Что будет, если не вести бюджет

Отвечает: Редакция сервиса для автоматизации управленческой отчётности «Финансист».
Существует методология управления бизнесом без бюджетов, применение которой напротив приводит к росту.
Beyond Budgeting — философия управления бизнесом, которая включает отказ от бюджетов и рассредоточения права на принятие решений среди руководителей низшего звена и линейного персонала. Методология призывает отказаться от строгой иерархии и доверить больше ответственности сотрудникам.
Принципы Beyond Budgeting
Минусы безбюджетного управления
Философию сложно внедрить: для этого нужно научить сотрудников полноценно отвечать за свои задачи. Кроме того, нет готовых методологий и примеров внедрения: сам процесс перехода на Beyond Budgeting нужно будет индивидуально выстраивать для каждой компании.
Как внедрить Beyond Budgeting
1. Уменьшить детализированность планов.
2. Более гибко относиться к стратегическим целям.
3. Прийти к балансу между долгосрочными и краткосрочными целями.
4. Начать обучать сотрудников и доверять им больше решений.
5. Внедрить информационную систему.
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