Как управлять торговой компанией? Как наладить управленку

Отвечает: редакция сервиса для автоматизации управленческой отчётности «Финансист».

Как наладить управленку в торговой компании?

Шаг 1. Определить центры ответственности



Для розничной сети это могут быть точки продаж. Следует собрать информацию о доходах и расходах каждого отделения, включая офис — затраты по нему стоит учитывать отдельно.



Шаг 2. Структурировать состав отчётов



Чаще всего в первую очередь составляют отчёт о движении денежных средств (ДДС), отчёт о прибылях и убытках (ОПиУ) и отчёт по продажам. После по ним можно проводить план-фактный анализ — это позволит контролировать, не выходит ли бизнес из-под контроля, и вовремя принимать меры, если это случится.



Шаг 3. Обозначить статьи учёта



Статьи в отчётах ДДС и ПиУ могут быть разными. Например, в ДДС платёж может быть отражен как выручка от реализации, а в ОПиУ — как выручка от реализации плюс доставка.



Шаг 4. Составить планы по статьям



Плановые значения можно задавать для выручки, себестоимости, налогов и других показателей. После проведения план-фактного анализа их можно корректировать.

Как рассчитать точку безубыточности?

Точка безубыточности — объём продаж, который необходимо осуществить для покрытия расходов. Считать точку безубыточности следует индивидуально для каждого торгового объекта, опираясь на данные о прошлых периодах. Для этого потребуется сумма постоянных и переменных расходов. На основе этих данных можно рассчитать, сколько товара нужно продать, чтобы выйти «в ноль». Это и будет точка безубыточности.

Как прогнозировать выручку?

При планировании выручки важно учесть точку безубыточности, данные о прошлых периодах, сезонность и коэффициент роста. На основе этой информации можно строить планы. Это нужно делать по каждой точке отдельно.

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