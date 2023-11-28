Как рассчитать себестоимость? Какие виды себестоимости существуют

Отвечает: редакция сервиса для автоматизации управленческой отчётности «Финансист».
Себестоимость — это сумма, которая нужна компании для создания и продажи товара. Обычно себестоимость считают по видам продуктов, но можно считать и по каждой единице.
Перед расчётом себестоимости следует наладить управленческий учёт. Так компания сможет выявить и зафиксировать все затраты. После этого нужно просуммировать издержки по каждому виду продукции. Себестоимость будет равняться сумме трат на производство, рекламу и доставку товара.
Существует несколько видов себестоимости.
Цеховая себестоимость
Этот вид включает стоимость производства товара на этапе его разработки на фабрике. В первую очередь в цеховую себестоимость попадают переменные затраты — они зависят от того, сколько товара выпускают. Например, расходы на упаковку, сырьё и другие материалы.
Учитываются и постоянные затраты — те, что предприятие несёт, даже если ничего не выпускает. Например, электроэнергия, амортизация, зарплата. Постоянные расходы нельзя отнести к конкретному продукту, но учесть их всё равно нужно.
Цеховая себестоимость — это минимальная цена, по которой бизнес может продавать продукт, чтобы не уйти в минус.
Производственная себестоимость
Производственная себестоимость получится, если добавить к цеховой себестоимости общепроизводственные траты. Например, разделить между несколькими цехами счёт за коммунальные услуги.
Полная себестоимость
Полная себестоимость включает расходы, которые не связаны с производством напрямую. Например, затраты на маркетинг, аренду склада и стоимость хранения запасов.
Сложные случаи
Если компания производит несколько видов товаров, могут возникнуть сложности с распределением постоянных расходов. Делить их на объём выпуска некорректно. Имеет смысл учитывать постоянные расходы пропорционально другому показателю — например, выручке. Если один товар приносит 80% выручки, то стоит отнести на него 80% постоянных затрат.
Если компания предоставляет услуги, производственных трат в традиционном значении нет. К переменным расходам будут относиться сдельная или повременная зарплата исполнителя и стоимость расходных материалов. К постоянным — стоимость аренды и продвижения, а также фиксированные оклады сотрудников.
Благодаря расчёту себестоимости можно вести эффективное ценообразование, рассчитать скидки и выбрать рентабельные группы товаров.
Есть мысли и дополнения по поводу темы? Делитесь в комментариях.
Подписывайтесь на Telegram-каналы «Финансиста», чтобы узнать больше о финансовом менеджменте и автоматизации.
Комментарии