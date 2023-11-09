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Иван Шестак
Управленческий учет

Выручка компании: всё, что вы хотели знать, но боялись спросить

Растущая выручка — индикатор эффективности компании и её способности конкурировать. Правильный учёт позволяет принимать верные стратегические решения. И наоборот, ошибки искажают финансовую картину и губительно влияют на бизнес. В этом материале команда «Финансиста» рассказала, как правильно оценивать выручку и какие ошибки совершают при её учёте.
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Выручка компании: всё, что вы хотели знать, но боялись спросить

Зачем вести учёт выручки?

Выручка — общий доход компании без учёта любых вычетов, скидок, возвратов или налогов. На основе показателя рассчитывают прибыль, маржинальность, оборачиваемость и другие значения.

Собственнику и руководителям важно понимать объём выручки, чтобы иметь чёткое представление о бизнесе. Ошибки в расчёте показателя приводят к неверным решениям и проблемам с налоговой службой. Существует ещё несколько причин, по которым к показателю стоит отнестись внимательно.

  • Анализ эффективности. Если разделить выручку по сегментам, получится определить наиболее прибыльные направления и оценить риски.

  • Бюджетирование. Чем точнее данные о выручке, тем качественнее выйдет прогноз будущих доходов и план по расходам.

  • Привлечение финансирования. Выручка напрямую влияет на ликвидность, которая важна для получения кредитов, займов и инвестиций.

  • Поиск новых направлений. Анализ выручки подскажет, какие направления требуют инвестиций.

  • Репутационные риски. Если учесть выручку неверно, упадёт доверие внешних контрагентов.

Когда признавать выручку?

Предпринимателям бывает сложно определить, когда именно платёж становится выручкой. Бухгалтерский учёт в этом аспекте регламентирован приказом Минфина России.

Существует два метода признания выручки — кассовый метод и метод начисления.

Кассовый метод

При кассовом методе выручку признают, когда деньги реально поступают на счёт. Этот подход понятнее и проще, однако может не дать полной картины о положении дел в бизнесе. Особенно много ошибок возникает, если между оказанием услуги и получением оплаты проходит много времени.

Пример: компания Entity отгрузила товар в марте, но получила оплату месяцем позже. По кассовому методу выручку признают в апреле.

Метод начисления

При таком подходе выручку признают, когда товар или услугу передали клиенту, даже если деньги получены раньше или позже. Этот метод даёт более полное представление о бизнесе. При методе начисления можно учитывать обязательства, которые ещё не выражены в денежное форме.

Пример: компания Entity отгрузила товар в марте, но получила оплату месяцем позже. По методу начисления выручку признают в марте.

Классификация выручки в зависимости от сферы деятельности

Помимо сложностей с моментом признания часто возникают вопросы из-за классификации деятельности. Выручка делится на несколько категорий.

  • Выручка от основной деятельности — средства, которые компания получает от продажи товаров и оказания услуг.

  • Выручка от инвестиционной деятельности — деньги, которые предприятие получает после продажи внеоборотных активов или акций.

  • Выручка от финансовой деятельности.

Сложные моменты в учёте выручки

Долгосрочные контракты

В некоторых отраслях часто встречаются долгосрочные контракты. Выручка от таких сделок учитывается по мере завершения работ.

Например, строительная компания «Билдгеймер» возводит многоквартирный дом. Она будет признавать выручку по мере завершения каждого этапа. Часть выручки признают после укладки фундамента, часть — после сооружения каркаса.

Лицензионные сборы и роялти

Сборы и роялти — это платежи за право пользования интеллектуальной собственностью. Выручку в этом случае учитывают по мере получения или по мере использования лицензий.

Например, компания «Грейджой» продаёт права на использование своего программного обеспечения «Железный остров». Каждый раз, когда сеть магазинов «Ланнистер» продаёт компьютер с этим ПО, «Грейджой» получает роялти. Выручка от этих роялти учитывается по мере их получения.

Скидки и акции

Если товар продаётся с дисконтом, то учитывается именно сниженная цена, а не полная стоимость товара.

Например, фен Dienos стоимостью 1000 рублей продаётся со скидкой 10%. В финансовой отчётности зафиксируют выручку 900 рублей, а не 1000.

Возврат товаров

В случае возврата товара выручка корректируется на сумму вернувшегося товара.

К примеру, насадки на фен Dienos продали за 500 рублей, а затем их вернули. В этом случае в финансовых отчётах после корректировки общая выручка уменьшится на 500 рублей.

Послепродажные обязательства

Некоторые продажи включают в себя дополнительные обязательства, например, бесплатное обслуживание или гарантийные услуги. Их стоимость обычно выводят из общей цены сделки и учитывают отдельно.

Например, фен Dienos с насадками продаётся за 1500 рублей с гарантией на один год. Если стоимость гарантии оценена в 100 рублей, то первоначальную выручку фиксируют как 1400 рублей, а 100 рублей учитывают позже в процессе предоставления гарантийных услуг.

Частые ошибки и способы их избежать

Чаще всего ошибки при учёте выручки связаны со сложностью бизнес-процессов, неправильной автоматизацией и отсутствием связей между отделами. Это приводит к неверным управленческим решениям, кассовым разрывам и убыткам. Разберём самые частые ошибки и способы их избежать.

Ошибка № 1. Зачисление выручки до доставки товара или оказания услуги

Перед признанием выручки нужно убедиться, что условия доставки товара соблюдены. Если компания учтёт выручку от товара, который ещё не отправили, придётся вносить корректировки в отчётность.

Ошибка № 2. Зачисление одной и той же продажи дважды или пропуск операций

Нужно регулярно проводить сверку записей и внедрять автоматизированные системы. Так получится уменьшить количество дублей и сократить влияние других человеческих ошибок.

Ошибка № 3. Неправильный учёт скидок или возвратов

Ответственные сотрудники должны понимать, как определять и документировать скидки и возвраты. Если товар продан со скидкой, а менеджер учтёт его по полной стоимости, отчёты будут неточными.

Ошибка № 4. Одновременное начисление всей суммы по долгосрочным контрактам

Лучше использовать метод учёта, который позволяет равномерно распределять выручку на протяжении всего периода контракта. Если по договору проект длится год, следует разделять поступления на более короткие периоды.

Практические рекомендации по учёту выручки

Правильная классификация и учёт выручки помогают компании не только точно определить финансовый результат за период, но и правильно настроить бизнес-процессы, оптимизировать налоги и привлечь инвесторов.

Чтобы избежать ошибок по учёту выручки, можно следовать двум основным рекомендациям — внедрять специализированные сервисы и налаживать коммуникацию между отделами.

Современные системы отслеживают все операции в реальном времени, уменьшают вероятность ошибок из-за человеческого фактора и упрощают весь процесс учёта. В то же время гармоничное взаимодействие между отделами гарантирует, что все операции отражают в отчётности корректно и своевременно.

Есть мысли и дополнения по поводу темы? Делитесь в комментариях.

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Иван Шестак

Иван Шестак

Редактор в Сервис Финансист

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Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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