Как повысить рентабельность? 5 стратегий

Рентабельность отражает, насколько эффективно работает бизнес. Чем выше значение, тем лучше. Чтобы повысить рентабельность, для начала нужно определить, какие виды доходов и расходов есть на предприятии. Второй шаг — наладить их учёт.

Отвечает: Снежана Манько, эксперт по финансам бизнеса.

Стратегия 1. Повысить выручку

Для этого можно поднять цены, нарастить объёмы продаж или пересмотреть политику оплаты. Предоплата эффективна, если не предполагает большой скидки. Постоплата напротив увеличивает дебиторскую задолженность и негативно влияет на рентабельнось.

Стратегия 2. Уменьшить себестоимость

Наиболее популярные способы — поменять поставщиков или договориться о льготных условиях с текущими. Иногда даже небольшое изменение стоимости производства и реализации значительно влияет на рентабельность.

Стратегия 3. Повысить выручку и уменьшить себестоимость

Это комбинация первых двух стратегий. Дополнительно можно улучшить товарную линейку и обратить внимание на наиболее маржинальные продукты.

Стратегия 4. Уменьшить постоянные расходы

Важно сделать это так, чтобы не повлиять на качество товаров. Например, можно пересмотреть систему мотивации, оптимизировать ненужные расходы, автоматизировать бизнес-процессы или пересмотреть маркетинговые траты.

Стратегия 5. Повысить неоперационные доходы

К примеру, можно сдать в аренду ненужное здание или продать лишний станок.

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