об этом в законодательстве?

    Иллюстрация: Вера Ревина/«Клерк»
    772
    Логотип ВДГБ
    ВДГБ

    Все о программе "1С:Зарплата и управление персоналом"

    Для полноценного учета персонала, автоматизации HR-процессов, кадрового администрирования есть программа “1С:Зарплата и управление персоналом”. Каковы ее возможности? Какие версии существуют?

    Все о программе "1С:Зарплата и управление персоналом"
    20
    Логотип МойСклад
    МойСклад
    Маркировка товаров

    Маркировка электронок, одежды, воды: Честный ЗНАК отвечает на вопросы

    С 1 октября запрещен оборот немаркированных стиков и курительных смесей для кальяна. А до 1 декабря розница должна успеть промаркировать остатки электронных сигарет и жидкостей к ним. Также рынок ожидает обязательная маркировка новых категорий одежды и безалкогольных напитков. Что и как делать, чтобы не попасть на штрафы — расскажут эксперты Честного ЗНАКа.

    Маркировка электронок, одежды, воды: Честный ЗНАК отвечает на вопросы
    84
    Логотип Андрей Илларионов
    Андрей Илларионов
    Блокировка счетов по 115-ФЗ

    НКО и Инвесторы в контексте 115-ФЗ. Ошибки организаций

    Завтра в 17-00 выступаю по 115-ФЗ, будут представители ЦБ РФ, Росфинмониторинга и другие спикеры, среди которых буду и я, дам инструкцию как противостоять 115-ФЗ. Здесь публикую свой доклад, в котором использованы аналитические обзоры налогового консультанта Ивана Кузнецова и другие материалы.

    47
    Коды ОКВЭД

    Как добавить ОКВЭД для ИП онлайн в 2023 году

    Как добавить ОКВЭД для ИП — актуальный вопрос для тех, кто решил развить, увеличить или видоизменить свой бизнес. Обязательно ли добавлять новые ОКВЭД, сколько это стоит и какие документы понадобятся? Можно ли сделать это удаленно через интернет или обязательно присутствие предпринимателя? Возможность добавления ОКВЭД через интернет рассмотрим в нашей публикации.

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
    7,3 тыс.
    Мнения