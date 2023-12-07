Как построить финансовую модель? 5 важных шагов

Отвечает: Георгий Пащенко, преподаватель Школы финансов ВШЭ курса «Финансовое моделирование», CFO международной EdTech-компании
Гибкость инструмента позволяет принимать грамотные решения и управлять бизнесом более эффективно. Чтобы построить финмодель, нужно осуществить несколько шагов.
Шаг 1. Определить, для чего нужна финмодель
Финансовая модель может быть инвестиционной и операционной.
Инвестиционные финансовые модели позволяют понять, какой доход принесёт проект. При этом в них учитывают, что полученные в будущем деньги будут терять в стоимости.
Операционные финансовые модели помогают собственникам принимать решения с учётом изменения стоимости компании.
Шаг 2. Определить метод расчёта и исходные данные
Финансовая модель не должна быть слишком абстрактной. Если вводные данные недостаточно конкретны, стоит найти способ повысить их точность.
Шаг 3. Настроить модель и ввести исходные данные
Если с финмоделью будут работать разные пользователи, нужно согласовать с ними содержимое. Важно не упустить требуемые элементы, чтобы финансовая модель стала полезным инструментом.
Шаг 4. Осуществить проверку модели
Для этого можно обратиться к специалисту на аутсорсе. Он сможет проверить финмодель, а также убедиться, что методология и расчёты показателей корректны.
Шаг 5. Представить результаты
Готовую финмодель можно представить инвесторам, собственнику и другим заинтересованным лицам.
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