Иван Шестак
Логотип Иван Шестак
Иван Шестак
Маркетинг

Как работать с негативными отзывами о продукте?

Негативные отзывы о продукте или услуге — неизбежная часть бизнеса. Даже самые успешные и качественные продукты не всегда удовлетворяют потребителя, и важно уметь эффективно работать с негативной обратной связью. В этой статье объясняем, как преобразовать негативные отзывы в возможности для улучшения продукта и укрепления отношений с клиентами.
18
Как работать с негативными отзывами о продукте?

Автор: Екатерина Шляхтина, бизнес-консультант, эксперт по стратегии развития бизнеса. Руководитель консалтинговой группы «Бизнес-баланс».

Отзывы в B2B и B2C: есть ли разница?

На первый взгляд, кажется, что подход к работе с отзывами должен полностью отличаться на рынках В2 В и В2С, ведь в первом случае мы узнаем, как к продукту относится компания, а во втором — отдельный человек. Однако любой бизнес — тоже люди, которые обращают внимание не только на личные предпочтения, но и на удобство продукта для нужд организации. В остальном со стороны компании такие же пользователи — со своими требованиями к дизайну, удобству интерфейса, скорости работы приложения и многому другому, что присуще и рынку B2C.

По итогу в В2 В заказчики ожидают высокого качества и персонализированных решений, которые помогут им решить конкретные бизнес-задачи. В В2С клиенты, как правило, более эмоциональны и обращают внимание на общее впечатление от продукта и личный опыт использования.

Где можно получить обратную связь?

Оценивать обратную связь нужно непрерывно. Это нужно, чтобы оперативно отслеживать настроения клиентов, проводить сравнение с конкурентами, учитывать тренды рынка и незамедлительно реагировать на негатив.

Обратная связь может поступать из различных источников. Рассмотрим 4 основных.

1. Онлайн-платформы и сайты

Ценным источником обратной связи могут стать отзывы и комментарии на вашем веб-сайте, в социальных сетях, а также на платформах, где пользователи оставляют отзывы о продукте.

2. Клиентские опросы и анкеты

Проведение опросов среди клиентов позволяет получить структурированную обратную связь о продукте или услуге. Формулируйте гипотезы для улучшения ваших продуктов, выясняйте, что думают об этом клиентом. Не всегда анкета — это громоздкий список вопросов, который утомит вашего покупателя. Это может быть и один вопрос, ответ на который поможет принять значимое для продукта решение.

При общении с крупными клиентами не отдавайте опросы операционистам и внешним подрядчикам. Самостоятельно задайте клиенту значимые для вашего бизнеса вопросы, покажите личную заинтересованность в улучшении качества обслуживания и функциональности вашего продукта. Общаясь лично, вы сможете анализировать не только сухие данные, но и эмоции.

3. Клиентские обращения

Отзывы, жалобы или вопросы, которые поступают от клиентов через email, чат-поддержку или телефон, могут содержать полезные предложения и замечания. Если вы используете CRM-систему, фиксируйте в ней отзывы и то, как вы отреагировали, какие изменения внесли. Это поможет в дальнейшем сделать выводы о динамике изменений продукта и спроса на него со стороны отдельных групп клиентов.

4. Личные встречи и взаимодействия

Непосредственное общение с клиентами на мероприятиях, выставках или встречах может дать ценные отзывы и идеи. Готовьтесь к таким встречам, задавайте правильные вопросы, имейте под рукой специальные предложения для клиентов, которые готовы проанализировать ваш продукт и сформулировать пожелания к нему.

5 советов на случай, если вы получили негативный отзыв

1. Слушайте внимательно и принимайте к сведению

Обратная связь — это зеркало, которое отражает реальные потребности клиентов. Негативные отзывы могут выявить слабые места вашего продукта, которые вы сами не заметили или посчитали несущественными. Вместо того, чтобы игнорировать их или защищаться, внимательно слушайте своих клиентов. Примите к сведению их замечания и пожелания.

2. Помните, что время — деньги

Отвечайте на отзывы быстро и профессионально. Предложите клиентам свою помощь и решение проблемы. Будьте открытыми и внимательными в общении, признавайте проблему и рассказывайте о том, что вы будете делать для улучшения, если клиенту это важно.

3. Не принимайте всё близко к сердцу

Негативные отзывы — это не критика вашей личности, это информация о продукте и вашем бизнесе. К тому же они не всегда отражают качество вашего продукта или работы. Не принимайте их близко к сердцу и не давайте эмоциям взять верх. Сфокусируйтесь на решении проблемы и улучшении продукта, примите критику как неотъемлемую часть развития.

4. Превращайте негатив в позитив

Если клиент действительно столкнулся с проблемой, предложите ему компенсацию или бонус в качестве извинения. Это поможет восстановить доверие и укрепить отношения с клиентом.

5. Используйте отзывы для улучшения продукта.

