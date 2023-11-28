Как рассчитать себестоимость? Какие виды себестоимости существуют

Во все времена предприниматели искали разнообразные возможности для повышения дохода. Для этого они делают маркетинговые акции, повышают рентабельность и сокращают издержки производства. Чтобы проводить такие мероприятия, необходим точный расчёт себестоимости. Поскольку это ключевое место в общей системе показателей бизнеса.

Отвечает: редакция сервиса для автоматизации управленческой отчётности «Финансист».

Себестоимость — это сумма, которая нужна компании для создания и продажи товара. Обычно себестоимость считают по видам продуктов, но можно считать и по каждой единице.

Перед расчётом себестоимости следует наладить управленческий учёт. Так компания сможет выявить и зафиксировать все затраты. После этого нужно просуммировать издержки по каждому виду продукции. Себестоимость будет равняться сумме трат на производство, рекламу и доставку товара.



Существует несколько видов себестоимости.

Цеховая себестоимость

Этот вид включает стоимость производства товара на этапе его разработки на фабрике. В первую очередь в цеховую себестоимость попадают переменные затраты — они зависят от того, сколько товара выпускают. Например, расходы на упаковку, сырьё и другие материалы.



Учитываются и постоянные затраты — те, что предприятие несёт, даже если ничего не выпускает. Например, электроэнергия, амортизация, зарплата. Постоянные расходы нельзя отнести к конкретному продукту, но учесть их всё равно нужно.



Цеховая себестоимость — это минимальная цена, по которой бизнес может продавать продукт, чтобы не уйти в минус.

Производственная себестоимость

Производственная себестоимость получится, если добавить к цеховой себестоимости общепроизводственные траты. Например, разделить между несколькими цехами счёт за коммунальные услуги.

Полная себестоимость

Полная себестоимость включает расходы, которые не связаны с производством напрямую. Например, затраты на маркетинг, аренду склада и стоимость хранения запасов.

Сложные случаи

Если компания производит несколько видов товаров, могут возникнуть сложности с распределением постоянных расходов. Делить их на объём выпуска некорректно. Имеет смысл учитывать постоянные расходы пропорционально другому показателю — например, выручке. Если один товар приносит 80% выручки, то стоит отнести на него 80% постоянных затрат.



Если компания предоставляет услуги, производственных трат в традиционном значении нет. К переменным расходам будут относиться сдельная или повременная зарплата исполнителя и стоимость расходных материалов. К постоянным — стоимость аренды и продвижения, а также фиксированные оклады сотрудников.

Благодаря расчёту себестоимости можно вести эффективное ценообразование, рассчитать скидки и выбрать рентабельные группы товаров.

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