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Управленческий учет

Каким компаниям нужен управленческий учет, а каким — нет

В отличие от бухгалтерского учёта, управленческий — не обязателен. Налоговые и надзорные органы не требуют его наличия, а должность главного финансиста не фиксируется учредительными документами. В этом материале рассказываем, по каким критериям можно определить, нужно ли вести управленческий учёт в компании.
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Каким компаниям нужен управленческий учет, а каким — нет

Автор: Юрий Кузьменков, финансовый директор с 20-летним стажем.

За внедрением управленческого учёта обращаются разные предприниматели. Кто-то знает, что это такое и для чего оно нужно. А кто-то услышал, что управленка есть у всех крутых фирм и захотел себе. Но в обоих случаях возможна ситуация, когда небыстрый процесс внедрения оказывается бесполезным, а полноценная система — ненужной. Рассмотрим несколько случаев, когда управленка точно не нужна.

В первую очередь следует обратить внимание на размер предприятия. Если расходы на сам управленческий учёт превышают экономическую выгоду, то внедрение явно не требуется.

Время от оплаты до выручки

Другими словами, как сильно отличаются сроки учёта операций в ОДДС и ОПиУ. Если отличие небольшое, один-два операционных дня, то управленческую отчётность можно заменить выпиской из интернет-банка. В таком случае деньги от клиента практически сразу становятся выручкой, а начисленные суммы оплачивают почти немедленно.

С расходами аналогичная ситуация. Вы платите в тот момент, когда несёте эти самые расходы. А если и случается небольшой лаг, то на качество управленческих решений это никак не влияет.

Чаще всего в таком бизнесе балансовые показатели отсутствуют, нет амортизации. Нет и аналогичных расходов, соотношение которых к соответствующему периоду повлияет на финансовый результат.

У компании, которая оказывает услуги массажа на дому, большое количество сотрудников и хорошие обороты. Собственник здесь всегда знает, сколько денег получил от клиентов и какая комиссия у массажистов. При этом с термином «дебиторская задолженность» он не знаком вовсе.

Другая ситуация в бизнесе, в котором поступления и списания средств отделены от финансовых результатов неделями или месяцами. К примеру, в один месяц предприниматель получил аванс, в другой — заплатил подрядчику или купил оборудование, в третьем — учёл выручку и финансовый результат по сделке. При этом когда поступит оставшаяся часть денег, можно только догадываться.

С одним-двумя договорами можно справиться. А если их будет пара десятков, возрастает риск что-то упустить, что-то вовремя не посчитать, посмотреть не на те цифры и принять неверное управленческое решение. В этом случае управленческий учёт может уберечь от ошибок.

Маржинальность и рентабельность бизнеса

Когда компания имеет высокую маржинальность, более 80−90%, перераспределение расходов мало влияет на управленческие решения и бизнес в целом.

Да, управленческий учёт в таких компаниях действительно помогает собственнику понять, сколько у него прямых и косвенных расходов. Так предприниматель получает анализ динамики и узнаёт причины роста административных расходов. Возможно, руководитель на этой основе даже примет какое-нибудь управленческое решение, которое повысит общую рентабельность с 84 до 86%. Однако подобные манипуляции не дадут стабильного и существенного роста. Например, в бизнесе, где продают картины на заказ, правильный подсчёт расходов на краски и холсты никак не повлияет на стоимость картин.

И напротив, если компания имеет низкую маржинальность, то неправильное отнесение капитальных затрат к операционным или квартальная оплата аренды покажут в отчётах убыток в периоде. Это также может привести к поспешным управленческим решениям.

Например, собственник купил новое оборудование и лишил этим всех производственных сотрудников премиальной части оплаты. Эти работники обиделись и уволились. В итоге собственник не поехал в отпуск и повысил требования к персоналу, потому что посчитал, что на предприятии убыток.

Частота сделок

Если сделки проходят редко, не чаще одной-двух в год, то даже начинающий предприниматель способен запомнить, получил ли он деньги по договору и сколько ещё осталось на счету. Структура расходов в таком бизнесе меняется редко и не требует постоянного анализа. Как правило, траты заранее определены и не меняются на протяжении сделки или вообще всей жизни компании.

Например, бизнес по разработке программного обеспечения, где компания выполняет крупный проект раз в полгода. Есть уверенность, что IT-специалисты смогут держать в голове дату авансового платежа и факт оплаты очередного этапа. В то же время стоимость аренды серверов и зарплату программистам можно учесть в небольшой таблице Excel без разделения на операционные и неоперационные расходы.

Советы по внедрению управленки для предпринимателей и финансистов

Подобных критериев можно привести гораздо больше. Однако те, что указаны, встречаются наиболее часто. В связи с этим можно дать несколько советов собственникам бизнеса и финансистам.

Если вы предприниматель, попробуйте применить описанные критерии к своей организации. Возможно, после этого вы откажетесь от идеи внедрения управленки и сэкономите не только деньги, но и время. Кроме того, у вас не будет предубеждений о бесполезности финансистов.

Если вы финансист, наиболее этично будет объяснить клиенту, что управленческий учёт ему не требуется. Это лучше, чем внедрить ненужную систему и искать хоть какую-то отдачу от потраченных денег. В итоге клиента может разочаровать вся работа. И наоборот, сохранение времени и средств позволит получить кредит доверия и выстроить сотрудничество по другому направлению.

Есть мысли и дополнения по поводу темы? Делитесь в комментариях.

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Комментарии

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