Анализируйте негативные отзывы и ищите общие тенденции и проблемы. Используйте эти данные для улучшения продукта и добавления новых функций для потребителей. Превратите обратную связь в движущую силу для совершенствования продукта

Рассмотрим на примере

Представим компанию, которая занимается разработкой веб-приложения для взаимодействия специалистов и заказчиков. После выпуска новой версии продукта клиенты с обеих сторон начали высказывать недовольство изменениями в интерфейсе и функциональности.

Команда разработчиков не стала игнорировать проблемы и отнеслась к негативным отзывам, как к возможности улучшить продукт. Они провели внутренний анализ, чтобы выяснить, что именно не устроило клиентов. Разработчики отметили несколько важных с точки зрения потребителей функций, которые им изнутри проекта касались второстепенными.

В результате было внесено несколько значимых изменений в интерфейс приложения, а также добавлены функции, которые упростили клиентам управление приложением. Команда активно пообщалась с клиентами, объясняя причины изменений, и предоставила инструкцию по использованию новых возможностей.

Так, отработанная негативная обратная связь улучшила продукт и сделала его более привлекательным как для существующих, так и для новых клиентов. Компания получила долгосрочные позитивные отношения с клиентами и повысила лояльность своей аудитории.

Подытожим

Работа с негативными отзывами требует внимания, терпения и профессионализма. Помните, что негативные отзывы — это возможность улучшить продукт и укрепить доверие клиентов. Активно анализируйте обратную связь, быстро и профессионально реагируйте на отзывы и используйте их для совершенствования.

Не бойтесь негативных отзывов — сделайте их своим конкурентным преимуществом и возможностью для роста вашего бизнеса.

Есть мысли и дополнения по поводу темы? Делитесь в комментариях.

Подписывайтесь на Telegram-каналы «Финансиста», чтобы узнать больше о финансовом менеджменте и автоматизации.

Иван Шестак

Иван Шестак

Редактор в Сервис Финансист

36 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Бесплатно с Блокировка счетов по 115-ФЗ

    Блокировка по 115-ФЗ: поводы для подозрений, куда жаловаться, как не допустить

    Рассказываем, по каким основаниям банк вправе приостановить операции по счету, как избежать рисков, как обжаловать решение в вышестоящих инстанциях.

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
    5
    2,5 тыс.
    Бесплатно с Фиксированные взносы ИП

    Ликбез по фиксированным взносам-2023: отвечаем на вопросы ИП

    Как теперь уменьшать налог на взносы, нужны ли уведомления и заявления, что делать с зачетом, который уже сделан и уведомлениями, которые уже сданы?

    Ликбез по фиксированным взносам-2023: отвечаем на вопросы ИП
    1
    3,2 тыс.

    Обучение

    Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

    Бесплатно с Воинский учет

    Пришла повестка на дистанционщика: что делать работодателю

    Неоповещение о вызове в военкомат может «стоить» фирме до 400 тыс. руб. Как сообщить о повестке работника, который трудится дистанционно?

    Пришла повестка на дистанционщика: что делать работодателю
    1,1 тыс.
    Бесплатно с УСН

    Что изменится в НДФЛ, УСН и ПСН из-за новых коэффициентов-дефляторов на 2024 год

    В 2024 году можно будет применять УСН при доходе до 265,8 млн рублей.

    Что изменится в НДФЛ, УСН и ПСН из-за новых коэффициентов-дефляторов на 2024 год
    646
    Бесплатно с Декретный отпуск

    Как оформить декретный отпуск внешнему совместителю. Мини-курс

    В мини-курсе рассказываем, как внешнему совместителю оформить декретный отпуск.

    Как оформить декретный отпуск внешнему совместителю. Мини-курс
    370

    Мероприятия

     Последние мероприятия для бухгалтеров
    Добавить
    Бесплатно с Учет расходов

    Что такое материальные затраты в бухучете. Мини-курс

    Разбираемся в том, что относят к материальным затратам, какими они бывают и как их учитывать.

    Что такое материальные затраты в бухучете. Мини-курс
    448
    Бесплатно с Увольнение

    Что делать, если увольняемый отказывается подписывать приказ

    Иногда увольняемый сотрудник отказывается поставить подпись, что он ознакомлен с приказом, или возникают иные обстоятельства, по которым получить визу увольняемого невозможно. Но ТК требует, чтобы подпись была. Как выйти из ситуации?

    Что делать, если увольняемый отказывается подписывать приказ
    959

    Консультации

     Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»
    Подключить

    • Доброго дня. ИП на ПСН+УСН. Розничная торговля на ПСН, оптовая на УСН. Хочет продать единичный заказ с НДС. Цена закупки товара 90000 рублей, цена продажи - 180000 рублей. Закупка с НДС. Можно ли по д

      Продажа с НДС ИП на ПСН+УСН

    • Добрый день Договор с ООО, поступила оплата от сотрудника ООО - пробили чек на физ лицо на кого выписать акт? и как быть с оплатой? ее перевесить на ооо?

