Что будет, если не вести бюджет

Традиционно компании планируют доходы и расходы на год вперед. Неподготовленные компании не смогут работать без планов: в таком случае предприятие уйдет в убыток. Однако такой расклад не всегда единственный.

Отвечает: Редакция сервиса для автоматизации управленческой отчётности «Финансист».

Существует методология управления бизнесом без бюджетов, применение которой напротив приводит к росту.

Beyond Budgeting — философия управления бизнесом, которая включает отказ от бюджетов и рассредоточения права на принятие решений среди руководителей низшего звена и линейного персонала. Методология призывает отказаться от строгой иерархии и доверить больше ответственности сотрудникам.

Принципы Beyond Budgeting

Минусы безбюджетного управления

Философию сложно внедрить: для этого нужно научить сотрудников полноценно отвечать за свои задачи. Кроме того, нет готовых методологий и примеров внедрения: сам процесс перехода на Beyond Budgeting нужно будет индивидуально выстраивать для каждой компании.

Как внедрить Beyond Budgeting

1. Уменьшить детализированность планов.



2. Более гибко относиться к стратегическим целям.



3. Прийти к балансу между долгосрочными и краткосрочными целями.



4. Начать обучать сотрудников и доверять им больше решений.



5. Внедрить информационную систему.

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