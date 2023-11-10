Что такое рентабельность валовой прибыли? Как ее рассчитать

Оценка эффективности бизнеса чаще всего ассоциируется с объёмом выручки и прибыли. Однако для полноценного анализа нужны и другие показатели. Среди них — валовая прибыль и рентабельность.

Отвечает: Анастасия Проскурина, финансовый аналитик сервиса «Финансист».

Как рассчитать валовую прибыль и рентабельность?

Валовая прибыль = Выручка − Прямые расходы

Прямые расходы также называют себестоимостью.

Компания Pure Coffee продала 10 термостаканов. Выручка составила 10 000 рублей, а расходы на производство и продажу составили 8 000 рублей.

Рассчитаем валовую прибыль:

Валовая прибыль = 10 000 − 8 000 = 2 000 рублей

Рентабельность валовой прибыли считается как отношение валовой прибыли к выручке. Результат умножают на 100%.

Рассчитаем и этот показатель:

2 000 / 8 000 * 100% = 25%

Это показывает, что 25% выручки становится валовой прибылью. Значит, 75% выручки уходит на прямые затраты.

Как анализировать рентабельность?

Можно сравнивать значение со среднеотраслевыми показателями, а также с результатами прошлых лет. Среднеотраслевые значения можно найти в интернете.

Как повысить рентабельность?

1. Скорректировать цены



Чтобы увеличить валовую прибыль, можно повысить наценку. Однако важно помнить, что цена должна соответствовать рынку. Если товар будет слишком дорогим, его может приобрести меньшее число покупателей.



2. Снизить прямые затраты



Себестоимость можно сократить, если найти поставщиков с более выгодными условиями. Это также повлияет на валовую прибыль и рентабельность.

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