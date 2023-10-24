4 типичных ошибки владельца строительной компании

В этом тексте вы узнаете про ключевые ошибки предпринимателя: какие показатели отслеживать, как вести расходы бизнеса, а также почему не всегда стоит ли отказаться от убыточных проектов. В конце материала вас ждут 2 бонуса.

Компания «Билдгеймер» уже более 10 лет занимается возведением домов и дач. Сейчас в работе 5 строящихся объектов. Собственник Брайан Рослинг из-за текучки почти не контролирует финансовую сферу и старается просто подстраиваться под изменение цен на материалы.

Он держит в голове ключевые расходы — зарплаты сотрудников и налоги, а также знает, сколько денег у него на счетах. Собственник уверен, что его компания прибыльна, поскольку так говорит его бухгалтер.

Ошибка № 1. Оценивать только общие показатели

В отчётности о расходах и доходах Брайан видит следующую ситуацию.

Собственнику кажется, что перед ним успешная компания. Однако оценка «общим котлом» не всегда отражает реальную картину бизнеса.

Сейчас «Билдгеймер» строит 5 зданий. Если Брайан отдельно посмотрит отчётность по каждому объекту, то увидит менее радостную картину.

О чём это говорит?

◉ Объект № 2, скорее всего, находится на постоплатной системе расчёта, и «Билдгеймер» получил от заказчика только аванс в размере 40 тысяч рублей.

◉ Объект № 2 «съедает» оборотные средства компании, то есть финансируется за счёт авансов с других объектов.

Какие есть риски?

◉ В будущем компании может не хватить денег, чтобы достроить остальные четыре объекта.



◉ Если заказчики других объектов задержат выплаты, то может возникнуть кассовый разрыв. В этот момент компании нечем будет платить по своим обязательствам.

Что делать?

Сформируйте ежедневный график всех будущих выплат и поступлений денег.

Спойлер: с этим поможет платёжный календарь, который можно найти в конце материала. Согласуйте оплату внутри отделов, сверяясь с бюджетом объекта. Контролируйте будущие остатки денег, отслеживайте момент кассового разрыва. 4. Если счёт компании близятся к нулю и новых поступлений не ожидается, взыскивайте задолженность с заказчиков и переносите их ближайшие платежи. В крайнем случае можно взять кредит.

Ошибка № 2. Не учитывать косвенные расходы

В таблице с выручкой и прямыми расходами по каждому объекту Брайан видит положительные цифры. Однако он не учитывает затраты на офис, зарплату бухгалтера, корпоративные обеды и прочее.

Однако косвенные расходы бизнес несёт вне зависимости от того, есть ли объекты в работе или нет. Если сроки реализации проектов увеличиваются, то косвенные затраты будут постепенно съедать прибыль.

Если в отчёт о выручке и валовой прибыли добавить строку с косвенными расходами картина станет иной.

О чём это говорит?

Если 210 тысяч рублей косвенных расходов пропорционально распределить по выручке от проектов, то окажется что объекты № 1 и № 2 убыточны.

Что делать?

Есть несколько вариантов распределения косвенных расходов. Чаще всего их делят пропорционально выручке по объектам. Где больше выручки, туда закладывают больше затрат.



Другой подход — разбивать затраты в зависимости от расходов на зарплаты рабочих по проектам, учитывая общие издержки и прочее. Такой подход к оценке объекта позволит:

выявить слабые места в ходе реализации объекта;

выставить корректную стоимость проекта при планировании;

грамотно сформировать бюджет.

Ошибка № 3. Отказаться от убыточных проектов без анализа прибыли

После анализа косвенных расходов Брайан решает отказаться от объектов № 1 и № 2 из-за их убыточности, остановить ход строительства и в будущем перестать заниматься подобными проектами. Такой вариант также следует разобрать.

Что изменилось?

В работе оказалось всего 3 объекта, однако сумма косвенных расходов осталась неизменной и поделилась на действующие проекты. Из-за этого чистая прибыль снизилась до 30 тысяч рублей. А когда в работе было 5 объектов, общая прибыль составляла 110 тысяч рублей.

Что делать?

Прежде чем брать объекты в работу нужно:

рассчитать плановую смету объекта с учётом всех затрат бизнеса. Если точная сумма косвенных расходов неизвестна, можно заложить в среднем до 10% от общей суммы выручки проекта, создав себе подушку безопасности;

проанализировать, как меняется чистая прибыль компании с учётом рассчитанного плана и бюджета нового объекта. Если чистая прибыль в целом уменьшается, можно принять решение об отказе.

Ошибка № 4. Выводить деньги из бизнеса без анализа

Поскольку бухгалтер Маргарита Робисова говорит собственнику, что компания прибыльна, он выводит деньги со счёта предприятия. Однако он не задумывается, сколько можно вывести безболезненно для процесса. И здесь кроется самая частая ошибка.

Как собственник может выводить деньги со счёта компании и не навредить ей?

Шаг № 1. Рассчитать, сколько денег заработала компания, и посмотреть на чистую прибыль.

Нельзя считать чистую прибыль от полученных денег. Расчёт прибыли начинается с суммы исполненных обязательств перед заказчиком. Например, у компании «Билдгеймер» чистая прибыль составляла за отчётный период 110 тысяч рублей.

Шаг № 2. Определить процент, который можно выделить на выплату собственнику.

У «Билдгеймер» чистая прибыль 110 тысяч рублей, поэтому Брайан не может вывести все эти деньги из компании, даже если на счетах есть сумма больше. В противном случае это помешает долгосрочному развития предприятия.

Чаще всего от прибыли забирают не более 30%. Остальное указывают либо как нераспределенную прибыль, либо вкладывают в покупку основных средств, либо размещают средства в банке для получения дополнительной выгоды.

Шаг № 3. Сравнить с остатками денег на расчётных счетах компании.

Кажется, что на шаге № 2 можно остановиться. Однако Брайан может не знать того, что в ближайшее время компании предстоит крупная оплата поставщику за материалы или выплата зарплаты, налогов и прочего. И та сумма, которую он хочет забрать со счёта, пойдёт на эти траты.

Шаг № 4. Оценить вероятность кассового разрыва.

Следом Брайану стоит открыть платёжный календарь. С учётом зарплаты собственника и того, что денег от заказчиков в текущем месяце не будет, «Билдгеймеру» грозит кассовый разрыв на третьей неделе — в этот момент у компании не окажется денег, чтобы исполнить все обязательства.

Итоговое решение

Пройдя все 4 этапа, Брайан Рослинг решил, что на текущий период он не может позволить себе вывести часть средств со счёта компании. И лучше он оставит деньги в предприятии и нарастит обороты.

Бонус

Чтобы «Билдгеймер» или любая другая строительная компания могла использовать опыт аналитиков, команда «Финансиста» оформила чек-лист «Что контролировать в финансах компании на каждом этапе стройки?».

А чтобы герои бизнеса могли контролировать даты расходов, можно скачать шаблон платёжного календаря.

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