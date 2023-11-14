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Иван Шестак
Управленческий учет

Как управлять торговой компанией? Как наладить управленку

Управленческая отчётность помогает торговым компаниям кратно расти. Однако это сработает, только если учёт настроен грамотно.
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Как управлять торговой компанией? Как наладить управленку

Отвечает: редакция сервиса для автоматизации управленческой отчётности «Финансист».

Как наладить управленку в торговой компании?

Шаг 1. Определить центры ответственности

Для розничной сети это могут быть точки продаж. Следует собрать информацию о доходах и расходах каждого отделения, включая офис — затраты по нему стоит учитывать отдельно.

Шаг 2. Структурировать состав отчётов

Чаще всего в первую очередь составляют отчёт о движении денежных средств (ДДС), отчёт о прибылях и убытках (ОПиУ) и отчёт по продажам. После по ним можно проводить план-фактный анализ — это позволит контролировать, не выходит ли бизнес из-под контроля, и вовремя принимать меры, если это случится.

Шаг 3. Обозначить статьи учёта

Статьи в отчётах ДДС и ПиУ могут быть разными. Например, в ДДС платёж может быть отражен как выручка от реализации, а в ОПиУ — как выручка от реализации плюс доставка.

Шаг 4. Составить планы по статьям

Плановые значения можно задавать для выручки, себестоимости, налогов и других показателей. После проведения план-фактного анализа их можно корректировать.

Как рассчитать точку безубыточности?

Точка безубыточности — объём продаж, который необходимо осуществить для покрытия расходов. Считать точку безубыточности следует индивидуально для каждого торгового объекта, опираясь на данные о прошлых периодах. Для этого потребуется сумма постоянных и переменных расходов. На основе этих данных можно рассчитать, сколько товара нужно продать, чтобы выйти «в ноль». Это и будет точка безубыточности.

Как прогнозировать выручку?

При планировании выручки важно учесть точку безубыточности, данные о прошлых периодах, сезонность и коэффициент роста. На основе этой информации можно строить планы. Это нужно делать по каждой точке отдельно.

Есть мысли и дополнения по поводу темы? Делитесь в комментариях.

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Иван Шестак

Иван Шестак

Редактор в Сервис Финансист

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Комментарии

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