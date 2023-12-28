Зачем бизнесу финансовый анализ: объясняем на примерах

ABC-анализ, расчёт плановых показателей, анализ дебиторской задолженности — все эти инструменты нужны для эффективного управления бизнесом. Однако выбирать метод нужно на основе задач конкретного предприятия. Разбираем на примерах, какие инструменты помогут бизнесу в той или иной ситуации.

Вопрос 1. Количество продаж растёт, а прибыль — нет

Сеть магазинов Read&Greet уже 15 лет радует клиентов книгами. Филиалы представлены в пяти городах, каждый месяц продаётся более полумиллиона книг. Однако в последний месяц маркетологи заметили, что общие продажи выросли, а прибыль осталась на прежнем уровне.

Оказалось, что количество продаж взлетело из-за популярности бульварных романов. Такие книги дешёвые и не приносят значительного вклада в финансовые результаты.

В этот момент сотрудники Read&Greet задумались, что дело не всегда в том, сколько единиц товара продаётся. Чтобы выяснить, какие книги реализовывать выгоднее, сотрудники провели ABC-анализ.

Что такое ABC-анализ и как его провести?

ABC-анализ — метод классификации ресурсов или объектов на основе их важности для достижения определенной цели.

ABC-анализ можно разделить на три основных шага.



1. Классификация продукции по уровню прибыли.

Команда Read&Greet разделила все книги на три категории:

A — наиболее прибыльные книги: 20% ассортимента, которые приносят 80% прибыли;

B — книги со средней прибыльностью: 30% ассортимента, которые приносят 15% прибыли;

C — наименее прибыльные книги: 50% ассортимента и всего лишь 5% прибыли.

2. Анализ данных.

После классификации стало очевидно, что большая часть прибыли компании приходится на категорию A — фэнтези и зарубежную литературу, в то время как большая часть ассортимента, бульварные романы, приносит минимальный доход.

3. Принятие решений на основе анализа.

Чтобы увеличить прибыль, компания решила увеличить закупку и продвижение фэнтези и зарубежной литературы из категории A, оптимизировать запасы бульварных романов из категории C и пересмотреть маркетинговую стратегию для книг из категории B.

Благодаря ABC-анализу Read&Greet смогла эффективнее управлять своим ассортиментом и сосредотачивать усилия на наиболее прибыльных товарах.

Вопрос 2. Сложно выбрать инвестиционный проект

Производственная компания Divide&Conquer производит мебель. Для этого у предприятия есть цех с нужным оборудованием. Дела идут хорошо: в прошлом году нераспределенная прибыль составила сто миллионов рублей, которые руководство решило инвестировать в развитие.

Руководители обсуждают два проекта: докупить четыре новых станка или инвестировать в открытие нового цеха. На первый взгляд обе стратегии кажутся прибыльными, однако для наиболее рационального решения требуется проанализировать проекты. Для этого решили рассчитать NPV и IRR.

Что такое NPV и IRR и как их рассчитать?

NPV (чистая приведенная стоимость) — сумма, которую предприятие получит от реализации проекта. IRR (внутренняя ставка доходности) — ставка дисконтирования, при которой проект перестаёт быть убыточным.

Проект по покупке нового цеха.

Стоимость покупки цеха: 100 млн рублей.

Прогнозируемые денежные потоки от эксплуатации цеха в течение 5 лет:

Год 1: 30 млн рублей;

Год 2: 35 млн рублей;

Год 3: 40 млн рублей;

Год 4: 45 млн рублей;

Год 5: 50 млн рублей;

Ставка дисконтирования: 10%.

Рассчитаем NPV.

NPV = 48,03 миллионов

С помощью функции Excel найдём IRR.

IRR = 25,75%

NPV больше нуля, а значит проект экономически эффективен. IRR больше ставки дисконтирования (10%), а значит проект должен принести прибыль.

Чем выше IRR по сравнению со ставкой дисконтирования, тем привлекательнее проект для инвесторов.

Проект по покупке нового оборудования.

Стоимость покупки четырёх станков: 40 млн рублей.

Прогнозируемые денежные потоки от эксплуатации станков в течение 5 лет:

Год 1: 15 млн рублей;

Год 2: 18 млн рублей;

Год 3: 20 млн рублей;

Год 4: 22 млн рублей;

Год 5: 24 млн рублей;

Ставка дисконтирования: 10%

Рассчитаем NPV.

NPV = 33.47 млн рублей.

С помощью функции Excel найдём IRR.

IRR = 36.39%.

NPV снова больше нуля, а IRR — выше ставки дисконтирования. Получается, что оба проекта экономически эффективны.

Анализ проектов

NPV первого проекта (48,03 млн) больше, чем у второго (33,47 млн). Это значит, что покупка цеха принесёт больше прибыли. Однако сравнить проекты только по NPV не получится, поскольку инвестиции разные: 100 и 40 миллионов. В этом случае целесообразно сравнивать идеи по IRR.

IRR первого проекта (25,75%) меньше, чем IRR второго проекта (36,39%). Это значит, что покупка станков будет более прибыльной относительно инвестиций, чем открытие нового цеха.

Ресурсы компании Divide&Conquer ограничены: инвестировать в обе идеи предприятие не может. Если бы целью было максимизировать абсолютную прибыль, то лучшим выбором стал бы проект по покупке цеха. Однако компания ищет способ с наибольшей относительной доходностью, поэтому руководители выбирают купить четыре новых станка.

Вопрос 3. Можно ли давать отсрочку платежей клиентам

Компания Late or Never занимается оптовой продажей строительных материалов. Предприятие небольшое, и основная часть клиентов — постоянные покупатели. С ними выстроены хорошие, местами даже дружеские, отношения, поэтому им позволили покупать материалы с отсрочкой платежа на 30 дней.

Однако спустя некоторое время руководитель обнаружил, что на счетах недостаточно денег. Когда Late or Never попала в кассовый разрыв, менеджер решил провести анализ дебиторской задолженности.

Для чего нужен анализ дебиторской задолженности?

Инструмент нужен всем компаниям, которые работают по предоплате. Он позволяет определить, сколько денег допустимо получить после оказания услуг.



Late or Never пришли к следующим результатам.



1. Определили структуру задолженности.



Большая часть задолженности приходится на двух крупных клиентов, которые задерживают оплату уже более 60 дней.



2. Рассчитали средний срок просрочки.



Он составил 45 дней, а срок нормативной отсрочки — 30 дней.



3. Узнали, что некоторые клиенты оплачивают заказы даже раньше срока.



Благодаря этому компания смогла наладить взаимодействие с должниками. Теперь отдел продаж связывается с крупными клиентами, выясняет причины задержки и обсуждает новые условия оплаты. Также компания пересмотрела условия кредитования и стала планировать финансы таким образом, чтобы не попадать в кассовые разрывы и не работать в убыток.

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