Как автоматизировать процессы? 3 важных шага

Автоматизация — возможность ускорить деятельность компании, а значит и получение прибыли. Запустить этот процесс можно в 3 шага.

Отвечает: Константин Смирнов, коммерческий директор группы департаментов ERP, ГК «КОРУС Консалтинг».

Шаг 1. Понять, нужна ли бизнесу автоматизация

Если автоматизация станет самоцелью компании, повысить эффективность процессов не получится. Перед внедрением каких-то IT-продуктов нужно выявить:

потребность в развитии, которую автоматизация поможет реализовать;

чёткую и измеряемую в деньгах цель, например, увеличение прибыли на 100 тысяч рублей за счёт снижения затрат на взаимодействие с клиентами;

угрозу росту компании при текущих условиях без автоматизации.

Шаг 2. Подготовиться

Успех автоматизации во многом зависит от выбора системы. Подготовку можно разбить на несколько этапов.



1. Взять за основу цель, которую необходимо достичь с помощью автоматизации.

2. Сформулировать требования к функциональности IT-продукта.

3. Изучить рынок и понять, какие информационные системы решают поставленные задачи.

4. Оценить стоимость внедрения и эксплуатации системы.

Шаг 3. Выбрать систему и исполнителя

При выборе IT-продукта самым правильным вариантом будет смотреть не на цену, а на характеристики. Лучше купить более дорогую систему, но с гарантией, что её возможности совпадают с потребностями бизнеса. Однако может потребоваться время на сравнительный анализ имеющихся на рынке решений.



После выбора информационной системы её нужно будет правильно внедрить: настроить необходимые интеграции, осуществить доработки. Если в компании нет собственного IT-отдела с необходимыми навыками, то потребуется найти подрядчика.



При выборе специалиста стоит обратить внимание на:

опыт работы с похожими проектами;

знания и навыки;

умение подстраиваться под меняющуюся среду;

открытость интересов и условий.

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