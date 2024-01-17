Как начинающему предпринимателю вести бизнес? Ответ эксперта

Начинающим предпринимателям бывает сложно определиться с идеей и сделать первый шаг. Иногда задумка хороша лишь на этапе планирования. Чтобы не ошибиться, стоит начать с MVP — минимально жизнеспособного продукта. Так получится протестировать идею и убедиться, что продукт или услуга действительно нужны рынку.

Отвечает: Станислав Кутузов, СЕО и основатель сервиса «Финансист».

Также ещё на старте стоит определиться с сегментом. Это может быть недорогой продукт для микробизнеса или сложный и стоимостный — для крупного. Кроме того, предложение может и вовсе быть для сектора B2C. Важно заранее изучить клиентов и понять, чего именно не хватает потенциальным потребителям.



После того, как продукт и сегменты выбраны, нужно научиться хорошо презентовать идею. Питчи — один из главных навыков предпринимателя. Он важен в общении и с инвесторами, и с клиентами, и с сотрудниками. Основателю стартапа приходится продавать идею совершенно разным людям практически каждый день.



В бизнесе также нужно собрать хорошую команду. У сотрудников помимо профессиональных навыков должен быть подходящий склад ума. Легче развивать бизнес, когда ценности участников команды совпадают.

Важно сохранять мотивацию даже в сложные времена. Особенно это актуально в последние годы, когда мир стремительно меняется. С этим помогает вера в продукт и саморазвитие.

На всех этапах предпринимательства стоит также уделять достаточно внимания финансовому учёту, планированию и постановке целей. По мере развития компании могут потребоваться системы автоматизации.

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