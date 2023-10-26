Иван Шестак
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Иван Шестак
Управленческий учет

Как вести бюджет компании? 5 шагов

Бюджетирование — процесс, который включает создание экономической модели, определение финансовой структуры, разработку и утверждение KPI, а также разные виды анализа. Всё это нужно предприятию, чтобы принимать решения на основе информации, грамотно распределять ресурсы, эффективно управлять персоналом и прогнозировать будущее.
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Как вести бюджет компании? 5 шагов

Отвечают: финансовые эксперты.

Шаг 1. Определить центры ответственности

Это отделы и сотрудники, которые отвечают за конкретные направления.

Шаг 2. Создать таблицу

Таблица должна включать периоды — чаще всего месяцы — и статьи расходов и поступлений. Если статьи повторяются, можно заранее заполнить их данными прошлых периодов.

Шаг 3. Поделиться таблицей

Следует поручить заполнение таблицы ответственным сотрудникам, тогда в бюджете появятся плановые показатели. Если отдел не приносит денег, руководителю нужно заполнить только расходные статьи.

Шаг 4. Консолидировать таблицы

На этом этапе информацию из всех таблиц нужно объединить. Так получится первичный бюджет. Скорее всего, доходность будет минимальной или даже отрицательной, но это нормально.

Шаг 5. Сократить расходы и скорректировать доходы

Имеет смысл собрать совещание руководителей, чтобы поставить цели, предложить гипотезы, найти способы уменьшить затраты.

Первым делом важно поставить цель. После этого нужно создать операционные бюджеты. Затем следует оценить, как связаны метрики. В итоге у компании появляется баланс, бюджет доходов и расходов и бюджет движения денежных средств.

Можно строить бюджет на год, но есть и методы скользящего бюджетирования. В этом случае планы строят на год, но пересматривают каждый квартал или месяц. Это особенно актуально в кризисное время.

Есть мысли и дополнения по поводу темы? Делитесь в комментариях.

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Иван Шестак

Иван Шестак

Редактор в Сервис Финансист

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Комментарии

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