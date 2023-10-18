Как увеличить доход бизнеса? Четыре не самых очевидных способа

Больше продавать или повышать цену на товары и услуги — такие советы знакомы всем, но они не всегда безопасны. Разберём четыре не самых очевидных способа увеличить доходы, не затрагивая основные процессы.

Отвечает: редакция сервиса для автоматизации управленческой отчётности «Финансист».

Оптимизация кредиторской задолженности

Получить выгоду от задолженности перед контрагентами можно двумя способами.

Запретите выплаты до наступления срока по договору, чтобы оставить деньги в компании и извлечь из них максимальную пользу, например, увеличив срок действия вклада в банке. Попросите у контрагента скидку при досрочном возвращении средств. В качестве аргумента в свою пользу можно использовать первый способ — только уже для компании-кредитора.

Оптимизация дебиторской задолженности

В этом случае есть три варианта.

Предоставлять дополнительное время на оплату за отдельную цену. Сопоставлять потенциальный доход от клиента в будущем со ставкой по овердрафту, которым можно покрыть недостаток средств на счету. Подойдёт, если отсрочка выплаты грозит компании кассовыми разрывом. Накладывать штрафные санкции за нарушение сроков погашения задолженности.

Дополнительные договорённости по арендной плате

Получить дополнительную выгоду можно, если договориться с арендодателем и привязать часть арендной платы к выручке компании.

Правильная работа с зарплатой

Зарплату сотрудников можно также частично перенести на покупателей. Для этого фиксированную часть следует сделать небольшой, а остальное закрепить как процент от дохода компании.

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