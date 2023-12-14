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Иван Шестак
Управленческий учет

Операционные доходы: как их рассчитать и увеличить?

Операционные доходы служат отправной точкой для бюджетирования и планирования. Они помогают менеджменту устанавливать цели и определять стратегию. Кроме того, инвесторы и кредиторы тоже анализируют эти показатели. Рассказываем, что относится к операционным доходам, как их правильно рассчитать и увеличить.
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Операционные доходы: как их рассчитать и увеличить?

Что такое операционные доходы

Операционные доходы компания получает только от основной деятельности. Показатель позволяет оценить, насколько эффективно предприятие управляет основной деятельностью и сколько прибыли от неё получает.

В зависимости от специфики и отрасли компании операционные доходы могут включать выручку от:

  • продажи товаров;

  • оказания услуг;

  • аренды;

  • лицензирования;

  • комиссионных сделок;

  • продажи программного обеспечения или цифровых продуктов.

Как рассчитать операционные доходы?

Расчёт операционных доходов должен приводить к объективной картине финансового положения компании. Именно поэтому важно исключить ошибки.

1. Учесть весь перечень операционных расходов.

2. Обеспечить однородность данных: необходимо использовать информацию за одинаковые временные периоды. Например, при расчёте ежемесячных операционных доходов за апрель, все данные должны быть представлены только за апрель.

3. Исключить все неоперационные позиции, например, инвестиционные и финансовые операции.

4. Учесть сезонные колебания, амортизацию, списания, запасы, исключительные операции — такие как страховые выплаты или штрафы.

5. Периодически проверять данные. Ошибки могут накопиться, и тогда обнаружить неточность будет сложнее. Кроме того, нужно проверять и исходные данные — некорректные вводные приводят к ошибкам в итоговой сумме операционных доходов.

Алгоритм

Шаг 1. Сбор информации

Собрать все доходы, которые напрямую связаны с основной деятельностью, за интересующей период — месяц, квартал или год. Затем убедиться, что они правильно классифицированы.

Шаг 2. Расчёт выручки от основной деятельности

Суммировать все источники дохода от основной деятельности компании.

Шаг 3. Определение операционных расходов

Суммировать все расходы, которые связаны с производством и продажей товаров: затраты на сырьё, зарплаты, расходы на аренду и амортизацию.

Шаг 4. Расчёт операционных доходов

Вычесть из выручки от основной деятельности все операционные расходы. Формула выглядит следующим образом:

Операционные доходы = Выручка от основной деятельности − Операционные расходы

Шаг 5. Анализ результатов

Положительные операционные доходы указывают на то, что компания эффективно управляет основной деятельностью.

Неопытный внедренец

Это один из главных рисков, с которыми может столкнуться компания. Разработчик системы может уйти с рынка и забрать продукт. Это чревато убытками из-за потраченных на внедрение средств и необходимостью срочно искать замену. Чтобы избежать таких ситуаций, нужно предварительно анализировать положение компании на рынке.

Пример

Компания Alpha за месяц:

  • получила выручку от продажи товаров 1 000 000 рублей;

  • потратила на производство товаров: 600 000 рублей;

  • выплатила зарплаты сотрудникам: 200 000 рублей;

  • потратила на аренду: 50 000 рублей;

  • осуществила прочие операционные расходы: 50 000 рублей.

Операционные доходы = 1 000 000 − (600,000 + 200 000 + 50 000 + 50 000) = 1 000 000 − 900 000 = 100 000 рублей.

От чего зависят операционные доходы?

Операционные доходы компании меняются под влиянием внешних и внутренних факторов.

Внешние факторы

1. Экономические условия. Кризисы, рецессии, экономические спады или подъёмы часто приводят к изменению спроса на продукцию или услуги компании. Из-за этого меняется выручка и операционные доходы.

2. Конкуренция. Новые конкуренты могут забрать долю рынка. Из-за этого тоже падает выручка. С другой стороны, это может подтолкнуть компанию к запуску новой маркетинговой кампании, что позволит увеличить доходы.

3. Технологические изменения. Новые технологии помогают управлять бизнесом эффективнее. Однако некоторые новшества наоборот могут сделать продукцию компании устаревшей. Например, развитие искусственного интеллекта снизило спрос на услуги контент-агентств.

Внутренние факторы

1. Управленческие решения. Решения о ценообразовании, продвижении, инвестициях прямо влияют на операционные доходы и расходы.

2. Эффективность производства. Улучшения производственных процессов и сокращение издержек помогают увеличить операционные доходы. И напротив — падение эффективности производства их снижает.

3. Изменения в продуктовой линейке. Разработка новых продуктов или отказ от старых влияет на общую выручку и расходы.

Как увеличить операционные доходы?

1. Оптимизировать расходы. Проанализировать, на что компания тратит деньги. Возможно, потребуется отказ от ежемесячных корпоративов или поиск поставщиков с более выгодными условиями.

2. Увеличить продажи. Расширить клиентскую базу, предложить покупателям новую продукцию или пересмотреть маркетинговые кампании.

3. Повысить цены. С этим нужно быть аккуратнее: нельзя резко повысить стоимость — такая стратегия может привести к обратному эффекту.

4. Улучшить качество продукции и услуг. Пересмотреть технологии контроля качества. Это поможет повысить лояльность клиентов и выдержать конкуренцию на рынке.

5. Оптимизировать управление запасами. Проанализировать объёмы продаж и избавиться от перепроизводства. Так получится снизить затраты на хранение и минимизировать потери.

6. Автоматизировать процессы. Проанализировать бизнес-процессы, выявить проблемы и внедрить информационные системы. Новые технологии помогут сократить время и ресурсы на выполнение операционных задач.

7. Пересмотреть должностные обязанности. Оптимизировать штат, пересмотреть должностные обязанности и улучшить корпоративную структуру.

Как это работает в реальности?

Компания «Лесные Угодья» производит деревянные игрушки. Клиенты хорошо знакомы с предприятием, но в последнее время продажи начали падать, а склады — наполняться нереализованным товаром. Директор Ирина была в замешательстве. Казалось бы, клиенты любят её игрушки, но почему-то прибыли становится меньше.

Она обратилась к финансовому директору Максиму за помощью. Максим предложил подсчитать операционные доходы компании, чтобы выяснить, насколько эффективно работает их производство.

Максим проанализировал данные и понял, что выручка от продаж оставалась на высоком уровне, но операционные расходы резко возросли. Оказалось, что из-за неожиданного повышения цен на древесину стоимость производства каждой игрушки выросла. Кроме того, из-за проблем с поставщиками компания часто заказывала срочные доставки — это увеличивало расходы ещё больше.

Ирина и её команда решили действовать. Они нашли новых поставщиков древесины по более выгодным условиям и пересмотрели логистику, чтобы избежать дорогостоящих срочных доставок.

Через несколько месяцев операционные расходы снизились, а операционные доходы выросли. «Лесные Угодья» вернулись к стабильной работе и продолжили радовать детей своими игрушками.

Этот пример показывает, как важно понимать, откуда появляются расходы и как они влияют на общую прибыльность бизнеса. Тщательный анализ операционных доходов помог «Лесным Угодьям» выявить проблемные моменты и найти пути их решения.

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