      Чек за ООО
    Бесплатно с Счета-фактуры

    Кто и когда должен сдавать журнал учета счетов-фактур. Мини-курс

    За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, кто и когда должен сдавать журнал учета счетов-фактур.

    Кто и когда должен сдавать журнал учета счетов-фактур. Мини-курс
    1
    365
    Бесплатно с Сальдо ЕНС

    Что у ИП происходит в личном кабинете с имущественными налогами

    Имущественные налоги физлиц заранее списывают с сальдо ЕНС (в том числе, у ИП). Но если у ИП не хватит денег на другие налоги, это списание отменяют. А потом снова проводят списание, как только у ИП на ЕНС появляются деньги.

    Что у ИП происходит в личном кабинете с имущественными налогами
    9
    990
    Бесплатно с Бухгалтерский учет

    Метод начисления в бухгалтерском учете: особенности. Мини-курс

    Рассказываем основные правила учета доходов и расходов при использовании метода начисления в бухгалтерском учете.

    Метод начисления в бухгалтерском учете: особенности. Мини-курс
    261
    Бесплатно с Чеки

    Чек самозанятого: что в нем проверить. Мини-курс

    В мини-курсе рассказываем, что проверить в чеке самозанятого и на какие графы обратить особое внимание.

    Чек самозанятого: что в нем проверить. Мини-курс
    597
    Вакансии     Новые вакансии для бухгалтеров из сервиса «Вакансий»
    Добавить вакансию
    Бесплатно с Трудовые отношения

    Условие о гибком графике работы: как сформулировать и внести в трудовой договор

    Гибким называется такой график, при котором трудящийся самостоятельно – хотя и по согласованию с работодателем, – определяет, когда начинать рабочий день и когда его завершать (ст. 102 ТК).

    Условие о гибком графике работы: как сформулировать и внести в трудовой договор
    448
    Бесплатно с Уведомление по ЕНП

    Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в октябре 2023 года

    В уведомлении за октябрь не будет взносов. Будет и НДФЛ с 23 августа по 22 сентября и квартальные авансовые платежи по другим налогам.

    Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в октябре 2023 года
    1
    2,5 тыс.

    Разборы

     Эксклюзивные статьи про изменения в учете и налогах
    Заказать разбор
    Бесплатно с Налог на прибыль

    Как уменьшить налог на прибыль за счет расходов на питание сотрудников. Мини-курс

    За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, как уменьшить налог на прибыль за счет расходов на питание сотрудников.

    Как уменьшить налог на прибыль за счет расходов на питание сотрудников. Мини-курс
    921
    Бесплатно с IT-компании

    Все налоговые льготы и меры поддержки для IT-компаний и их сотрудников в 2023 году

    IT-компании вправе не платить налог на прибыль и НДС, а страховые взносы перечислять по пониженным тарифам. Профессионалы IT-направления также получили преференции. С 2023 года появилось еще несколько льгот. Даем обзор всех действующих послаблений для отрасли и разбираем, кто именно и как может ими воспользоваться.

    Все налоговые льготы и меры поддержки для IT-компаний и их сотрудников в 2023 году
    16,8 тыс.
    Бесплатно с Увольнение

    Увольнение в связи с выходом на пенсию. Мини-курс

    В мини-курсе разбираем, какие этапы включает увольнение работника по собственному желанию в связи с выходом на пенсию.

    Увольнение в связи с выходом на пенсию. Мини-курс
    726
    Бесплатно с Первичные документы

    Срок хранения первичной документации. Мини-курс

    Рассказываем в мини-курсе, как по нормам законодательства соблюсти срок хранения первичной документации.

    Срок хранения первичной документации. Мини-курс
    812
    Бесплатно с Налоговая оговорка

    Налоговая оговорка: что это такое, как работает и на что указывают суды

    Разберем, поможет ли использование налоговой оговорки компенсировать потери от действий недобросовестных контрагентов.

    Налоговая оговорка: что это такое, как работает и на что указывают суды
    799
    Бесплатно с Налоговые льготы по НДС

    Зарплата в общепите в 2023 году повлияет на льготу по НДС в 2024 году

    Общепит на ОСНО уже сейчас должен прикинуть, как не потерять льготу по НДС в 2024 году. У компаний с обособками равнение будет идти на среднеотраслевую зарплату в по «голове», у ИП – по месту прописки, а не по адресу его ресторана.

    Зарплата в общепите в 2023 году повлияет на льготу по НДС в 2024 году
    535
    Бесплатно с НДС

    Как уведомить ФНС об освобождении от НДС. Мини-курс

    В мини-курсе рассказываем, как получить освобождение от исчисления и уплаты НДС и уведомить об этом ФНС.

    Как уведомить ФНС об освобождении от НДС. Мини-курс
    582