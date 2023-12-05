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Иван Шестак
Кадры

Как стать хорошим финансовым директором? 4 главных качества

Любой карьерный путь должен с чего-то начинаться. В случае с финансовым директором — с высшего образования, которое заложит основы: знание экономической теории и понимание того, как выстроены макро- и микропроцессы. Образование может быть финансовым или бухгалтерским: база везде одинаковая.
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Как стать хорошим финансовым директором? 4 главных качества

Отвечает: Ирина Хижнякова, финансовый директор EdproBiz.

Во время учёбы стоит ходить на практики, стажировки и смотреть, как всё устроено, как взаимодействуют между собой «частицы» компании. Конечно, лучше получать такой опыт в больших компаниях: зачастую все процессы здесь хорошо налажены и потому более наглядны.

Сейчас я работаю с достаточно молодыми ребятами, у которых нет опыта работы в крупных компаниях. Им чуть сложнее выстраивать коммуникации и работать по регламентам.

Начинать карьеру лучше с низов. Можно пойти в крупную компанию, на какую-то базовую должность: финансист, экономист, бухгалтер, чтобы научиться собирать отчётность и работать с 1С, познакомиться с бухгалтерским и налоговым учётом. Ещё важнее будет понять структуру финансовых процессов, привыкнуть к взаимодействию внутри и между отделами, а также к работе компании в целом.

Финансы — кровеносная система бизнеса. Пока человек не поймёт, как компания взаимодействует, за что какой отдел отвечает, он не поймет до конца суть бизнеса, а значит и роль финансов для него.

Самое главное — работать и задавать любые вопросы: глупые, сложные, абсурдные, возможно, даже не связанные с финансами. На этом этапе нужно впитывать информацию — кому-то хватает одного года, чтобы во всем разобраться, кому-то нужно 5 лет. А кто-то может годами заниматься «впитыванием» информации, познанием процессов и получать от этого удовольствие. Все пути по-своему правильные.

Что дальше?

У финансиста должен быть колоссальный кругозор, поэтому он учится всегда. В самих финансах всё может быть понятно, а вот постоянно появляющиеся новые требования законодательства и банков, изменения макропроцессов требуют актуализировать свои знания.

К тому же финансовый директор должен стремиться знать всё про компанию, где работает. Настоящий специалист вовлекается во все процессы: ездит на производство, по возможности следит за работой всех отделов.

Что важно уметь хорошему финансовому директору?

1. Говорить «нет». Финансовый директор помогает выстраивать правила и регламенты в компании, и он же следит за их исполнением. Важно уметь говорить «нет», когда кто-то пытается нарушить установленные договорённости. И это лишь один пример, когда специалисту нужно будет отстаивать свою позицию.

2. Видеть причинно-следственные связи. Любой финансовый результат требует анализа. Нужно не констатировать факт, что у компания ухудшились показатели, а понять почему. Для этого нужно постоянно искать причинно-следственные связи, выстраивать аналитику по периодам и смотреть в будущее.

3. Понимать цели и предлагать способы их достижения. У каждой таблицы, финансовой модели или гипотезы должна быть цель. Финансовый директор должен приходить к собственнику не просто с красивыми отчётами и идеями, а с конкретными вариантами решения проблем, обоснованными цифрами.

4. Принимать решения не на эмоциях, а на цифрах. Важно уметь «подняться над ситуацией» и смотреть на все вопросы с точки зрения того, что бы вы сделали, если бы бизнес был ваш.

Есть мысли и дополнения по поводу темы? Делитесь в комментариях.

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Комментарии

1
  • Логотип vladsavushkin
    vladsavushkin
    17 минут назад

    Владислав

    Что важно уметь хорошему финансовому директору?

    Второй и третий пункты - это база😉

    Первый и четвертый пункты - ключевые😎

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