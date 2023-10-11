Как сократить затраты компании? 11 советов

Сокращение расходов бизнеса — частая цель компаний в кризисное время. Однако использовать следующие 11 советов можно и нужно, даже если на первый взгляд всё хорошо.

Отвечает: Ирина Кокшарова, бизнес-практик, финансовый директор, эксперт по внедрению управленческого учёта и системы KPI, основатель проекта «Правила финансов».

Совет №1. Вести бюджет

Расходы каждого отдела должны быть обоснованы. Для этого стоит попросить сотрудников заранее составлять бюджет с планируемыми в течение месяца расходами и согласовывать их либо с руководством, либо со специальной «бюджетной» комиссией.

Совет № 2. Слушать команду

Часто сами сотрудники знают, как можно сократить расходы на их операционную деятельность. Чтобы замотивировать команду думать в этом направлении, можно давать премию за наиболее удачные идеи.

Совет № 3. Постоянно работать над улучшением

Сбор рекомендаций не даст желаемого эффекта, если предложенные идеи не будут внедрены. А если сотрудники будут видеть эффект от своей работы в этом направлении, это может стать дополнительной мотивацией.

Совет № 4. Следить за новостями и законами

В последнее время часто появляются новые проекты по государственной поддержке бизнеса. Различные льготы или снижение налоговой нагрузки также помогут сократить расходы. Чтобы не упустить возможность, работу с новостями можно добавить в задачи отдельного сотрудника, например, бухгалтера.

Совет №5. Работать с кредитной нагрузкой

Есть 3 варианта снизить расходы по кредитам:

искать льготные предложения; следить за средней ставкой по рынку, чтобы в нужный момент отправить в банк письмо с просьбой снизить процент; стараться сокращать график погашений, если есть такая возможность.

Совет № 6. Отказаться от проектов без прибыли

Правильно построенный учёт доходов и расходов поможет выявить проекты, товары или даже клиентов, работа с которыми наиболее рискованная и не приносит прибыль. От них будет выгоднее отказаться.

Совет № 7. Переходить на удалёнку

Содержание офиса и рабочих места — тоже расходы. Интернет позволяет с минимальными потерями перевести часть сотрудников на удалённый формат работы и сократить издержки.

Совет № 8. Работать с поставщиками

Работа с постоянными контрагентами — это удобно, но не всегда выгодно. Можно сократить часть расходов, найдя поставщиков с более выгодными ценами.

Совет № 9. Нанимать специалистов на аутсорсе

Такие сотрудники помогут сократить налоговые и социальные отчисления компании, если работают через ИП или самозанятость.

Совет № 10. Автоматизировать бизнес

Специальные информационные системы позволяют оптимизировать расходы на ресурсы или сократить штат сотрудников.

Совет № 11. Искать универсальных сотрудников

Если один человек может выполнять сразу несколько разных задач, работать с ним будет выгоднее, чем нанимать отдельного специалиста под каждое направление. Например, наймите маркетолога, который умеет и работать с настройкой рекламы, и писать тексты, чтобы отказаться от отдельного копирайтера.

Есть мысли и дополнения по поводу темы? Делитесь в комментариях.

Подписывайтесь на Telegram-каналы «Финансиста», чтобы узнать больше о финансовом менеджменте и автоматизации.