Как построить финансовую модель? 5 важных шагов

Финансовая модель — это структурированный набор показателей, который позволяет предсказывать выручку, прибыль и изменения внутри бизнеса. С помощью инструмента пользователь может понять, как изменение вводных данных влияют на финансовый результат компании.

Отвечает: Георгий Пащенко, преподаватель Школы финансов ВШЭ курса «Финансовое моделирование», CFO международной EdTech-компании

Гибкость инструмента позволяет принимать грамотные решения и управлять бизнесом более эффективно. Чтобы построить финмодель, нужно осуществить несколько шагов.

Шаг 1. Определить, для чего нужна финмодель

Финансовая модель может быть инвестиционной и операционной.



Инвестиционные финансовые модели позволяют понять, какой доход принесёт проект. При этом в них учитывают, что полученные в будущем деньги будут терять в стоимости.

Операционные финансовые модели помогают собственникам принимать решения с учётом изменения стоимости компании.

Шаг 2. Определить метод расчёта и исходные данные

Финансовая модель не должна быть слишком абстрактной. Если вводные данные недостаточно конкретны, стоит найти способ повысить их точность.

Шаг 3. Настроить модель и ввести исходные данные

Если с финмоделью будут работать разные пользователи, нужно согласовать с ними содержимое. Важно не упустить требуемые элементы, чтобы финансовая модель стала полезным инструментом.

Шаг 4. Осуществить проверку модели

Для этого можно обратиться к специалисту на аутсорсе. Он сможет проверить финмодель, а также убедиться, что методология и расчёты показателей корректны.

Шаг 5. Представить результаты

Готовую финмодель можно представить инвесторам, собственнику и другим заинтересованным лицам.

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